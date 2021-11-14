Последствия попадания советской пули в армейскую каску США

Это невероятно реалистично, благодаря чему все выглядит максимально брутально. Фото непросто отличить от реальной съемки в боевых условиях. В ходе теста были использованы советские пристрелочно-зажигательные патроны калибра 7.62, которые были популярны у снайперов своего времени. Раньше авторы YouTube-канала "Идем Вразнос" тестировали эти боеприпасы, но на тонком шлеме, который имитировал каску времен Второй Мировой войны. Теперь же эксперимент проводился на современной каске США.