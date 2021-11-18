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Насколько хорошо вы знаете Трудовой кодекс? Юридический тест, который стыдно провалить

Насколько хорошо вы знаете Трудовой кодекс? Юридический тест, который стыдно провалить

Автор:
18 ноября 2021 09:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   законы России   тест   трудовое право   трудовой кодекс   юридические тесты   
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Трудовой кодекс регулирует отношения между работником и работодателем. И знать его также важно, как и Уголовный кодекс. Данный тест составлен на основе актуальной версии Трудового кодекса РФ (от 28.06.2021).
Разрешён или запрещён в России принудительный труд?
1/10Разрешён или запрещён в России принудительный труд?
На какой максимальный срок может быть заключён трудовой договор?
2/10На какой максимальный срок может быть заключён трудовой договор?
Может ли быть заключён срочный трудовой договор с гражданином, которого направили для прохождения альтернативной гражданской службы?
3/10Может ли быть заключён срочный трудовой договор с гражданином, которого направили для прохождения альтернативной гражданской службы?
Сколько часов подряд работник должен отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины, чтобы его отсутствие можно было засчитать за прогул (с последующим увольнением)?
4/10Сколько часов подряд работник должен отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины, чтобы его отсутствие можно было засчитать за прогул (с последующим увольнением)?
Можно ли уволить сотрудника за мелкое хищение (до 1000 рублей), которое он совершил на работе?
5/10Можно ли уволить сотрудника за мелкое хищение (до 1000 рублей), которое он совершил на работе?
Человек выпил пиво за 5 минут до окончания рабочей смены. Является ли это причиной для увольнения?
6/10Человек выпил пиво за 5 минут до окончания рабочей смены. Является ли это причиной для увольнения?
Что является основным документом о трудовой деятельности и стаже работника?
7/10Что является основным документом о трудовой деятельности и стаже работника?
Кому из списка ниже можно устроить испытание в целях проверки его соответствия поручаемой работе?
8/10Кому из списка ниже можно устроить испытание в целях проверки его соответствия поручаемой работе?
На какой максимальный срок можно предусмотреть испытательный срок, если человек претендует на рядовую должность (не руководитель, заместитель руководителя или главбух)?
9/10На какой максимальный срок можно предусмотреть испытательный срок, если человек претендует на рядовую должность (не руководитель, заместитель руководителя или главбух)?
Разрешено ли работать в течение двух смен подряд?
10/10Разрешено ли работать в течение двух смен подряд?

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Метки: Тесты   законы России   тест   трудовое право   трудовой кодекс   юридические тесты   
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Бэмсяра 40 минут назад
с тестом явно что то не так))), допустил 2 ошибки, но ответил без ошибок)))) Походу явно кадровик тест составлял на соискателя, с условием, что он точно его пройдет)
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