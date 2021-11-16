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Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"

Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!" (1 фото + 20 видео)

Автор:
16 ноября 2021 12:58
Сообщество : Кино
Метки: СССР   запад   история   музыка   мультфильмы   ну погоди   
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Все (ну или почти все) любят советский мульфильм «Ну, погоди!». Но мало кто знает, что даже этот мультфильм, тысячу раз пересмотренный вдоль и поперек в детстве и взрослом возрасте, может удивить.

А все дело в том, что создатель мультфильма Вячеслав Котеночкин был заядлым меломаном. И дело не только в том, что подбирал Котеночкин музыку популярную, часто он брал мелодии, совсем не знакомые советскому слушателю.


Тогда указывать создателей музыки было как-то не принято, и в итоге саунтреки затерялись на кассетах и кинопленках.


И вот, восемнадцать лет назад, 22 апреля 2003 года, на одном из форумов битломанов появляется сообщение:


«Извините, что не о Битлз, но, учитывая что все битломаны ещё и крутые меломаны - вопрос такой -
Кто нибудь знает полностью tacklist из всех серий мульфильма
По моему весьма неплохая получилась бы подборка инструментала»


Поначалу казалось, что вопрос очевиден и ответ на него – просто найти в подборках те самые заветные треки. Но все оказалось не так просто!


Первые сообщения с догадками появились уже на следующий день – один из пользователей предположил, что в 9 выпуске, где Волк сражается на шпагах с зайцем играет песня Шер и Сони – Little Man. Вот, для сравнения, этот отрывок:

И эта песня с еще молодой Шер.

Что касается заглавной темы, то выясняется, то это вовсе не авторская мелодия, специально написанная для мультфильма.

Но и это оказалось не совсем правдой. Эта песня оказалась композицией венгерского музыканта, дирижера и композитора Тамаша Деака, а называется она «Водные лыжи». Более того, сам он узнал о том, что его музыка стала культовой в России, относительно недавно, всего два года назад от своего сына.

Его композиций очень много в мультфильме, так что, можно сказать, этот человек тоже приложил руку к детству нескольких поколений советских и российских граждан.

 

А вот тот самый момент, где Волк пинает урну, был найден только два года назад. И то, до сих пор точно неизвестно, кто и когда написал эту мелодию. Но есть предположения.

 

Не обошлось и без Джеймса Ласта, песни которого пели прославленные западные звезды. Он же, к слову, написал и «Одинокого пастуха», которого мы можем услышать в фильме «Убить Билла». Неожиданная связь, не правда ли?

Вот в этой серии, ближе к концу, есть сцена с конем. (7:41)

А вот и она, эта сама музыка. Trompeten Muckel в оригинальном названии.

 

А вот здесь, в моменте с прыжком с шестом, тоже звучит иностранная песня. Правда, из социалистической Польши, но все же.

Это композиция называется «Духовой оркестр», а вот в этом видео даже можно посмотреть с переводом:

 

А помните момент, где волк падает в курятник? Там звучит очень подходящая песня – азербайджанская детская песенка Cücələrim – «Мои цыплята». Очень милая, к слову.

Ну и куда без южноамериканских мотивов? В эпизоде, где волк танцуют с зайцем «Танго на льду»

Звучит классическое танго "La Cumparsita", написанное Gerardo H. Matos Rodriguez.

 

А вот здесь, в моменте, где волк бегает по телецентру

Звучит песня Wheels Джимми Торреса, немецкого музыканта.

Возвращаясь к цирку, хочется сказать, что там отметились не только Сони Бонно и Шер, но еще и прозвучала культовая мелодия «Караван», которая играет в моменте с котом-заклинателем.

Да-да, американская музыка в нашем детстве очень даже ценилась.

 

В 10 эпизоде, там, где стройка, проскакивают и мотивы джаза. В самом начале, где ломают домики.

Кто бы мог подумать, что это музыка Фреда Фишера - Blue is the Night?

 

А помните главный страх своего детства? Конечно, это злой заяц-робот! С ним шутки не шути.

Так вот, оказалось, что это тоже известная композиция. Называется она весьма забавно -- "The Beauty & The Beast".

 

Иногда создается такое впечатление, что Котеночкин слушал вообще все. И можно сказать, он подарил нам не только детство, но и один из главных музыкальных детективов последних 18 лет. Да-да, следствие все еще ведется, и кто знает, может быть, именно вы – тот человек, который сможет добавить в общую мозаику те самые недостающие кусочки паззла.

 

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: СССР   запад   история   музыка   мультфильмы   ну погоди   
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Андрей 2 часа назад
... а сам сюжет , это не замысловатый Том и Джерри
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1k
andrey 45 минут назад
Азербайджан вспомнили, а братьев белорусов незаслуженно забыли.
Ссылка www.youtube.com
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121k
DeOrio 58 минут назад
Без Coming closer(James Last) пост не засчитан.
Ссылка youtu.be
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3k
Виталий Касандров Час назад
Если что Азербайджан на момент выхода мультфильма был в составе СССР да и Польша с Венгрией скажем особо к Западу не относилась .
Используемые в мульте композиции вполне себе популярны в момент выхода в СССР .
Насчет авторских прав и реальных авторов -да бардак -обычно указывали исполнителя а в качестве композитора -аранжировщика -но так поступали и на Западе когда исполняли русские -советские песни.
И таки против классики или лирики Запада цензура СССР ничего не имела. Главное что бы в текстах не было антисоветчины . Ну звучало прилично.
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22k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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