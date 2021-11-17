Кому могла понадобиться вакцина – теперь ломают голову специалисты регионального полицейского главка. Возможно, преступникам, которые угнали сегодня мобильный пункт вакцинации под Петербургом?

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А дело было так: похититель смог вскрыть помещение и вынести все 320 доз вакцины прямо из холодильника городской поликлиники», - сообщает «КП – Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Кража, предположительно, произошла в вечернее время, видеонаблюдения и сигнализации в кабинете не было. Днем за безопасность медицинского учреждения несет ответственность ЧОП «Великан», а ночью, за зданием присматривает только сторож. Как водится, никто ничего подозрительного не видел.

Пресс - секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт хищения лекарств: «Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10:05 от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов».

«Представители МВД в данный момент устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения и кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной», — отметил полковник Горелых.

Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка.

Интересно, а за второй дозой через 21 день преступники придут?