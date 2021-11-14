Почему в чернобыльской зоне живут и процветают животные

Сегодня в зоне людям запрещено жить в зоне отчуждения. По сути, находиться там могут только ученые и инженеры. Однако, запреты и ограничения никак не могут касаться диких животных, которые на удивление активно плодятся и процветают в «грязной» зоне.



В чем тут дело?



Никакого «секрета» в действительности как такового нет. Однако, существует несколько вполне объективных причин, почему дикие животные процветают в зоне загрязненной радиацией. Первая и главная причина – это отсутствие людей. Дикая природа приспосабливается и побеждает везде, где перестает вести активную деятельность человек. Как цинично это не прозвучит, но зона радиационного загрязнения – это фактический «рай» для дикого зверья. Здесь ему больше ничто не угрожает, кроме самого радиационного фона. Однако, для животных это не так страшно, как вырубки лесов или рейды охотников.

