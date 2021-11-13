FISHKINET
Сообщество Юмор 13204 поста • 2756 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Анекдоты в&nbsp;картинках

Анекдоты в картинках (25 фото)

Автор:
13 ноября 2021 18:12
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   смешные картинки   
2752
25
Свернуть все комментарии под фото

Анекдоты в картинках.

×
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Анекдоты   Юмор   смешные картинки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
doker 6 часов назад
Комментарий к фото
У меня наоборот: "Не надо было..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
kca-opa Час назад
Комментарий к фото
Возводить в культ мужскую кулинарную рукожопость, как-то это по фенинистски чоли... Нормальному мужику не проблема приготовить мясо, рыбу и всё, в чей состав они входят, да, в тортиках и в печеньях я не мастер, ни приготовить, ни пожрать, мясо/рыбные блюда приготовлю любые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
398
На_ник Час назад
Комментарий к фото
Не выжили такие, царство небесное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mtonaka Час назад
Комментарий к фото
Я не делал ПЦР тест шесть дней...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Макс 2 часа назад
Комментарий к фото
В коммунальной квартире собрание: кто-то мажет по стенам. Дедуктивным методом было установлено, что виновник - старенький интеллигент Рабинович - он один после уборной руки моет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316k
Booharik 3 часа назад
Комментарий к фото
Не мог не добавить свой "баян":
"Общество лентяев срочно купит вола".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Mike 4 часа назад
Улыбнуло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Mike 4 часа назад
Комментарий к фото
Д-дипломатия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
Анатолий Шмаров 5 часов назад
Комментарий к фото
В первоисточнике эта шутка была о женщине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147k
anthrax 5 часов назад
Комментарий к фото
Одна старая сука мазала говном кнопки на домофоне,и на ручке двери подъезда. Эту тварь за руку поймали,и дали штраф.А ей поуй. Вот что с такой тварью делать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт 5 часов назад
Комментарий к фото
Таких полно, знаю случай как старушка божий одуванчик с машин шильдики отдирала, а грешили на пацанов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 6 часов назад
Комментарий к фото
Наоборот! Нужно тянуть до последнего - до момента, когда они уже подарят тебе подарок, а ты еще не успел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 6 часов назад
Комментарий к фото
Ах, вот как заставить мужа делать работу по дому! Платить за нее водкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 6 часов назад
Комментарий к фото
Только у меня с моим бывшим наоборот. Он в ванне не только отмокает, но еще и ест и работает за компом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 6 часов назад
Это анекдоты? Загляни в словарь Ожегова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 6 часов назад
Комментарий к фото
Один носок на 23 февраля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 6 часов назад
Комментарий к фото
Ремень уже поздно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 6 часов назад
Комментарий к фото
Мама и папа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 6 часов назад
Комментарий к фото
Даже "каблук" должен знать - второго предложения пить водку может не последовать - водка закончится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Сексапильный дайкон, который вызывает здоровый смех и здоровый аппетит Сексапильный дайкон, который вызывает здоровый смех и здоровый аппетит Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника Забавные картинки о похудении и диетах Забавные картинки о похудении и диетах 40 веселых картинок с налетом черного юмора 40 веселых картинок с налетом черного юмора
ElBundy

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4125



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Месть сладка! Порция отборного юмора
3
96
Месть сладка! Порция отборного юмора
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана
2
361
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна...
Набирающие популярность в сообществах
Как&nbsp;всё&nbsp;ломается при&nbsp;детальном рассмотрении
1
7
Как всё ломается при детальном рассмотрении
Обзор ASUS ZenFone 8 Flip: поворот на 180 градусов
0
8
Обзор ASUS ZenFone 8 Flip: поворот на 180 градусов
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ