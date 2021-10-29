ФАС на Telegram: Дуров отказался от рекламы фастфуда - какая наглость!

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) получило и начало рассматривать жалобу на мессенджер Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда, сообщают в РИА НОВОСТИ.

"Обращение компании "Бургер Кинг" поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В агентстве указали, что ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск платформы по размещению рекламы. Под запрет на рекламирование подпали алкогольная и табачная продукция, а также фастфуд: