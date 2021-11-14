Черно-белые фотографии времён СССР

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Я не стыжусь, что в Советском Союзе родился,
Не проклинаю советские семьдесят лет —
Наоборот, я всегда очень сильно гордился
Тем, что в великой стране появился на свет.
Как бы теперь господа на «совок» ни ворчали,
Много хорошего было в Советской стране:
Люди бесплатно учились, жильё получали,
Честно трудились и жили достойно вполне.
81.
Авторский пост
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Метки: СССР фотографии черно-белые
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