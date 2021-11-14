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Последствия попадания советской пули в армейскую каску США

Последствия попадания советской пули в армейскую каску США (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 12:18
Сообщество : RealFishki
Метки: армия   видео   интересное   оружие   тест   факты   эксперимент   
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Был проведён стресс-тест, чтобы проверить прочность современные средства защиты солдат американской армии.

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Метки: армия   видео   интересное   оружие   тест   факты   эксперимент   
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11  комментариев
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616k
Alexey Berestenko 6 часов назад
Судя по тому, как прицеливался - стрелял метров 10-15 не дальше!
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−5
Insaid From 2 часа назад
От обычного пистолета если по касательной может шея сломаться поэтому не удивлен.
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32k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Нет никаких разрывных пуль.

МДЗ-2 или пpистpелочно-зажигательные ПЗ (ЗП) пули предназначены для целеyказания и зажигания легко гоpючих пpедметов до 1000 м. Пули ЗП и ПЗ практически не отличаются друг от друга и имеют в своем устройстве простейший взрыватель и зажигательно-разрывной заряд. Патроны с пулями ЗП производились по заказу ГАУ, а с ПЗ - по заказу ГУ ВВС. В самом начале войны в 1941 году чертежи на пули были унифицированы и стали едиными, осталась только одна пуля - ПЗ (массой 9,7-10,4 г). Головная часть пули и капсюль окрашены в красный цвет.

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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
от них же
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр Н. 4 часа назад
Так себе эксперимент. Даже если бы каска выдержала удар пули, то голова... Хотя,если сделать каску весом в 20-30 кг... Но тут уже другие проблемы начинаются.
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935
Сергей Ковалев 4 часа назад
Фронтального попадания в каску не было. Пуля вошла в глаз и выходя пробила каску сзади. Если бы она попала в каску спереди было бы примерно такое же по причине того,что каска не предназначена для выдерживания попадания пули,а только для защиты голову от камней,земли и т.д. Возможно она и удержит пулю,но на излете.
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10
Nata 5 часов назад
Больные что ли..
Каска на голове защищает только от осколков..
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36k
Геша Бородач 5 часов назад
любая армейская каска изачально не была рассчитана на защиту от прямого попадания, а только от рикошетирующих осколков. как-то так...
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29k
Антон 6 часов назад
Рекомендую канал "Крупнокалиберный переполох". Там РЕАЛЬНО мощные вещи
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