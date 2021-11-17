Зачем в Нидерландах ставят подземные мусорные баки

В самых престижных районах на баках установлены специальные устройства, считывающие данные о заполняемости бака. Они позволяют узнать, переполнен он или нет. Открыть же контейнер можно только с помощью специальной карты, которая выдается жителям бесплатно.

Если датчик заполняемости показывает, что бак заполнен, придется искать другой. Обычно баки располагаются неподалеку друг от друга, чтобы добраться до них можно было пешком.