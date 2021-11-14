Лучшие и худшие фильмы бондианы

Все "Бонды" Крейга - полная противоположность "Бондам" Броснана, но в них есть своя прелесть. Это напряжённый боевик с нотками психологического триллера. В штаб-квартире MI-6 взрыв, данные агентов слиты в интернет, да ещё и Бонд официально считается погибшим. Передряга, в которой оказывается Бонд и английская разведка, возможно, самая серьёзная во всей бондиане. Никогда ещё Бонд не был так близок к провалу. А вот фильм оказался далёк от провала, он получился ярким, захватывающим, а дуэт Хавьера Бардема и Крейга выше всяких похвал.



"Скайфолл" снял Сэм Мендес ("Красота по-американски", "Морпехи"), его подход к бондиане понравился критикам и зрителям, что ему доверили делать следующую часть "Спектр", которая, к сожалению, оказалась невзрачной и неинтересной.