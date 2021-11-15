Тверские подростки прыгают под колеса автомобилей у торгового центра

У молодых людей в Твери новая забава. Бросаясь под колёса автомобилей, подростки надеются получить компенсацию от водителя. Один из таких инцидентов попал на камеры видеонаблюдения.
Охранник торгового центра "Парк № 1" в Твери заметил, как двое подростков решили подзаработать. Сначала парни тёрлись у детской площадки, но как только увидели жертву - пришли в движение. Они подкрались к дороге и один из них с разбегу врезался в автомобиль и упал. На этом ролик обрывается. Комментариев он не требует.
Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика!
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Зачем они это делают? На самом деле всё просто. Бросившись под колёса, молодые люди надеялись на компенсацию. Эта схема известна уже давно: один становится пострадавшим, а второй снимает всё на камеру. Далее всё зависит от развития событий.
- Если за рулём водитель, который разоблачил мошенников и отказывается платить, то "пострадавший" удаляется с извинениями, а уже после начинает шантажировать жертву. При этом они отмечают, что водитель скрылся с места происшествия. В этом случае мошенники обращаются в ГИБДД или в суд.
- Вторая схема проще. После "наезда" пострадавший на месте требует деньги за причиненный ущерб. Правда тут существует риск, что водитель реально нанесёт ущерб, но уже умышленно. Тогда придётся переходить к первому способу.
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