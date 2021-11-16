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Польские пограничники открыли огонь по мигрантам

Польские пограничники открыли огонь по мигрантам (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 14:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белоруссия   Польша   беженцы   граната   забор   мигранты   пограничник   стрельба   
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Белорусские военные в эти стычки не вмешиваются.

Сегодня беженцы особенно активны: начали ломать заграждения на польской границе и кидать камни в военных.

В ответ те открыли огонь над головами наступающих мигрантов. Еще применили водомет и взорвали перед толпой беженцев несколько светошумовых гранат. Так они отогнали бедолаг от заграждений - посмотрим, надолго ли.

Потихоньку дело идет к настоящему боевым действиям.

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Метки: Белоруссия   Польша   беженцы   граната   забор   мигранты   пограничник   стрельба   
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65  комментариев
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4k
RRK 55 минут назад
Забрал бы себе мигрантов Лукашенко, картошку на огороде копать.
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11k
Inlex 48 секунд назад
поляки участвовали каким-то составом то ли в ливийской то ли в сирийской операции.. так что пусть хлебают
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57k
pynh 7 минут назад
Отогнали бедолаг? Эти ушлепки ломятся через границу чужой страны, их за это по голове погладить должны?
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518
konstantinkaz2016 10 минут назад
Поляки, троицкие погранцы вас не понимают
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12k
Евгений 20 минут назад
Между "огонь по мигрантам", и " предупредительный огонь поверх голов мигрантов" есть немалая разница. Но автор поста, как настоящий петух-кликбейтер - решил сделать вид что это одно и тоже.
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2k
Александр Алехин 21 минуту назад
Особо умиляет "водометы в европе запрещены при минусовой температуре".
Запрещены по своим гражданам. Здесь же орда наступающая на их землю. Они так то имеют право и пулеметы применить.
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520
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
попрошайки пшеки ждут когда им очередной транш из европы зашлют, вот и устроили этот цирк. Ибо всем очевидно, что мигрантам эта польша нужна не больше чем украина или Белоруссия.
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37k
Андрей Полчаса назад
Флаг Кардистана-на-Висле
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57k
parallax Полчаса назад
Европейцам всего лишь надо отменить все пособия и принимать только на условии полного самообеспечения. За нарушение закона сразу выдворять из страны.
И проблема с беженцами исчезнет сама по себе.
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356
Бухтей parallax 19 минут назад
Не факт. Еще необходима максимально жесткая реакция на любой криминал, нарушение порядка и т.п. Если население и полиция будут толерантны к чурекам (а так и будет) то им и пособий не понадобится. Сами возьмут.
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15k
Вася Александрович Полчаса назад
Гранаты кидали с территории РБ. И не "мигранты", а русскоговорящие пацанчики с рюкзаками и в профессиональной экипировке.
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36k
Alex Полчаса назад
Так и надо пшекам
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24k
Владимир Полчаса назад
А на самом деле интересно. Эти вот бородатенькие это в основном Курды, а ведь сейчас еще будет поток беженцев из Афганистана, где США так доблестно бежали от талибов, кинув через звездно-полосатый болт всех своих союзников и помошников.. Думаете они в пиндостан побегут? Ха-ха! Европа сейчас захлебнется разбирать дерьмо за своими "союзниками", впрочем туда ей и дорога, сами этот путь выбрали.
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2k
Ertin Полчаса назад
При этом получается, что пшекия не пускает мигрантов в немецкий дом, в который их пригласила тётя Анжела. Т.е. теперь не только "гиена Европы", но и "злая консьержка Германии".
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729
Карл Такойто Полчаса назад
Прикол в том что Лукашенко уже обмолвился что газовую трубу идущую в Польшу готов перекрыть,а это российская труба
вот его основной козырь в ,,переговорах,, прежде всего с Россией чтобы с неё больше денег стрясти, потому что для России перекрытие трубы будет катастрофой,учитывая общую риторику в Европе которая всеми силами и так старается газ у РФ не покупать и с вводом Северного потока уже сколько времени тормозит,а если трубу перекроют-естественно скажут Россия виновата, ненадежный поставщик и т.д. поднимется вопль. Похоже в РФ ещё не до конца понимают кого они в Беларуси поддерживают,и то что альянс с Лукашенко ещё выйдет боком,ему то терять нечего,он как камикадзе на всё пойдёт
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12k
info-kozirev 37 минут назад
Поляки,пулемет с патронами и не поверх голов,в вашу страну ломится (и нагло ломится) всякая ленивая шваль (работать они не будут,они будут сидеть на вашей шее) будут класть с прибором на ваши законы,этот сброд и в своих то странах не нужен,а в Европе они зачем.
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12k
Bill 39 минут назад
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24k
Владимир 43 минуты назад
То есть Польша мало того, что нарушает законы ЕС, которые обязывают страны принимать людей назвавших себя беженцами, но еще и на всякие конвенции по правам человека и прочее болт положила?

Ну впрочем это весь ЕС такой, двуличные подлые мрази, а уж Польша то..
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561
Колючий 44 минуты назад
Бедолаг? Ничего себе, бедолажки, силой готовые прорываться.
Правильно поляки делают, пусть батька их у себя ютит.
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8k
vit 44 минуты назад
И все из-за того, кто кто-то в прошлом году себе 80% на выборах нарисовал...
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manul74 46 минут назад
Силовой прорыв через границу. Осуждать поляков не буду. Имеют право.
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34k
Гёз Уленшпигель 47 минут назад
Не люблю поляков. Даже не смотря на то, что имею там родню. Слишком много спеси вековой.
Но! В данном моменте Я ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ НА ИХ СТОРОНЕ, хоть заминусуйте меня до посинения. Мало того считаю, что и нам НУЖНО ПОСТАВИТЬ ТАКИЕ ЗАСЛОНЫ, НА ВСЕЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ ГРАНИЦЫ со СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ! А за одно и всем Закавказьем.
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