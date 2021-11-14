15 кадров, доказывающих, что питомцы на сто процентов состоят из любви

Животные легко привязываются к людям, особенно, когда живут с ними под одной крышей. Эта сильная связь проявляется в том, что они стараются не выпускать своего человека из виду. Домашние животные доказывают нам свою преданность и любовь 24/7. В этом посте вы увидите любимцев, которые добавят тепла в холодные дни.

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Всякий раз, когда дочь грустит или капризничает, наша собака это чувствует. Она приходит и заставляет ее улыбаться хоть чуть-чуть 0 Источник:

Это собака моей подруги, я ей очень нравлюсь 0 Источник:

У нашего сына аутизм, и он не прикасался к животным, пока мы не получили Перчинку 0 Источник:

Все в сборе 0 Источник:

Мама плохо себя чувствовала последние несколько дней, поэтому я привела свою Рипли, чтобы подбодрить ее. Вот как я нашел их сегодня утром 0 Источник:

Мы спасли этого котенка. Мой муж сказал, что нам лучше поскорее найти ей дом. Я думаю, она уже его нашла 0 Источник:

Этот бездомный котёнок решил, что он будет здесь жить 0 Источник:

Взаимная любовь 0 Источник:

Я и мой малыш Тарзан 0 Источник:

Наша собака решила, что новорожденный принадлежит ей. Она его защитник и все время за ним наблюдает 0 Источник:

Он живёт у нас всего неделю 0 Источник:

7 лет спустя он всё ещё любит свою утку 0 Источник:

Мой помощник 0 Источник:

Он любит нас обнимать 0 Источник:

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Этот взгляд... 0 Источник:

Его любимое место для сладких снов 0 Источник: