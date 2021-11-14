Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40

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Сатирические и юмористические картинки и свежие и нет!
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Авторский пост
Ссылки по теме:
- Пятничный позитив
- Позитивные картинки
- «Веселые картинки» 80-90х годов
- Позитивные фразочки в картинках
- Порция позитива
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Новости партнёров
там даже когдато "маски-шоу" снимали.
даже маршрут прилагаю
В швейцарских тюрьмах действительно решеток нет. И попросторнее в них:
Вот это помещение на картинке ниже - американский отель в бывшей тюрьме, а на картинке выше - камера швейцарской тюрьмы.
(и, да, подозреваю, решетка дорисована фотошопом)