Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"

А все дело в том, что создатель мультфильма Вячеслав Котеночкин был заядлым меломаном. И дело не только в том, что подбирал Котеночкин музыку популярную, часто он брал мелодии, совсем не знакомые советскому слушателю.

Тогда указывать создателей музыки было как-то не принято, и в итоге саунтреки затерялись на кассетах и кинопленках.

И вот, восемнадцать лет назад, 22 апреля 2003 года, на одном из форумов битломанов появляется сообщение:

«Извините, что не о Битлз, но, учитывая что все битломаны ещё и крутые меломаны - вопрос такой -

Кто нибудь знает полностью tacklist из всех серий мульфильма

По моему весьма неплохая получилась бы подборка инструментала»

Поначалу казалось, что вопрос очевиден и ответ на него – просто найти в подборках те самые заветные треки. Но все оказалось не так просто!

Первые сообщения с догадками появились уже на следующий день – один из пользователей предположил, что в 9 выпуске, где Волк сражается на шпагах с зайцем играет песня Шер и Сони – Little Man. Вот, для сравнения, этот отрывок: