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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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5.
14-летний парень, называющий себя Мальчик Самсон, держит мотоцикл весом в 200 фунтов (90 кг) с мотоциклистом. 1932 год
10.
Солдат ГДР перекидывает залетевший на его сторону мяч через Берлинскую Стену. 1962 год. Фото Пауля Шутцера
14.
Так должна была выглядеть знаменитая гора Рашмор, если бы в 1941 году не закончилось финансирование
15.
Транспортировка нефтеплатформы Бульвинкл (Bullwinkle Oil Platform) в Мексиканский залив в 1988 году
Морские платформы бывают различных видов: стационарные, свободно закрепленные ко дну, полупогружные, мобильные с выдвижными опорами. Размеры платформы Bullwinkle, находящейся в Мексиканском Заливе: высота основания платформы — 533 метра, из них 412 находятся под водой. Диаметр основных труб — 3 метра, площадь основания — 1.8 га, а площадь буровой палубы вышки — 3350 метров. 28 свай были забиты через трубы основания на глубину 122 метров в морское дно для удержания конструкции от морских течений. Общий вес основания — 69854 метрических тонн.
16.
Армейский вертолет Sikorsky R-5, демонстрирует свою подъемную силу, поднимая в воздух 17 человек и пилота, пока женщины-наблюдатели волнуются за них внизу. Бриджпорт, Коннектикут, 10 января 1946 года
17.
18 января 1911 года Юджин Эли на биплане «Кертис Голден Флаер» совершил успешную посадку на деревянную платформу крейсера «Пенсильвания», стоявшего на якоре в заливе Сан-Франциско.
18.
Александра (Саша) Евгеньевна Путря (2 декабря 1977, Полтава — 24 января 1989, там же) — юная художница.
За свою короткую жизнь создала 2279 работ — 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки, изделия из бусинок и разноцветных камешков, выжигание по дереву. Делала технические чертежи, которые должны были, по её мнению, помочь взрослым достичь Луны и сделать асфальтовое покрытие дорог без трещин. С 1989 по 2005 года состоялось 112 персональных выставок Саши Путри в 10 странах. Когда девочке было 5 лет, ей был поставлен диагноз «лейкемия». Именно от неё Саша скончалась на 12-м году жизни.
21.
910-е годы - Первая мировая война - 8 солдат-союзников из 8 стран (Вьетнам, Тунис, Сенегал, Судан, Россия, США, Португалия, Англия) Фото раскрашено.
24.
Лeoнид Гайдай и Юрий Никулин на съёмках фильма Кавказская пленница или новые приключения Шypика, 1966 год
25.
Автомобильные номера для злостных нарушителей со спец. значками значительно упрощали работу полисменов, США, 1939 год
Авторский пост
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