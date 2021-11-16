Терри Крюс. Как выглядит жена накаченного актера из рекламы "Олд Спайс", с которой он живет 30 лет

Как видите, Крюс не прогадал, когда решил завязать с футболом и податься в мир кинематографа, потому что ему здесь удалось построить довольно успешную карьеру. Кроме того, у него и в личной жизни все в порядке, ведь он живет в браке более 30 лет с одной женщиной. Терри женился очень рано, всего в 20 лет, на девушке по имени Ребекка. Тогда девушка не предполагала, что ее муж станет мировой звездой.