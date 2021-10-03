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Виниловые пластинки в СССР

Виниловые пластинки в СССР (51 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:50
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Виниловые пластинки в СССР   СССР   виниловые пластинки   музыка   подборка   фото   
1029
51

На что были способны дизайнеры и фотографы без компьютеров и фотошопов? Ответ на все эти вопросы в подборке обложек пластинок, собранных английскими коллекционерами.


В этой коллекции вы сможете увидеть и молодую Алёну Апину, и уже забытую группу «Технология», и один из самых популярных альбомов группы «Кино». Кого-то из представленных исполнителей уже давно никто не помнит, кто-то гастролирует до сих пор.


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Но самый уникальный экземпляр коллекции – это пластинка с записью речи на 18-м съезде молодежи Л.И. Брежнева. Вот именно этот экземпляр было бы любопытно не только посмотреть на фото, но и послушать на аудио.


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Метки: Виниловые пластинки в СССР   СССР   виниловые пластинки   музыка   подборка   фото   
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14  комментариев
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37k
Андрей 2 часа назад
Что сейчас, что в 87-м хрен достанешь касету с Малежиком.
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75
Lobsterhan 5 минут назад
Эх речь бы Брежнева послушать! А если серьёзно, то объясните мне кому нах.. нужен сегодня винил? С этим скрипом иглы, доставай, вставляй, беги переворачивай, места кучу занимает...мазохисты что - ли? Тогда уж сразу патефон включайте!
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4k
Доехал нормально Полчаса назад
Ребят, может я слепошарый, но где анонсированный вначале пласт группы "Кино"? Не то чтобы я хотел на него посмотреть, просто интересно, как можно не выполнять обещания?
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2k
Пластичный Дятел 42 минуты назад
Эти фото давно кочуют по интернету. Некоторые картинки - обложки сиди и на виниле не выходили.
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−20
аполон летал 59 минут назад
сколько дичи ...
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2k
Гур Час назад
А собирали точно английские коллекционеры?
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29k
ACU900 2 часа назад
Вот это например тоже пластинка из СССР. И хоть этот дуэт иностранный , но все же пластинка с этим дуэтом издавалась фирмой "Мелодия", и в середине 80-х не было такого дома, где из какого-нибудь окна (или окон) раздавались звуки из этого и других альбомов этого дуэта... Да кстати такую пластинку было еще непросто достать....

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