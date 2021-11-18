На передаче Собчак, Милохина больше интересовали братья и сёстры, нежели мать

Милохин мало знаком зрителям Первого канала, это и натолкнуло Собчак на идею — пригласив миллионера из детдома, она перетянет интернет-аудиторию на ТВ. А поклонников у этого парня, в основном подростков миллионы по всей стране. Молодой человек вырос в детдоме, а то что он приобрёл популярность в "Тиктоке" и стал обладателем солидного капитала в столь юном возрасте, ещё больше привлекает внимания к его персоне. Попытки познакомить его с настоящими родителями предпринимались и раньше, однако Милохин к отцу с матерью оставался равнодушным.