FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5090 постов • 801 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Правнук Сталина будет добиваться эксгумации тела вождя

Правнук Сталина будет добиваться эксгумации тела вождя (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   Правнук   Россия   видео   захоронение   сталин   эксгумация   
355
1
1
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад хочет раскопать останки прадеда. Зачем ему это понадобилось? Причин несколько.
Во-первых, Селим Бенсаад хочет выяснить настоящие причины смерти вождя. Некоторые историки предполагают, что отец народов умер своей смертью. А другие и вовсе сомневаются, что в могиле лежит сам Сталин. Ответы на эти и многие другие вопросы может дать возможная эксгумация.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   Москва   Правнук   Россия   видео   захоронение   сталин   эксгумация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Максим 50 минут назад
Семейный кодекс прямо устанавливает кто такие близкие родственники: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.
А следовательно, тут явная попытка прославиться за счет известного предка и не более того. Ясное дело, у него нет законных оснований к таким требованиям. Правда по телевизору показали, уже повод для гордости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Алексей Маз 2 минуты назад
Когда ты правнук, а всем вокруг плевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ya 6 минут назад
Правнук это уже никто(в смысле родства). И что это ему даст кроме дешевого пиара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 9 минут назад
Маргинал какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 11 минут назад
верю я, придет тот день, когда Джугашвили придет, покажет на депусов пальцем и скажет:
- Расстрелять... всех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
zloykoyot 17 минут назад
Угу. Мужик в возрасте 50 лет в косухе и с хвостом как бы намекает что прославиться ему больше нечем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч 19 минут назад
Ага. Как же. Продас косточки [мат]ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
Киса Кацман Полчаса назад
Как же скучно я живу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком Пикник на обочине: курьер отъел из заказа клиентов и попал на видео Пикник на обочине: курьер отъел из заказа клиентов и попал на видео Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576608



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кто был тот мужчина, что спустил с лестницы Доцента
0
47
Кто был тот мужчина, что спустил с лестницы Доцента
Зачем морским минам нужны шипы?
0
168
Зачем морским минам нужны шипы?
Набирающие популярность в сообществах
Миллионы возмущений: самые задизлайканные видео на YouTube
2
23
Миллионы возмущений: самые задизлайканные видео на YouTube
В Израиле разработали новое поколение систем радиоэлектронной борьбы
0
21
В Израиле разработали новое поколение систем радиоэлектронной борьбы
Таблетка от Covidа существует?
Таблетка от Covidа существует?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#автомобили#Ynews#люди#СССР#авто аварии#мемы#не уступил
#Юмор#история#Россия#животные#прикол#в мире#фотографии#приколы#коронавирус#путин
#факты#интересное#картинки#автомир#дтп#кино#аварии#искусство#комментарии#черно-белые

На что жалуетесь?

Вернуться