Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 6

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Мам, отведи меня в детство,
Там, где мы за руки вновь…
Где за стеной, по соседству,
Вера жила и любовь…
Мама, я там позабыла
Милые сердцу мечты…
Я справедливость любила,
Небо, людей, и цветы…
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Авторский пост
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Метки: СССР детство фотографии черно-белые
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Приятного просмотра !!!!!
Я не стыжусь, что в Советском Союзе родился,
Не проклинаю советские семьдесят лет —
Наоборот, я всегда очень сильно гордился
Тем, что в великой стране появился на свет.
Как бы теперь господа на...
Черно-белые фотографии времён СССР
Черно-белые фотографии времён СССР
Черно-белые фотографии времён СССР
Верните детство на минуту,
Верните детство на часок,
Где будит ранним светлым утром
Любимый мамин голосок.
Верните радости мгновенья,
Где смехом улицы полны,
Где земляничное варенье,
Всегда...