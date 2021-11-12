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Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на фронт. Его судьба до сих пор остается загадкой

Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на фронт. Его судьба до сих пор остается загадкой (5 фото)

Автор:
12 ноября 2021 23:29
Метки: актеры   история   кино   
989
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В 1940-ом году на экраны вышел фильм «Тимур и его команда». На тот момент картина производила необычайно сильное впечатление. Дети, посмотревшие ее, настолько сильно вдохновлялись гайдаровскими героями, что с особым энтузиазмом помогали старикам, семьям фронтовиков и просто солдатам, потерявшим здоровье.

Многие ошибочно полагают, что фильм стал экранизацией одноименной книги Аркадия Гайдара. На деле Аркадий Петрович сначала написал сценарий к картине, а после ее оглушительного успеха принялся за написание книги.


За основу была положена вовсе не выдуманная история - все началось с дружбы Гайдара с соседскими ребятами. Аркадий Петрович словно притягивал их своей улыбкой и интересными играми. Например, он мог предложить ребятам в тайне помочь местным старушкам и людям, которые были не способны справиться с хозяйством.


Разумеется, дети не понимали всей подоплеки и с большим удовольствием красили заборы, носили воду, пилили дрова. Вскоре Гайдар предложил своему давнему другу, режиссеру Александру Разумному, показать эту историю на экране.


Интересный факт - имена главных героев были вовсе не придуманными. Так звали детей Гайдара. Тимур - это старший сын от первого брака, а Женя - дочь от второй супруги.

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По ходу съемочного процесса пришлось менять многие первоначальные детали. Решили изменить и главного хулигана Квакина. По сценарию он задумывался исключительно отрицательным персонажем. Однако режиссер сделал его куда глубже, превратив в обыкновенного расшалившегося подростка, которому удалось собрать вокруг своей персоны таких же озорных ребят.


Роль Мишки Квакина досталась Борису Ясеню, который не имея актерского образования и опыта в кино так вжился в роль, что вызывал у зрителей полный букет эмоций. Известно, что в 1940-ом году Борис был студентом ремесленного училища. Через год ушел на фронт добровольцем, хотя имел бронь от завода.

В 1942-ом году на несколько недель вернулся из боевой части, чтобы сняться в продолжении первого фильма. В картине «Клятва Тимура» был показан не только Мишка Квакин, но и остальные бывшие хулиганы, которые на этот раз были на стороне команды Тимура.

После непродолжительного съемочного процесса Борис вернулся на фронт. Он поддерживал дружеские отношения с Екатериной Деревщиковой, исполнившей роль Жени. Молодые актеры писали друг другу письма, пока в 1943-ем от Бориса перестали приходить хоть какие-то известия. Тогда Екатерине поступила информация о том, что Борис пропал после одного из сражений и теперь числится пропавшим без вести.

С того самого момента Ясеня больше никто не видел. Многие энтузиасты неоднократно пытались узнать о дальнейшей судьбе актера. Проблема в том, что никто не знал ни его родителей, ни то, как он оказался в фильме. Единственная доступная информация - это имя и фамилия, хотя вполне возможно, Ясень - это не настоящая фамилия Бориса, а его псевдоним.


В архивах о Борисе Ясене также нет никакой информации. Удалось найти только некого Бориса Федоровича Ясенева, погибшего под Смоленском 14 февраля 1943-го. Есть вероятность, что это он, однако правду мы теперь вряд ли узнаем...

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: актеры   история   кино   
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12k
Bill 9 часов назад
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Юрий 3 часа назад
"Тимур - это старший сын от первого брака, а Женя - дочь от второй супруги." -
Аркадий Гайдар, проживший 37 лет, успел трижды жениться. 1- супруга Мария Плаксина. 2- Рахиль Соломянская. 3 - Дарья Чернышёва.
Что касается Тимура - в момент рождения мальчика (декабрь 1926) Гайдар был в продолжительной командировке в Средней Азии (с апреля 1926 года). Успели ли Аркадий и жена зачать ребенка, под вопросом. Вернулся домой Аркадий Петрович, когда Тимуру было уже около двух лет. До получения паспорта мальчик жил с фамилией матери - Соломянский. Лишь в 1947 году он принял решение взять фамилию (вернее, псевдоним) знаменитого отца. Фамилия же его сохранилась у приемных детей лишь потому, что жить с ней в 30-50-е годы в СССР было куда проще, чем с еврейской.
Ну вообще Женя, приемная дочка от третьей супруги Гайдара.
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