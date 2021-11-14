Черно-белые фотографии времён СССР

Я не стыжусь, что в Советском Союзе родился,

Не проклинаю советские семьдесят лет —

Наоборот, я всегда очень сильно гордился

Тем, что в великой стране появился на свет.

Как бы теперь господа на «совок» ни ворчали,

Много хорошего было в Советской стране:

Люди бесплатно учились, жильё получали,

Честно трудились и жили достойно вполне.



