ФАС на Telegram: Дуров отказался от рекламы фастфуда - какая наглость!

В ФАС начали рассматривать жалобу на Telegram из-за запрета на рекламу "быстроногой" пищи.
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) получило и начало рассматривать жалобу на мессенджер Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда, сообщают в РИА НОВОСТИ.
"Обращение компании "Бургер Кинг" поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В агентстве указали, что ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск платформы по размещению рекламы. Под запрет на рекламирование подпали алкогольная и табачная продукция, а также фастфуд:
Отмечается, что сеть ресторанов быстрого питания обвинила мессенджер в игнорировании прав и интересов потребителя и потребовала снять запрет на рекламу фастфуда*.
*Примечание: некоторые учёные считают, что "жажда нежелательной пищи в нашем мозгу следует тем же механизмам, как и привыкание к кокаину".
Напомним, ранее сообщалось, что Telegram внесён в реестр крупных соцсетей России.
Источник:
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