18.

За свою короткую жизнь создала 2279 работ — 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки, изделия из бусинок и разноцветных камешков, выжигание по дереву. Делала технические чертежи, которые должны были, по её мнению, помочь взрослым достичь Луны и сделать асфальтовое покрытие дорог без трещин. С 1989 по 2005 года состоялось 112 персональных выставок Саши Путри в 10 странах. Когда девочке было 5 лет, ей был поставлен диагноз «лейкемия». Именно от неё Саша скончалась на 12-м году жизни.