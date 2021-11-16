Правнук Сталина будет добиваться эксгумации тела вождя

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Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад хочет раскопать останки прадеда. Зачем ему это понадобилось? Причин несколько.
Во-первых, Селим Бенсаад хочет выяснить настоящие причины смерти вождя. Некоторые историки предполагают, что отец народов умер своей смертью. А другие и вовсе сомневаются, что в могиле лежит сам Сталин. Ответы на эти и многие другие вопросы может дать возможная эксгумация.
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А следовательно, тут явная попытка прославиться за счет известного предка и не более того. Ясное дело, у него нет законных оснований к таким требованиям. Правда по телевизору показали, уже повод для гордости.
- Расстрелять... всех