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Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки

Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки (4 фото)

Автор:
17 ноября 2021 09:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Нидерланды   в мире   мусор   отходы   подземные мусорные баки   фото   
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В мире, где экологический вопрос становится все острее с каждым днем, правительства некоторых стран стремятся хоть как-то справляться с невообразимым оборотом отходов.

Одним из успешных решений стала установка подземных мусорных баков, которые одним выстрелом убивают сразу нескольких зайцев.


Как устроены контейнеры

Сам контейнер для установки под землей выглядит так же, как тот, что мы привыкли видеть снаружи. Это обычный железный бак с отверстием посередине, однако мусор попадает в него через трубу. Понятно, что снаружи людям видно только начало трубы, а сам бак помещен под землю.

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В самых престижных районах на баках установлены специальные устройства, считывающие данные о заполняемости бака. Они позволяют узнать, переполнен он или нет. Открыть же контейнер можно только с помощью специальной карты, которая выдается жителям бесплатно.

Если датчик заполняемости показывает, что бак заполнен, придется искать другой. Обычно баки располагаются неподалеку друг от друга, чтобы добраться до них можно было пешком.

Почему именно под землей

Одним из главных преимуществ такой системы сбора мусора является отсутствие скоплений вокруг бака. То есть внутрь влезет столько мусора, насколько рассчитан бак, и не более, а оставить возле крышки пакет с мусором нельзя. В силу того, что мусор не валяется на улицах, как это было раньше, удалось исключить не самый приятный аромат. Толпы крыс тоже больше не являются верными жителями мусорных баков.

Конечно, у данной конструкции есть и свои минусы. Так, нельзя выкинуть крупный мешок мусора, ведь он может просто застрять в трубе. Выливать жидкости и высыпать что-либо тоже запрещено, так как это испачкает и трубу, и контейнер, и перепортит весь уже собранный мусор. Невозможно выбросить какие-либо крупногабаритные вещи, включая мебель. Последнюю придется теперь отдавать в переработку.

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Метки: Нидерланды   в мире   мусор   отходы   подземные мусорные баки   фото   
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5  комментариев
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9k
Клёст 2 минуты назад
У нас в городе уже давно, в некоторых новых микрорайонах устанавливают подземные мусорки.
Пятиэтажки, кстати, на заглавном фото свидетельствуют что не только Нидерланды до этого дошли
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9k
Клёст 7 минут назад
И если расчлененёнку выбросить в глаза бросаться не будет, и бомжи с собаками не раздербанят мешки и не спалят.
И не нужно будет в реке топить, и Неву почём зря загрязнять.
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2k
Владимир Николаевич 17 минут назад
На первой и третьей фотографии пятиэтажки мало напоминают Нидерланды.
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202
Шурман 47 минут назад
Блин да они кругом есть , вот именно в Голландии они особенные , да и когда машина приезжает особенно в 6 утра и достает это ты хрен дальше уснешь , грохот на 2 улицы . Я уже расписание выучил когда их забирают , смысл спать и нервы себе портить , звуки бззззз потом бум бум и опять ББЗЗЗЗЗ
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