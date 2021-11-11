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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 14 постов • 1 подписчик подписаться
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Преподаватель математики ВШЭ и МГУ арестован судом за сексуальное насилие над детьми

Преподаватель математики ВШЭ и МГУ арестован судом за сексуальное насилие над детьми (1 фото)

Автор:
11 ноября 2021 15:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ВШЭ   Золин   арест   мгу   педофилия   суд   
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Мещанский суд Москвы заключил под стражу преподавателя математики Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ Евгения Золина по делу о педофилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, мужчину обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек 2015 и 2009 годов рождения. Оба эпизода произошли в квартире преподавателя в Подмосковье в январе и июле.

Как рассказал обвиняемый, с одной из девочек он познакомился во дворе своего дома, а вторая приходила в гости к его малолетнему сыну.

На сайте Высшей школы экономики есть информация о том, что Золин имеет 15 лет научно-педагогического стажа, является кандидатом физико-математических наук, специализируется на математике и прикладной математике. До ареста Золин был старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ, схожую должность он занимал и в ВШЭ.

Факт своих противоправных действий Золин отрицает.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Золину меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он обвиняется по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - пишет ТАСС.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы



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Метки: ВШЭ   Золин   арест   мгу   педофилия   суд   
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4k
onebibis 3 часа назад
Тёмная и мутная тема эта педофилия.
Где правда, где подстав х.у.й поймёшь. Поэтому комментировать этот случай не буду.
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432
Vadim Balabanov 3 минуты назад
Вот интересно. Еще ничего на 100% не доказано. Но вот вам и фотография, и имя-отчество, кем и где работал.
А если завтра это окажется подставой, будут ли люди, слившие информацию извиняться или хотя-бы чувствовать себя неловко?
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60k
Опиум для народа 20 минут назад
А помните чувака,которого посадили за то что рядом с мокрощелкой посидел? А шурыгину? Так что не спешите делать выводы и осуждать именно его.
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7k
sivanov1079 44 минуты назад
Вшэ становится какой-то клоакой. Что не новость оттуда так позор
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30k
Растрелли В.В. Час назад
ВШЭ - это гнездо разврата. Как телесного, так и умственного.
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8k
Кенвуд Час назад
Не удивлюсь, если он еще и духовный сан имеет помимо научных регалий.
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164
Снежный Барс Час назад
Ужасно читать такое. Зло должно быть наказано. Сжечь гада
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2k
Frank Borman 2 часа назад
ВШЭ - это либеральная помойка. Теперь этому либералу покажут на зоне, что такое либеральные сексуальные отношения.
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455
Алексей Frank Borman Час назад
А МГУ?
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119k
arek14 3 часа назад
Если правда, порвать задницу на нацистской крест.
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33k
Опаньки 3 часа назад
Нафига 2009 года рождения к нему поперлась домой?
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2k
Чучело Мяучело 3 часа назад
Пока не закончилось следствие- точить вилы рано. Но если правда... То надеюсь ему попадуться грамотные ПИДАгоги на зоне.
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