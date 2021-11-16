Польские пограничники открыли огонь по мигрантам

5836
1
1
Белорусские военные в эти стычки не вмешиваются.
Сегодня беженцы особенно активны: начали ломать заграждения на польской границе и кидать камни в военных.
В ответ те открыли огонь над головами наступающих мигрантов. Еще применили водомет и взорвали перед толпой беженцев несколько светошумовых гранат. Так они отогнали бедолаг от заграждений - посмотрим, надолго ли.
Потихоньку дело идет к настоящему боевым действиям.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши
- Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке
- Организованная колонна мигрантов в Белоруссии наступает на Польшу
- "Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь
- Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака
36
Понравилось36
Новости партнёров
Запрещены по своим гражданам. Здесь же орда наступающая на их землю. Они так то имеют право и пулеметы применить.
И проблема с беженцами исчезнет сама по себе.
Скоро будет еще хуже. У Батьки начнется деменция и старческий маразм, и тогда будет вообще весело.
Ну впрочем это весь ЕС такой, двуличные подлые мрази, а уж Польша то..
Правильно поляки делают, пусть батька их у себя ютит.
ЛЮБЫМ!
Ты знаешь, что означает слово ЛЮБЫМ? Это означает, что хоть через колючку. хоть с парашюта спрыгнуть.
И да, это внутренние законы ЕС, которые все страны ЕС обязались исполнять.
Что мы наблюдаем сейчас? Прямое нарушение Польшей законов ЕС, изюмительно!
В РБ беженцам теоретически опасность не грозит, поэтому он является просто лицом, пытающимся пересечь границу незаконным способом.
Но! В данном моменте Я ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ НА ИХ СТОРОНЕ, хоть заминусуйте меня до посинения. Мало того считаю, что и нам НУЖНО ПОСТАВИТЬ ТАКИЕ ЗАСЛОНЫ, НА ВСЕЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ ГРАНИЦЫ со СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ! А за одно и всем Закавказьем.
НО! В данном моменте Я ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ НА СТОРОНЕ МИГРАНТОВ! Мигранты должны попасть в польшу и надо всячески осудить за бесчеловечные и жестокие меры по отношению к детям женщинам и старикам. Почему надо польшу осудить и принудить? Да потому что не люблю поляков. Слишком много спеси вековой.