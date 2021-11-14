Почему в чернобыльской зоне живут и процветают животные

Авария на Чернобыльской атомной электростанции не была первой и, увы, не стала последней в своем роде, однако при этом входит в число наиболее крупных техногенных катастроф в истории человечества.
Сегодня в зоне людям запрещено жить в зоне отчуждения. По сути, находиться там могут только ученые и инженеры. Однако, запреты и ограничения никак не могут касаться диких животных, которые на удивление активно плодятся и процветают в «грязной» зоне.
В чем тут дело?
Никакого «секрета» в действительности как такового нет. Однако, существует несколько вполне объективных причин, почему дикие животные процветают в зоне загрязненной радиацией. Первая и главная причина – это отсутствие людей. Дикая природа приспосабливается и побеждает везде, где перестает вести активную деятельность человек. Как цинично это не прозвучит, но зона радиационного загрязнения – это фактический «рай» для дикого зверья. Здесь ему больше ничто не угрожает, кроме самого радиационного фона. Однако, для животных это не так страшно, как вырубки лесов или рейды охотников.
Вторая важная причина также весьма банальна и касается она средней продолжительности жизни дикого зверя в открытой природе. Дело в том, что подавляющее большинство зверей в дикой местности живет заметно меньше, чем, например, в зоопарке. Паразиты, хищники, болезни, несчастные случаи, банальный голод – все это с куда большей вероятностью и скоростью убьет представителя дикой природы, чем радиация, накапливающаяся в организме зверя долгие годы.
Третья причина выживаемости животных в зоне радиационного загрязнения вызывает больше всего вопросов у ученых и исследователей. Сегодня, когда звери живущие при повышенном радиационном фоне успели сменить не одно поколение, есть все основания полагать о том, что адаптивность представителей дикой природы постепенно повышается. В том числе к такому ужасному и разрушительному для организма явлению, как радиация. Вовсю работает естественный отбор, и каждое новое поколение зверей демонстрирует лучшую, пускай и не на много, устойчивость. Сегодня ученые все чаще говорят о том, что у животных, живущих в Чернобыле и на Фукусиме, серьезно изменена структура ДНК. Есть основания полагать, что некоторые мутации носят положительный характер и позволяют животным легче переносить высокий радиационный фон.
К слову, несмотря на весь трагизм ядерных аварий, зоны загрязнения представляют большой научных интерес. Так, например, еще в 1988 году был создан Полесский радиационный экологический заповедник. С одной стороны – это запретная для посещений зона, созданная для ограждения людей от пагубного воздействия мирного атома. С другой стороны, это важная научная площадка, которую посещают исследователи со всего мира. Более того, ученые занимаются здесь целенаправленным разведением диких животных. Например, еще в начале 1990-х сюда была переселена популяция зубров. Удивительно, но зубры живут в заповеднике по сей день. Флора и фауна на загрязненной территории очень богата. Живут здесь даже дикие лошади.
Источник:
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