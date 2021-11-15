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Тверские подростки прыгают под колеса автомобилей у торгового центра

Тверские подростки прыгают под колеса автомобилей у торгового центра (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 12:53
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   автомошенники   интересное   мошенники   подростки   тверь   торговый центр   
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У молодых людей в Твери новая забава. Бросаясь под колёса автомобилей, подростки надеются получить компенсацию от водителя. Один из таких инцидентов попал на камеры видеонаблюдения.

Охранник торгового центра "Парк № 1" в Твери заметил, как двое подростков решили подзаработать. Сначала парни тёрлись у детской площадки, но как только увидели жертву - пришли в движение. Они подкрались к дороге и один из них с разбегу врезался в автомобиль и упал. На этом ролик обрывается. Комментариев он не требует.

Зачем они это делают? На самом деле всё просто. Бросившись под колёса, молодые люди надеялись на компенсацию. Эта схема известна уже давно: один становится пострадавшим, а второй снимает всё на камеру. Далее всё зависит от развития событий.

  • Если за рулём водитель, который разоблачил мошенников и отказывается платить, то "пострадавший" удаляется с извинениями, а уже после начинает шантажировать жертву. При этом они отмечают, что водитель скрылся с места происшествия. В этом случае мошенники обращаются в ГИБДД или в суд.
  • Вторая схема проще. После "наезда" пострадавший на месте требует деньги за причиненный ущерб. Правда тут существует риск, что водитель реально нанесёт ущерб, но уже умышленно. Тогда придётся переходить к первому способу.

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Метки: авто   автомошенники   интересное   мошенники   подростки   тверь   торговый центр   
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4k
Максим 2 часа назад
В ДТП с пешеходом есть маленькая, но очень любопытная деталь. Умысел. Если пешеход умышленно занимается такими вещами: бросается под колеса транспортного средства. То здесь не может иди речи о компенсации пешеходу, только водителю. Пешеходу же грозит уголовная ответственность или постановка на учет, если тупому лбу еще мало лет.
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527
Сигизмунд Лазаревич 22 секунды назад
Алгоритм действий такой. Дожидаемся гибдд, узнаём из протокола данные на писдюка, выясняем адрес и сжигаем дом или квартиру. Если уж этот генетический мусор решил нажать на блатную педаль, то жить должен на улице и познавать с низов всю прелесть ауе.
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7k
Позитив 43 минуты назад
уёпки....
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4k
au3 56 минут назад
В России регистратор чуть ли не у каждого. Нарвутся быстро
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21k
Inter 57 минут назад
за такое давить надо гаденышей
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5k
Bartello Час назад
А подало идею Тверское агенство ритуальных услуг
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16k
homerchik 2 часа назад
эх, доиграются...
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12k
Евгений 2 часа назад
Подстава под камерами тц - ну точно мозгов нет
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