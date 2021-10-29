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ФАС на Telegram: Дуров отказался от рекламы фастфуда - какая наглость!

ФАС на Telegram: Дуров отказался от рекламы фастфуда - какая наглость! (2 фото)

Автор:
29 октября 2021 21:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Telegram   Москва   Россия   бургер кинг   жалоба   запрет   реклама   фас   
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В ФАС начали рассматривать жалобу на Telegram из-за запрета на рекламу "быстроногой" пищи.

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) получило и начало рассматривать жалобу на мессенджер Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда, сообщают в РИА НОВОСТИ.


"Обращение компании "Бургер Кинг" поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе ведомства.


В агентстве указали, что ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск платформы по размещению рекламы. Под запрет на рекламирование подпали алкогольная и табачная продукция, а также фастфуд:


Отмечается, что сеть ресторанов быстрого питания обвинила мессенджер в игнорировании прав и интересов потребителя и потребовала снять запрет на рекламу фастфуда*.


*Примечание: некоторые учёные считают, что "жажда нежелательной пищи в нашем мозгу следует тем же механизмам, как и привыкание к кокаину".


Напомним, ранее сообщалось, что Telegram внесён в реестр крупных соцсетей России.

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Метки: Telegram   Москва   Россия   бургер кинг   жалоба   запрет   реклама   фас   
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19  комментариев
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8k
Перст Указующий Час назад
как "потребитель", поддерживаю дурова.
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1k
АлексЮстасу 2 минуты назад
5 копеек от меня. Я человек в возрасте (в душе - подхожу к сорока), фастфуд потребляю раз в год-два, когда дети-внуки просят. Поехал с семьёй в соседний город на выходные, побродить по ленинским местам, в обеденное время решили зайти (был выбор) в БурКин, Мак, пиццерии всякие... БурКин оказался первым по ходу. В итоге: наггетсы были явно вчерашние, так как со вкусом прогорклого масла, чай в стаканы - кипяток, а пакетики вообще не положили даже на поднос, на троих дали одну вилку, и одну салфетку. Вопрос: какая вам нужна реклама, товарищ король бургеров?
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974
Бич Бичовский 16 минут назад
А какие, собственно, основания для жалобы? Вот замутил я свое приложение/мессенджер/сайт и хочу там рекламировать только то, что мне нравится. С хрена ли вдруг какие-то левые люди могут меня обязать делать рекламу именно им?
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12k
info-kozirev 39 минут назад
Ну в общем прав Дуров,нахрена еще и реклама всякому говну.
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612
Карл Такойто Час назад
А что они ему сделают? Из страны он уже давно уехал с тех пор как у него отжали ВКонтакте. Но с тех пор добился ещё больших успехов- это на заметку тем кто желает творить,в казарме режимной у вас это вряд ли получится)) Он над ними уже вдоволь поиздевался доказав их импотенцию и никчемность когда они блокировали Телеграмм так что положили всё остальное но Телеграмм работал
Никчемности теперь поверили в себя и решили взять реванш?)Паша шли их нах..ер
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−6
POLYCARP Час назад
На хрен он нужен этот Дуров. Слишком много внимания к себе привлекает.
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102
Assbeast POLYCARP 51 минуту назад
Ага, то ли дело ножка от стула - и такую важную миссию по удержанию стула выполняет, и при этом не высовывается, не кичится.
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Пусть лучше ФАС займётся Сбером, вот где реально воняет монополией. Точно, я забыл, это другое.
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545
Порнуха Зоя Степановна Час назад
Полностью на стороне Дурова
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−2
Дмитрий Час назад
А может все таки реальными делами позаниматься? Или освещать оные
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4k
Сергей С Час назад
Думаю ФАС утрется
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