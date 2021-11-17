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Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6

Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6 (110 фото)

Автор:
17 ноября 2021 15:05
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   детство   фотографии   черно-белые   
920
110

Мам, отведи меня в детство,
Там, где мы за руки вновь…
Где за стеной, по соседству,
Вера жила и любовь…
Мама, я там позабыла
Милые сердцу мечты…
Я справедливость любила,
Небо, людей, и цветы…

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Метки: СССР   детство   фотографии   черно-белые   
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Виктор Штурмаревич 3 часа назад
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Геннадьич Полчаса назад
Гости на юбилее моей бабушки (60), а мне 7 лет. 1971 г.
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Сергей 57 минут назад
Иных уж нет, и те далече....
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Растрелли В.В. Час назад
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Растрелли В.В. Час назад
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5k
TirAn 2 часа назад
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6
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5k
ElBundy Автор поста 3 часа назад
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Приятного просмотра !!!!!

Черно-белые фотографии времён СССР
Черно-белые фотографии времён СССР

Я не стыжусь, что в Советском Союзе родился,

Не проклинаю советские семьдесят лет —

Наоборот, я всегда очень сильно гордился

Тем, что в великой стране появился на свет.

Как бы теперь господа на...



Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 2
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 2

Черно-белые фотографии времён СССР



Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 3
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 3

Черно-белые фотографии времён СССР



Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 4
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 4

Черно-белые фотографии времён СССР



Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5

Верните детство на минуту,

Верните детство на часок,

Где будит ранним светлым утром

Любимый мамин голосок.

Верните радости мгновенья,

Где смехом улицы полны,

Где земляничное варенье,

Всегда...

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Dominus 3 часа назад
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Dominus 3 часа назад
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Dominus 3 часа назад
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Анна Анна 4 часа назад
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Rus77 4 часа назад
Теперь я понял истинное значение фразы - Спасибо Товарищу Сталину за наше счастливое детство. У меня оно было именно таким...
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23k
Ваня 4 часа назад
мое детство, как тополиный пух улетело вдаль...
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ElBundy

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