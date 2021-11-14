FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6238 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Почему в чернобыльской зоне живут и процветают животные

Почему в чернобыльской зоне живут и процветают животные (4 фото)

Автор:
14 ноября 2021 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Авария на Чернобыльской атомной электростанции   животные   природа   факты   фото   чернобыльская зона   
903
4

Авария на Чернобыльской атомной электростанции не была первой и, увы, не стала последней в своем роде, однако при этом входит в число наиболее крупных техногенных катастроф в истории человечества.

Сегодня в зоне людям запрещено жить в зоне отчуждения. По сути, находиться там могут только ученые и инженеры. Однако, запреты и ограничения никак не могут касаться диких животных, которые на удивление активно плодятся и процветают в «грязной» зоне.

В чем тут дело?

Никакого «секрета» в действительности как такового нет. Однако, существует несколько вполне объективных причин, почему дикие животные процветают в зоне загрязненной радиацией. Первая и главная причина – это отсутствие людей. Дикая природа приспосабливается и побеждает везде, где перестает вести активную деятельность человек. Как цинично это не прозвучит, но зона радиационного загрязнения – это фактический «рай» для дикого зверья. Здесь ему больше ничто не угрожает, кроме самого радиационного фона. Однако, для животных это не так страшно, как вырубки лесов или рейды охотников.

×
×


Вторая важная причина также весьма банальна и касается она средней продолжительности жизни дикого зверя в открытой природе. Дело в том, что подавляющее большинство зверей в дикой местности живет заметно меньше, чем, например, в зоопарке. Паразиты, хищники, болезни, несчастные случаи, банальный голод – все это с куда большей вероятностью и скоростью убьет представителя дикой природы, чем радиация, накапливающаяся в организме зверя долгие годы.


Третья причина выживаемости животных в зоне радиационного загрязнения вызывает больше всего вопросов у ученых и исследователей. Сегодня, когда звери живущие при повышенном радиационном фоне успели сменить не одно поколение, есть все основания полагать о том, что адаптивность представителей дикой природы постепенно повышается. В том числе к такому ужасному и разрушительному для организма явлению, как радиация. Вовсю работает естественный отбор, и каждое новое поколение зверей демонстрирует лучшую, пускай и не на много, устойчивость. Сегодня ученые все чаще говорят о том, что у животных, живущих в Чернобыле и на Фукусиме, серьезно изменена структура ДНК. Есть основания полагать, что некоторые мутации носят положительный характер и позволяют животным легче переносить высокий радиационный фон.


К слову, несмотря на весь трагизм ядерных аварий, зоны загрязнения представляют большой научных интерес. Так, например, еще в 1988 году был создан Полесский радиационный экологический заповедник. С одной стороны – это запретная для посещений зона, созданная для ограждения людей от пагубного воздействия мирного атома. С другой стороны, это важная научная площадка, которую посещают исследователи со всего мира. Более того, ученые занимаются здесь целенаправленным разведением диких животных. Например, еще в начале 1990-х сюда была переселена популяция зубров. Удивительно, но зубры живут в заповеднике по сей день. Флора и фауна на загрязненной территории очень богата. Живут здесь даже дикие лошади.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Авария на Чернобыльской атомной электростанции   животные   природа   факты   фото   чернобыльская зона   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
uutb 36 минут назад
Там и рыба себя не плохо чувствуют
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−56
Андрей 19 минут назад
Так РАДИАЦИИ , вроде , не существует, как и ковид , а земля плоская , а вакцины не прошли испытания и от них только мутация .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 20 минут назад
Насчет третьего - устойчивость к радиации - так это чернобыльским зверям не особо нужно. Радиация влияет на общую продолжительность жизни и на вероятность женщине родить здоровое потомство. На людей и на зверей совершено одинаково. Допустим, если всю жизнь прожить в Припяти, продолжительность этой жизни уменьшится в два раза. И вероятность родить урода будет 50%. Согласится ли человек прожить сорок лет вместо восьмидесяти и из двух своих детей иметь одного урода? Вряд-ли! А лисичку, на второй картинке устраивает! Она проживет пять лет, вместо десяти, но за это время успеет три раза принести помет. В каждом помете десять лисят, из них пять здоровых. Этого за глаза и за уши хватит и для продолжения рода, и для экологического равновесия и для пищевых цепочек. А об абстрактных вещах, вроде продолжительности личной жизни, лиса не думает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью Рысь — «седеющая» охотница: как меняется жизнь крупной кошки осенью 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира Медведь-призрак или кермодский медведь Медведь-призрак или кермодский медведь Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Элизия: животное, которое превращается в овощ Элизия: животное, которое превращается в овощ
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

395446



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
У семьи в Москве мошенники украли все деньги
1
181
У семьи в Москве мошенники украли все деньги
В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова
0
198
В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова
Набирающие популярность в сообществах
Спорт и сахар: единство или противоположность?
0
5
Спорт и сахар: единство или противоположность?
Секретные города, которые скрывали от общественности
0
6
Секретные города, которые скрывали от общественности
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#знаменитости#новости#подборка#Москва#фотографии#аварии#картинки
#факты#история#животные#люди#Ynews#Россия#дтп#познавательно#голливуд#комментарии
#интересно#кино#СССР#актеры#прикол#сша#искусство#природа#еда#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться