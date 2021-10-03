Виниловые пластинки в СССР

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На что были способны дизайнеры и фотографы без компьютеров и фотошопов? Ответ на все эти вопросы в подборке обложек пластинок, собранных английскими коллекционерами.
В этой коллекции вы сможете увидеть и молодую Алёну Апину, и уже забытую группу «Технология», и один из самых популярных альбомов группы «Кино». Кого-то из представленных исполнителей уже давно никто не помнит, кто-то гастролирует до сих пор.
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Но самый уникальный экземпляр коллекции – это пластинка с записью речи на 18-м съезде молодежи Л.И. Брежнева. Вот именно этот экземпляр было бы любопытно не только посмотреть на фото, но и послушать на аудио.
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