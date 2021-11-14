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15 кадров, доказывающих, что питомцы на сто процентов состоят из любви

15 кадров, доказывающих, что питомцы на сто процентов состоят из любви (18 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 11:30
Сообщество : Животные
Метки: Привязываются   Сто процентов   любовь   питомцы   преданность   тепло   
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Животные легко привязываются к людям, особенно, когда живут с ними под одной крышей. Эта сильная связь проявляется в том, что они стараются не выпускать своего человека из виду. Домашние животные доказывают нам свою преданность и любовь 24/7. В этом посте вы увидите любимцев, которые добавят тепла в холодные дни.

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Метки: Привязываются   Сто процентов   любовь   питомцы   преданность   тепло   
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3  комментария
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Андрей Ы. 52 минуты назад
Нет 100%. Там еще шило в заднице, куча наглости и всепоглощающий желудок.
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Roninsamuray 20 минут назад
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poбт Полчаса назад
Ссылка coub.com
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