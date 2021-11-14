Лучшие и худшие фильмы бондианы

Из всех серий бондианы выберем те, от которых искры из глаз, и те, которые прошли через зрителя, как шаровая молния.
На сегодняшний день одна из самых популярных франшиз мирового кино насчитывает 25 фильмов. Первый фильм "Доктор Ноу" вышел 59 лет назад. С тех пор много что изменилось. Бонд теперь не очень-то налегает на мартини с водкой, меньше шутит, а всё больше машет кулаками. Более того, в последнем фильме он даже потерял свой порядковый номер, теперь под ним работает чернокожая шпионка. Перспективы у франшизы туманные, кто будет следующим Бондом, пока неизвестно. Не исключено, что Джеймс станет Джеммой или что-то в этом роде. А пока этого не произошло, давайте вспомним самые удачные и самые нелепые приключения агента 007.
5 лучших
В "Золотом глазе" собрано всё лучшее от бондианы. Тут вам драма и комедия, клюква и погони (Бонд на танке по Питеру - это супер), прекрасные девушки Бонда Фамке Янссен и Изабелла Скорупко и запоминающийся злодей (Шон Бин). Это первый "Бонд" для Пирса Броснана, которой считается одним из лучших исполнителей роли как раз благодаря "Золотому глазу". И ещё здесь впервые появляется Джуди Денч в роли М.
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Многие в детстве познакомились с этой серией благодаря суперпоуплярной видеоигре GoldenEye 007.
Все "Бонды" Крейга - полная противоположность "Бондам" Броснана, но в них есть своя прелесть. Это напряжённый боевик с нотками психологического триллера. В штаб-квартире MI-6 взрыв, данные агентов слиты в интернет, да ещё и Бонд официально считается погибшим. Передряга, в которой оказывается Бонд и английская разведка, возможно, самая серьёзная во всей бондиане. Никогда ещё Бонд не был так близок к провалу. А вот фильм оказался далёк от провала, он получился ярким, захватывающим, а дуэт Хавьера Бардема и Крейга выше всяких похвал.
"Скайфолл" снял Сэм Мендес ("Красота по-американски", "Морпехи"), его подход к бондиане понравился критикам и зрителям, что ему доверили делать следующую часть "Спектр", которая, к сожалению, оказалась невзрачной и неинтересной.
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Это первый "Бонд", снятый в IMAX, и последний для Джуди Денч в роли М. За вступительную песню Skyfall Адель получила "Оскар".
Когда фильм только вышел, его не приняли. После ироничного ловеласа Шона Коннери австралиец Джордж Лэзенби, что называется, не зашёл. Но зато теперь этот фильм считается одним из лучших в Бондиане, обогнавшим своё время. Режиссёры крейговской бондианы вдохновлялись именно "На секретной службе Её Величества". Этот фильм примечателен ещё и тем, что впервые в киносериале у Бонда здесь появляется жена.
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Это единственный "Бонд" в карьере Джорджа Лэзенби. По его словам, ему предлагали повторить роль 007, но он сам отказался.
Золотая стандарт "Бондианы": гениальная песня во вступительных титрах в исполнении Ширли Бэсси, динамичный сюжет, взрывы, Aston Martin с гаджетами, колоритный злодей Голдфингер с не менее колоритным напарником Одджобом и хлёсткими фразами, вошедшими в историю кино (Бонд: "И вы хотите, чтобы я заговорил?" Голфдингер: "Нет, мистер Бонд, я хочу, чтобы вы умерли!").
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После этого фильма родилась городская легенда о том, что человека можно убить, покрыв его тело краской. В одной из серий "Разрушителей" мифов легенда была опровергнута.
У старых "Бондов" есть один существенный недостаток - они устарели. Экшен уже не такой уж и экшен, бросаются в глаза комбинированные съёмки и простенькие трюки. Первый крейговский Бонд, во-первых, современный, во-вторых, не отказывающийся от всего, чтобы было нажито франшизой за все предыдущие серии. За это мы и ставим его на первое место среди лучших.
Этот фильм снят по самому первому роману Флемминга о Бонде, где 007 ещё даже не получил лицензию на убийство.
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Когда Крейга выбрали на роль Бонда и решили превратить его в Джейсона Борна, критики прыскали ядом. Однако его поддержали Коннери, Броснан, Далтон и Мур. Когда же фильм вышел, все критики взяли свои оскорбления назад и единогласно признали Крейга лучшим.
5 худших
Эта серия начинается с самого нелепого даже по меркам муровской бондианы пролога, где Бонд, управляя вертолётом, подхватывает Блофельда и бросает его в трубу. При это лица Блофельда не показывают, потому что студия лишилась прав на персонажа. Роджер Мур считал "Только для твоих глаз" лучшим в своей карьере, но позволим с ним не согласиться и скажем, что это как раз тот случай, когда боевик плохо состарился и сегодня смотрится скучно.
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Когда "Для твоих глаз" вышел в прокат, его ругали за серьёзный тон, как когда-то ругали "На секретной службе Её Величества".
После провала "На секретной службе Её Величества" продюсеры упросили Коннери вернуться и спасти франшизу, предложив ему колоссальный гонорар. "Бриллианты" всеми силами пытаются повторить успех "Голдфингера": серию снимал тот же режиссёр, в титрах поёт Ширли Бэсси. Врага тоже выбрали уже знакомого зрителям - Бонд снова борется с Блофельдом. Все ингредиенты успеха были собраны, кроме одного. Коннери надоела бондиана, поэтому борется с мировым злом он без огонька.
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Шон Коннери ещё вернётся к роли 007 в ремейке "Шаровой молнии" под названием "Никогда не говори "никогда", но это будет уже неканон.
В "Бонде" главное найти баланс между комедией и шпионским триллером. "Вид на убийство" сильнее всего напоминает комедию, чем другие фильм с Роджером Муром. Вообще, Мур самый несерьёзный Бонд, а в "Виде на убийство" Муру уже было 57 (на сегодня он остаётся самым возрастным Бондом), так что актёр совсем расслабился. Франшизе требовался перезапуск, Роджеру Муру надо было уйти на пенсию чуть раньше.
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В этом фильм Бонда награждают орденом Ленина.
Последние серии в карьеры разных Бондов, как правило, получались неудачными. Вот и "Умри, но не сейчас" не исключение. Тот случай, когда серии снова требовался перезапуск, но вместо этого создатели просто довели до абсурда все элементы успеха франшизы.
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Песня Мадонны во вступительных титрах, возможно, худшая за все 25 фильмов.
На этот раз создатели перестарались с серьёзностью. Бонд здесь даже мартини с водкой не заказывает и не представляется в фирменном стиле. К тому же "Квант" продолжает сюжет "Казино "Рояль", поэтому лучше бы его сократить до получаса и впихнуть в раздел дополнительных материалов к первому триумфальному "Бонду" Крейга.
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Фильм примечателен самым масштабным и самым дорогим взрывом в истории кино. На съёмках "Кванта" в Марокко пиротехники взорвали логово Блофельда, на создание взрыва ушло 8418 литров топлива и 33 кг взрывчатки.
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все остальные показывали Бонда, как английского джентльмена - пьёт мартини, ездит на астон мартин, носит фраки и обольщает женщин.
а Бонд - он не джентльмен, он - убийца.
кто-то ещё верит в то, что английские, американские и прочие спецслужбы, не исключая и российские - стоят на службе добра? ага, щаз...
они стоят на службе интересов государства, на которое они работают. и если надо - будут мочить невинных гражданских точно так-же, как и террористов. ведь чтобы "спасти мир от катастрофы", можно парой десятков, или сотен, и пожертвовать, правда?
А крэйг показал Бонда именно так - как убийцу и психопата.
это очень хорошо было видно с самого первого его "бондовского" фильма, буквально с первых кадров. в "казино рояль", в венеции, на балконе дома он убивает лицом к лицу своего первого (в этом фильме) террориста. это важно - не из снайперской винтовки, не из своего встроенного в астон пулемёта, а именно лицом к лицу.
Бонд сидит у него на груди, душит за горло голыми руками, и смотрит в глаза. и потом - слегка поворачивает и наклоняет голову. как-будто увидел что-то интересное.
вот это знаковая такая сцена - Бонду интересно, как люди умирают. ему это нравится - убивать людей.
точно так же он смотрит на свою жертву позже , уже в конце фильма - когда он из АКМа коленку прострелил (уж не помню кому). он на них на всех так смотрит. потому-что он не джентльмен а психопат, и Крэйг - единственный, кто это понял, и показал.