Тверские подростки прыгают под колеса автомобилей у торгового центра

Охранник торгового центра "Парк № 1" в Твери заметил, как двое подростков решили подзаработать. Сначала парни тёрлись у детской площадки, но как только увидели жертву - пришли в движение. Они подкрались к дороге и один из них с разбегу врезался в автомобиль и упал. На этом ролик обрывается. Комментариев он не требует.