Казак, ставший советским адмиралом. Как он спас Заполярье, набирал солдат в лагерях и пострадал от "царь-бомбы"?

Карьера молодого моряка развивалась стремительно, хоть Арсений Григорьевич до войны и не командовал крупными кораблями. Он служил начальником штаба торпедных катеров, штурманом канонерской лодки, дивизионным минером. Головко на службе не застал ни Первую Мировую, ни даже Гражданскую. Поэтому первый боевой опыт он смог получить лишь в 1936 году - в командировку в Испанию он вызвался добровольцем.

На Пиренеях Арсений Григорьевич служил советником командира крупной военно-морской базы республиканцев в портовом городе Картахена. Защита порта от бомбежек, боевые действия в испанских водах, организация советских конвоев - этот бесценный опыт пригодится Головко в Великую Отечественную. Но только его "Картахена" будет не в южных широтах, а за северным полярным кругом.

Первый на севере.

В СССР Головко вернулся на пост начальника штаба Северного флота. А затем, в 1940 году, стал командующим самым молодым флотом страны. Стоит сказать, что Северному флоту тогда уделялось не самое должное внимание. Контр-адмирал столкнулся с рядом трудностей, которые приходилось решать своими силами в кратчайшие сроки. Среди вечной мерзлоты пришлось укреплять базы ВМФ и строить причалы, "теплолюбивые" корабли итальянской разработки пришлось переоборудовать. Последние стали настоящей мукой для моряков, которым приходилось стоять на открытых мостиках в ледяных северных водах.

Свою первую победу Арсений Головко одержал еще до начала войны. Северный флот был малочисленнее "коллег" с Балтики и Черного моря, но охватывал огромные просторы Заполярья. Действовать приходилось на свой страх и риск. Еще 17 июня, когда ничто не предвещало беды, Головко вывел корабли из порта Полярный в море и приказал сбивать назойливые немецкие самолеты-провокаторы. За день до войны Северный флот шел уже в полной боевой готовности. Это смелое решение Арсения Григорьевича спасло суда от неминуемой гибели на стоянке в портах.