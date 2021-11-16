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Верните детство на минуту,
Верните детство на часок,
Где будит ранним светлым утром
Любимый мамин голосок.
Верните радости мгновенья,
Где смехом улицы полны,
Где земляничное варенье,
Всегда нажарены блины.
О дружбе песенки верните,
О том, что родина одна!
Ведь нынче верность в дефиците,
И суетою жизнь полна.
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Авторский пост
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Метки: СССР фотографии черно-белые
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