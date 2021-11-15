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Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 3

Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 3 (64 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 16:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   фотографии   черно-белые   
802
64
1

Черно-белые фотографии времён СССР

Авторский пост

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Метки: СССР   фотографии   черно-белые   
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7  комментариев
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13k
Андрей Ватрушкин 5 часов назад
Время быстротечно. Люди с фотографий сейчас уже старые, а то и умерли. А тогда это было их счастливая молодость или детство. Грустно.
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4k
Бу 24 минуты назад
Спасибо
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−6
­­John Player Special Полчаса назад
Наличие подписей к фото, или хотя бы год и место сильно улучшили бы восприятие.
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1k
vasilykopkov 38 минут назад
Во многих фотках тех лет есть ощущение светлого будущего!..
А в нынешних - только настоящее, да и то, на любителя...

PS Плюс однозначно.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Меня смущает кусторез на 3-й фотке, он точно из СССР? Есть сомнение, но могу ошибаться...
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11k
G@M 3 часа назад
Не хочу туда. Хотя, было хорошо, спокойно и надёжно. Но не хочу...
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20
eclairbear G@M 53 минуты назад
Было неплохо, но я бы никогда не хотела туда вернуться.
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