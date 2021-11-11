15 ретроснимков, на которых запечатлены интереснейшие и загадочные события

Давайте насладимся некоторыми занимательными ретроснимками!
Этот наш 21 век, конечно, интересен и насыщен событиями, поэтому чаще всего мы пишем именно о нём (ведь для нас он — настоящее), но периодически мы обращаем свой взор и на век двадцатый. Чем больше мы от него отдаляемся, тем удивительнее выглядят некоторые чёрно-белые фотографии, сделанные когда-то давно.
Яркими моментами в таких подборках становятся снимки, на которых показано, как именно люди справлялись с тем, что сейчас выполняется автоматически или с помощью более совершенных устройств. Да и в целом некоторые ситуации свойственны исключительно прошлому веку и уже не могут произойти сейчас. В этом-то и ценность подобных фотографий, которые фиксируют историю и останавливают время для некоторых заметных событий.
1. Машина-мойщик дорог в 1905 году
2. Актёры Стэнли Морнер и Бетти Фернесс репетируют любовную сцену в масках, 1937 год
Именно так проходили репетиции поцелуев во время эпидемии гриппа. Сцену проигрывали по 20 раз до того, как на актёров наводили камеры. Во время съёмки маски, естественно, снимались.
3. Завод Fiat, на крыше которого располагалась трасса, где испытывали автомобили, Турин, Италия
4. Судьи-замерщики на летних Олимпийских играх в Токио, 1964 год
С их помощью до введения видеофиксаторов выявлялись победители на забегах и любых других коллективных соревнованиях на скорость.
5. Служба бронирования авиабилетов до появления компьютеров, 1945 год
6. Изобретатель Александр Грэм Белл и его удивительный геометрический змей
7. В 1902 году люди лепили не снеговиков, а снежных титанов, Аляска
8. Дом переезжает, Сан-Франциско, 1908 год
9. Рядовой морской пехоты США Гарри Вебер на учениях со своим домашним лисом Расти, 1943 год
10. Полицейский останавливает движение, чтобы кошка могла перенести своих котят, Нью-Йорк, 1925 год
11. Леди Флоренс Норман на своем мотороллере едет на работу, Лондон, 1916 год
12. Аниматоры Диснея работают над персонажем Бэмби, 1942 год
13. 16-летний Билл Клинтон обменивается рукопожатием с Джоном Кеннеди, 1963 год
14. Грузовой корабль British Bombardier следит за игрой рабочих в шотландском порту, 1963 год
15. Президент США Линдон Б. Джонсон едет на немецком плавающем автомобиле Amphicar по озеру на своём ранчо в Техасе, 1965 год
Такие автомобили производились в ФРГ, и большая их часть шла на экспорт в США. Однако из-за низкого спроса и высокой стоимости амфикаров выпускающая их компания Quandt Group быстро обанкротилась.
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"6. Изобретатель Александр Грэм Белл и его удивительный геометрический змей"