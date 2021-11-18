На передаче Собчак, Милохина больше интересовали братья и сёстры, нежели мать

Тикток-звезда - Даня Милохин, которого ведущая Ксения Собчак пригласила на свою программу, в процессе общения с биологическими родителями, дал понять, что его интересует больше всего.
На Первом канале увидел свет очередной выпуск шоу "Док-ток", в качестве приглашённого героя стал тикток-звезда, он же миллионер из детдома — Даня Милохин. Молодой человек действительно большую часть своей жизни воспитывался в детском приюте, а позже обрёл популярность, в определённых кругах, при этом слыхом не слыхивали о достижениях сына. Поэтому никого не удивило, что на шоу Даня откровенно заявил, что не готов встречаться с родителями в личном формате.
Милохин мало знаком зрителям Первого канала, это и натолкнуло Собчак на идею — пригласив миллионера из детдома, она перетянет интернет-аудиторию на ТВ. А поклонников у этого парня, в основном подростков миллионы по всей стране. Молодой человек вырос в детдоме, а то что он приобрёл популярность в "Тиктоке" и стал обладателем солидного капитала в столь юном возрасте, ещё больше привлекает внимания к его персоне. Попытки познакомить его с настоящими родителями предпринимались и раньше, однако Милохин к отцу с матерью оставался равнодушным.
"Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу. Если бы она действительно хотела увидеться, она бы сделала это в другом месте", - считает Даня.
Собчак удалось свести Даню с родными матерью и отцом. Однако, во время видеозвонка парень признался, что не держит обиды на родственников, но и непосредственно встречаться не торопится, хотя и не исключает, что когда-нибудь им удастся наладить близкий контакт. Мать Дани, конечно, расстроилась, что не смогла обнять сына, но всё же заявила, что не оставит попыток встретиться с сыном.
"Никакой агрессии и злости у меня нет. Я бы хотел познакомиться с братом и сестрой — младшими детьми мамы. Вообще, это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники, кроме Ильи. Получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы: приёмные и биологические", - поделился своими впечатлениями Милохин.
В летней передаче родители рассказывали, что были вынуждены отдать детей в приют, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Мать ребят призналась, что планировала забрать их уже через несколько месяцев, но не получилось. Об этом было рассказано на страницах Life.ru
Источник:
Выше опубликован анонс передачи, полная версия программы Док-ток, Украденное детство: Даня Милохин встречается с мамой, уже размещена на youtube.com.
Напомним, ранее публиковался материал, о том, как ростовщики пиарят дегенератов, а точнее, о том, что Сбер выбрал молодёжным лицом ПМЭФ-2021 Даню Милохина.
Источник:
- Нет, не столичные мажоры - золотая молодёжь России: 16-летний парень спас девушку и задержал грабителя
- Перекрёсток, светофор? А мы его облетим
- Водитель Мерседес подтвердил, что Ксения Собчак на момент смертельного ДТП находилась в салоне
- Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе
- На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию
Понравилось44
"рус тв отстой"(с)
но, плять, все знают кто эти все люди.
единственное шо я знаю - Ксюша кандидат в президенты России, конкурент Путина.
то шо она куй сосет меня не удивляет - рот у неё таки есть. я это видел.
но оказалось она ведущая какойто передачи на главном москальском канале...
так кто из них за Германию???мене только то важне. я шото запутался...
ну иво накуй русскую оппозицию. одни дятлы. ах да - и дятлихи.
шоб никого из вагиносапиенс обидеть)))
Я в сортах овна не разбираюсь, к счастью, но интересно же посмотреть на лица разбирающихся.