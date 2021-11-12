Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на фронт. Его судьба до сих пор остается загадкой

Многие ошибочно полагают, что фильм стал экранизацией одноименной книги Аркадия Гайдара. На деле Аркадий Петрович сначала написал сценарий к картине, а после ее оглушительного успеха принялся за написание книги.

За основу была положена вовсе не выдуманная история - все началось с дружбы Гайдара с соседскими ребятами. Аркадий Петрович словно притягивал их своей улыбкой и интересными играми. Например, он мог предложить ребятам в тайне помочь местным старушкам и людям, которые были не способны справиться с хозяйством.

Разумеется, дети не понимали всей подоплеки и с большим удовольствием красили заборы, носили воду, пилили дрова. Вскоре Гайдар предложил своему давнему другу, режиссеру Александру Разумному, показать эту историю на экране.