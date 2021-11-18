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На передаче Собчак, Милохина больше интересовали братья и сёстры, нежели мать

На передаче Собчак, Милохина больше интересовали братья и сёстры, нежели мать (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 01:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Док-ток   Милохин   Россия   видео   встреча   родители   собчак   
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Тикток-звезда - Даня Милохин, которого ведущая Ксения Собчак пригласила на свою программу, в процессе общения с биологическими родителями, дал понять, что его интересует больше всего.

На Первом канале увидел свет очередной выпуск шоу "Док-ток", в качестве приглашённого героя стал тикток-звезда, он же миллионер из детдома — Даня Милохин. Молодой человек действительно большую часть своей жизни воспитывался в детском приюте, а позже обрёл популярность, в определённых кругах, при этом слыхом не слыхивали о достижениях сына. Поэтому никого не удивило, что на шоу Даня откровенно заявил, что не готов встречаться с родителями в личном формате.

Милохин мало знаком зрителям Первого канала, это и натолкнуло Собчак на идею — пригласив миллионера из детдома, она перетянет интернет-аудиторию на ТВ. А поклонников у этого парня, в основном подростков миллионы по всей стране. Молодой человек вырос в детдоме, а то что он приобрёл популярность в "Тиктоке" и стал обладателем солидного капитала в столь юном возрасте, ещё больше привлекает внимания к его персоне. Попытки познакомить его с настоящими родителями предпринимались и раньше, однако Милохин к отцу с матерью оставался равнодушным.

"Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу. Если бы она действительно хотела увидеться, она бы сделала это в другом месте", - считает Даня.

Собчак удалось свести Даню с родными матерью и отцом. Однако, во время видеозвонка парень признался, что не держит обиды на родственников, но и непосредственно встречаться не торопится, хотя и не исключает, что когда-нибудь им удастся наладить близкий контакт. Мать Дани, конечно, расстроилась, что не смогла обнять сына, но всё же заявила, что не оставит попыток встретиться с сыном.

"Никакой агрессии и злости у меня нет. Я бы хотел познакомиться с братом и сестрой — младшими детьми мамы. Вообще, это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники, кроме Ильи. Получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы: приёмные и биологические", - поделился своими впечатлениями Милохин.

В летней передаче родители рассказывали, что были вынуждены отдать детей в приют, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Мать ребят призналась, что планировала забрать их уже через несколько месяцев, но не получилось. Об этом было рассказано на страницах Life.ru


Выше опубликован анонс передачи, полная версия программы Док-ток, Украденное детство: Даня Милохин встречается с мамой, уже размещена на youtube.com.


Напомним, ранее публиковался материал, о том, как ростовщики пиарят дегенератов, а точнее, о том, что Сбер выбрал молодёжным лицом ПМЭФ-2021 Даню Милохина.

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Метки: young stars   Док-ток   Милохин   Россия   видео   встреча   родители   собчак   
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13  комментариев
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17
BigD 3 часа назад
К парню отношусь нейтрально, не слежу за ним. Но со стороны родителей лично мне видится явная жажда наживы и меркантильность. Если бы так уж хотели воссоединиться с сыном, то попытались бы сделать это на много раньше, а не предпринимать попытки после того, как он стал миллионером.
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342
阿鋒 21 минуту назад
«Тик-ток звезда» звучит как диагноз… в трудовой также запишут?:))
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379
Алексей Маз Полчаса назад

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3k
RomaXz 37 минут назад
Автор снова принес хрени на фишки :)
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10k
Roy Batty 47 минут назад
Автор сего высера отправляется в чс за распространение информационного сифилиса на фишках.
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47k
Albert GER 49 минут назад
"никто тв не смотрит")с)
"рус тв отстой"(с)
но, плять, все знают кто эти все люди.
единственное шо я знаю - Ксюша кандидат в президенты России, конкурент Путина.
то шо она куй сосет меня не удивляет - рот у неё таки есть. я это видел.
но оказалось она ведущая какойто передачи на главном москальском канале...
так кто из них за Германию???мене только то важне. я шото запутался...
ну иво накуй русскую оппозицию. одни дятлы. ах да - и дятлихи.
шоб никого из вагиносапиенс обидеть)))
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445
vic333 51 минуту назад
Блин. Ну никак не пойму. Кто это и аналогичное овно смотрит?
Я в сортах овна не разбираюсь, к счастью, но интересно же посмотреть на лица разбирающихся.
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10k
Alex 53 минуты назад
Очень ценная информация...
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1k
Бич Бичовский 2 часа назад
Какой-то Даня Милохин, тиктокер, кумир школьников, разборки с родителями, десять мам и десять пап на разбогатевшего тиктокера, Собчак, первый канал. Нахер это кому-то нужно знать все. Как будто в говно наступил.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
уровень - алкаши в программе у Гордона...
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2k
Наблюдатель 2 часа назад
С вашегл позволения не буду это читать, просто оставлю минусяру здесь...
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Зачем это ещё и на фишки тащить?
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7k
Летучий Мыш 3 часа назад
Вполне здравая мысль у парня. Бросили, не искали, а тут : надьте - будьте, родители.
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