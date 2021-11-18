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Трудовой кодекс регулирует отношения между работником и работодателем. И знать его также важно, как и Уголовный кодекс. Данный тест составлен на основе актуальной версии Трудового кодекса РФ (от 28.06.2021).
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