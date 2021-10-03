Виниловые пластинки в СССР

В этой коллекции вы сможете увидеть и молодую Алёну Апину, и уже забытую группу «Технология», и один из самых популярных альбомов группы «Кино». Кого-то из представленных исполнителей уже давно никто не помнит, кто-то гастролирует до сих пор.