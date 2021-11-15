Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 3

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Черно-белые фотографии времён СССР
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Авторский пост
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Метки: СССР фотографии черно-белые
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А в нынешних - только настоящее, да и то, на любителя...
PS Плюс однозначно.