FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6239 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Черно-белые фотографии времён СССР

Черно-белые фотографии времён СССР (80 фото)

Автор:
14 ноября 2021 16:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   фотографии   черно-белые   
544
80

Я не стыжусь, что в Советском Союзе родился,

Не проклинаю советские семьдесят лет —

Наоборот, я всегда очень сильно гордился

Тем, что в великой стране появился на свет.

Как бы теперь господа на «совок» ни ворчали,

Много хорошего было в Советской стране:

Люди бесплатно учились, жильё получали,

Честно трудились и жили достойно вполне.


Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: СССР   фотографии   черно-белые   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Хью́берт 2 часа назад
Вот, это реальные фото из СССР, без чернухи и показухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 55 минут назад
Ностальгия, ностальгией хорошо, но! К сожалению этого уже не будет ни когда... Надо строить новую общность. Выбрать из всей истории страны лучшее, из всех систем, которые пережила Россия и построить что то своё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
­­John Player Special 2 часа назад
На третьей с конца -колготки "классические" на ребятне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться СССР в фотографиях американского профессора Томаса Хаммонда СССР в фотографиях американского профессора Томаса Хаммонда 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно 25 исторических фотографий СССР и России, которые обязательно нужно увидеть 25 исторических фотографий СССР и России, которые обязательно нужно увидеть Советская "оттепель" 1960-х годов в объективе Владимира Лагранжа Советская "оттепель" 1960-х годов в объективе Владимира Лагранжа Путешествие в счастливое советское детство Путешествие в счастливое советское детство
ElBundy

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4301



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают
2
95
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен,...
Месть сладка! Порция отборного юмора
3
100
Месть сладка! Порция отборного юмора
Набирающие популярность в сообществах
Желтеет смородина: причины и способы обработки кустарника
0
2
Желтеет смородина: причины и способы обработки кустарника
С разницей в 100 лет
0
6
С разницей в 100 лет
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#СССР#актеры#картинки#фотографии#Москва#страна#забавно#сарказм
#фото#кино#люди#животные#новости#подборка#Ynews#голливуд#комментарии#шоу бизнес
#интересно#история#интересное#знаменитости#искусство#природа#познавательно#еда#позитив#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться