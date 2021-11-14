Последствия попадания советской пули в армейскую каску США

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Был проведён стресс-тест, чтобы проверить прочность современные средства защиты солдат американской армии.
Во время эксперимента по каске велся огонь советскими разрывными патронами. Современные анатомические мишени из гипса и баллистического геля - отличный инструмент, который позволяет проверить взаимодействие пули с живым телом.
Это невероятно реалистично, благодаря чему все выглядит максимально брутально. Фото непросто отличить от реальной съемки в боевых условиях. В ходе теста были использованы советские пристрелочно-зажигательные патроны калибра 7.62, которые были популярны у снайперов своего времени. Раньше авторы YouTube-канала "Идем Вразнос" тестировали эти боеприпасы, но на тонком шлеме, который имитировал каску времен Второй Мировой войны. Теперь же эксперимент проводился на современной каске США.
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Метки: армия видео интересное оружие тест факты эксперимент
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МДЗ-2 или пpистpелочно-зажигательные ПЗ (ЗП) пули предназначены для целеyказания и зажигания легко гоpючих пpедметов до 1000 м. Пули ЗП и ПЗ практически не отличаются друг от друга и имеют в своем устройстве простейший взрыватель и зажигательно-разрывной заряд. Патроны с пулями ЗП производились по заказу ГАУ, а с ПЗ - по заказу ГУ ВВС. В самом начале войны в 1941 году чертежи на пули были унифицированы и стали едиными, осталась только одна пуля - ПЗ (массой 9,7-10,4 г). Головная часть пули и капсюль окрашены в красный цвет.
Каска на голове защищает только от осколков..