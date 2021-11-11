Преподаватель математики ВШЭ и МГУ арестован судом за сексуальное насилие над детьми

По данным суда, мужчину обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек 2015 и 2009 годов рождения. Оба эпизода произошли в квартире преподавателя в Подмосковье в январе и июле.

Как рассказал обвиняемый, с одной из девочек он познакомился во дворе своего дома, а вторая приходила в гости к его малолетнему сыну.

На сайте Высшей школы экономики есть информация о том, что Золин имеет 15 лет научно-педагогического стажа, является кандидатом физико-математических наук, специализируется на математике и прикладной математике. До ареста Золин был старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ, схожую должность он занимал и в ВШЭ.

Факт своих противоправных действий Золин отрицает.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Золину меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он обвиняется по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - пишет ТАСС.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы