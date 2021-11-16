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Терри Крюс. Как выглядит жена накаченного актера из рекламы "Олд Спайс", с которой он живет 30 лет

Терри Крюс. Как выглядит жена накаченного актера из рекламы "Олд Спайс", с которой он живет 30 лет (9 фото)

Автор:
16 ноября 2021 10:52
Метки: Терри Крюс   олд спайс   реклама   
5246
9
Сейчас рекламы на телевидении очень много, складывается впечатление, что она длится дольше самих фильмов или разных передач. Из-за этого информационного шума рекламодатели стараются делать креативные и необычные ролики, чтобы привлечь внимание зрителей. В этм плане очень хорошо преуспела компания Old Spice. Они делали необычную рекламу, где главным персонажем был накаченный и харизматичный актер, которого зовут Терри Крюс.
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Мало кто знает, но актерская игра это не первое серьезное увлечение актера. В юности Терри очень любил американский футбол. Физические показатели у него были сильно развиты, поэтому он преуспел в этой игре. Крюс провел даже 6 сезонов на профессиональном уровне в лиге NFL. Но помимо спорта, он также увлекался и актерской игрой. В 30 лет Терри принял важное решение для своей дальнейшей судьбы. Он ушел из профессионального спорта и решил строить карьеру актера.
Свою первую роль в кино Крюс получил в 2000 году, когда снялся в фильме "Шестой день". Помимо него в этом фильме снялись такие звезды, как Арнольд Шварценеггер и Майкл Рукер. В этом фильме у него было не так много экранного времени, но многие зрители запомнили накаченного актера. Первая порция серьезной славы пришла к нему только через 4 года, когда вышли 3 известные комедии с его участием: "Старски и Хатч", "Улетный транспорт" и "Белые цыпочки".
После этих ролей к начинающему актеру стало поступать гораздо больше предложений о съемках. Терри снялся в таких лентах, как "Все или ничего" (2005), "Шары ярости" (2007), "Короли улиц" (2008), "Дэдпул 2" (2018) и т.д. Отдельным блоком в его карьере можно назвать комедийный сериал "Бруклин 9-9", где он сыграл мягкотелого сержанта полиции, а также серию фильмов "Неудержимые", где он появлялся в образе Цезаря.
В этом году вышел один крутой фильм с участием американского актера, где он сыграл главную роль - "Джон Генри". В этой картине Крюс играет бывшего наемника, который уже завязал со своей "работой", но вынужден снова взяться за оружие и ступить на тропу войны. О будущих фильмах Терри ничего не известно, зато известно, что в 2021 году он займется озвучкой одного из персонажей в мультфильме "Лига монстров".
Как видите, Крюс не прогадал, когда решил завязать с футболом и податься в мир кинематографа, потому что ему здесь удалось построить довольно успешную карьеру. Кроме того, у него и в личной жизни все в порядке, ведь он живет в браке более 30 лет с одной женщиной. Терри женился очень рано, всего в 20 лет, на девушке по имени Ребекка. Тогда девушка не предполагала, что ее муж станет мировой звездой.
За 33 года совместной жизни в их семье появилось 4 детей, 3 дочки и 1 сын. Для Голливуда это довольно необычная история, потому что многие звезды любят менять своих жен как перчатки, но Терри не из таких. Со стороны может показаться, что это просто идеальная семья, но и этой парочке в своей время пришлось пройти через одну, довольно деликатную проблему.
Актер не побоялся признаться, что он был одержим фильмами для взрослых, но ему удалось побороть эту пагубную привычку. О жене актера информации в открытых источниках не так много. Известно, что она увлекается музыкой и любит петь. Еще Терри является очень верующим человеком и регулярно посещает церковь. На данный момент актеру 53 года, а его супруге 56 лет.

Источник:

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Метки: Терри Крюс   олд спайс   реклама   
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1k
сеньор Леонсио 7 часов назад
Молодцы,сохранили семью,и деток вырастили!
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940
Иван Иванов 6 минут назад
Чёт не понятно, жена белая или все таки светло- чёрная?
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1k
Pioner76 49 минут назад
Даааа. Зря я это посмотрел...
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34k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
П.и.з.д.е.ц! Ну давайте по-чесноку. Жена кобылица стоялая. Дети-уроды.
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436
Dr.Gonzo 5 часов назад
Пусть и не в тему поста, вспомнился Зевс ( Том Листер )
Ссылка m.youtube.com
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3k
Илья 5 часов назад
Закину еще пару старых фоток
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1k
Граф Андрий 5 часов назад
хороша чертовка
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36k
Alex 6 часов назад
Ну, как говорится у каждого свой вкус. Зато семья счастливая.
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46k
Хельги 6 часов назад
Обожаю этот сериал: «Все ненавидят Криса»...
Не в последнюю очередь и за работу Тедда.
Сериал просто отличнейший срез жизни США.
С нормальными, а не гламурными проблемами, реальной жизнью, инфраструктурой, школой и т.д.
Ссылка youtu.be
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0
Дмитрий Смит Хельги 2 часа назад
Пытался несколько раз посмотреть этот сериал, но нет.Говнари из куражбомбей просто испоганили озвучку русскими именами героев.
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9k
kaboza 6 часов назад
это Фишки или журнал которым подтереться сложно потому как глянец?
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252
Киса Кацман 7 часов назад
после этой говнорекламы перестал покупать их продукцию.
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259
Альберт Назыров 7 часов назад
Он сыграл в отличном сериале "Все ненавидят Криса", он там сыграл отца Криса Рока.
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197
Шурман 7 часов назад
Блин так это он в этих фильмах играл :) по мне как все всегда , негр и опять негр .
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11k
Дядя Саша 7 часов назад
Черножопый робот
Все или ничего (с)
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