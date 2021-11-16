Правнук Сталина будет добиваться эксгумации тела вождя

Таблетка от Covidа существует?

Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие

И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро

Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком

Пикник на обочине: курьер отъел из заказа клиентов и попал на видео

Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет