15 ретроснимков, на которых запечатлены интереснейшие и загадочные события

Этот наш 21 век, конечно, интересен и насыщен событиями, поэтому чаще всего мы пишем именно о нём (ведь для нас он — настоящее), но периодически мы обращаем свой взор и на век двадцатый. Чем больше мы от него отдаляемся, тем удивительнее выглядят некоторые чёрно-белые фотографии, сделанные когда-то давно.

Яркими моментами в таких подборках становятся снимки, на которых показано, как именно люди справлялись с тем, что сейчас выполняется автоматически или с помощью более совершенных устройств. Да и в целом некоторые ситуации свойственны исключительно прошлому веку и уже не могут произойти сейчас. В этом-то и ценность подобных фотографий, которые фиксируют историю и останавливают время для некоторых заметных событий.

1. Машина-мойщик дорог в 1905 году