Польские пограничники открыли огонь по мигрантам

Сегодня беженцы особенно активны: начали ломать заграждения на польской границе и кидать камни в военных.

В ответ те открыли огонь над головами наступающих мигрантов. Еще применили водомет и взорвали перед толпой беженцев несколько светошумовых гранат. Так они отогнали бедолаг от заграждений - посмотрим, надолго ли.

Потихоньку дело идет к настоящему боевым действиям.