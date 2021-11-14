Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40

"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда...

40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию

Слабоумие и отвага - это про них!

Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера...

Заходи...Улыбнись от души

15 необычных фотографий увлекательных вещей

Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

15 кадров, доказывающих, что питомцы на сто процентов состоят из любви

20 век в цвете. СССР 1971 г. Наша страна полвека назад

В фильме "Они сражались за Родину" он заменил собой Василия...

Хохлатый дикобраз: Единственный грызун, который способен мгновенно...

Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40

Папанинцы на Северном полюсе: какие научные открытия сделала эта...

Женский образ в гифках

Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро

Просто гифки, всякие и разные

Весёлые картинки Выпуск 39