Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"

Все (ну или почти все) любят советский мульфильм «Ну, погоди!». Но мало кто знает, что даже этот мультфильм, тысячу раз пересмотренный вдоль и поперек в детстве и взрослом возрасте, может удивить.
А все дело в том, что создатель мультфильма Вячеслав Котеночкин был заядлым меломаном. И дело не только в том, что подбирал Котеночкин музыку популярную, часто он брал мелодии, совсем не знакомые советскому слушателю.
Тогда указывать создателей музыки было как-то не принято, и в итоге саунтреки затерялись на кассетах и кинопленках.
И вот, восемнадцать лет назад, 22 апреля 2003 года, на одном из форумов битломанов появляется сообщение:
«Извините, что не о Битлз, но, учитывая что все битломаны ещё и крутые меломаны - вопрос такой -
Кто нибудь знает полностью tacklist из всех серий мульфильма
По моему весьма неплохая получилась бы подборка инструментала»
Поначалу казалось, что вопрос очевиден и ответ на него – просто найти в подборках те самые заветные треки. Но все оказалось не так просто!
Первые сообщения с догадками появились уже на следующий день – один из пользователей предположил, что в 9 выпуске, где Волк сражается на шпагах с зайцем играет песня Шер и Сони – Little Man. Вот, для сравнения, этот отрывок:
Источник:
И эта песня с еще молодой Шер.
Источник:
Что касается заглавной темы, то выясняется, то это вовсе не авторская мелодия, специально написанная для мультфильма.
Источник:
Но и это оказалось не совсем правдой. Эта песня оказалась композицией венгерского музыканта, дирижера и композитора Тамаша Деака, а называется она «Водные лыжи». Более того, сам он узнал о том, что его музыка стала культовой в России, относительно недавно, всего два года назад от своего сына.
Источник:
Его композиций очень много в мультфильме, так что, можно сказать, этот человек тоже приложил руку к детству нескольких поколений советских и российских граждан.
А вот тот самый момент, где Волк пинает урну, был найден только два года назад. И то, до сих пор точно неизвестно, кто и когда написал эту мелодию. Но есть предположения.
Источник:
Не обошлось и без Джеймса Ласта, песни которого пели прославленные западные звезды. Он же, к слову, написал и «Одинокого пастуха», которого мы можем услышать в фильме «Убить Билла». Неожиданная связь, не правда ли?
Источник:
Вот в этой серии, ближе к концу, есть сцена с конем. (7:41)
Источник:
А вот и она, эта сама музыка. Trompeten Muckel в оригинальном названии.
Источник:
А вот здесь, в моменте с прыжком с шестом, тоже звучит иностранная песня. Правда, из социалистической Польши, но все же.
Источник:
Это композиция называется «Духовой оркестр», а вот в этом видео даже можно посмотреть с переводом:
Источник:
А помните момент, где волк падает в курятник? Там звучит очень подходящая песня – азербайджанская детская песенка Cücələrim – «Мои цыплята». Очень милая, к слову.
Источник:
Ну и куда без южноамериканских мотивов? В эпизоде, где волк танцуют с зайцем «Танго на льду»
Источник:
Звучит классическое танго "La Cumparsita", написанное Gerardo H. Matos Rodriguez.
А вот здесь, в моменте, где волк бегает по телецентру
Источник:
Звучит песня Wheels Джимми Торреса, немецкого музыканта.
Источник:
Возвращаясь к цирку, хочется сказать, что там отметились не только Сони Бонно и Шер, но еще и прозвучала культовая мелодия «Караван», которая играет в моменте с котом-заклинателем.
Источник:
Да-да, американская музыка в нашем детстве очень даже ценилась.
Источник:
В 10 эпизоде, там, где стройка, проскакивают и мотивы джаза. В самом начале, где ломают домики.
Источник:
Кто бы мог подумать, что это музыка Фреда Фишера - Blue is the Night?
Источник:
А помните главный страх своего детства? Конечно, это злой заяц-робот! С ним шутки не шути.
Источник:
Так вот, оказалось, что это тоже известная композиция. Называется она весьма забавно -- "The Beauty & The Beast".
Источник:
Иногда создается такое впечатление, что Котеночкин слушал вообще все. И можно сказать, он подарил нам не только детство, но и один из главных музыкальных детективов последних 18 лет. Да-да, следствие все еще ведется, и кто знает, может быть, именно вы – тот человек, который сможет добавить в общую мозаику те самые недостающие кусочки паззла.
Источник:
- 15 забавных кадров, которые рассказывают маленькие комедийные истории
- Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты
- 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах
- Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
Понравилось40
Используемые в мульте композиции вполне себе популярны в момент выхода в СССР .
Насчет авторских прав и реальных авторов -да бардак -обычно указывали исполнителя а в качестве композитора -аранжировщика -но так поступали и на Западе когда исполняли русские -советские песни.
И таки против классики или лирики Запада цензура СССР ничего не имела. Главное что бы в текстах не было антисоветчины . Ну звучало прилично.