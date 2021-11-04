10 случаев, когда создатели фильмов тратили большие деньги на нелепейшие спецэффекты

Давайте вспомним, какие CGI-траты с множеством нулей на съёмках известных фильмов можно назвать либо безумными, либо помягче — просто очень и очень странными.
Необязательные траты свойственны всем людям, даже представителям больших киностудий, где вроде как работают ответственные и разумные люди. Съёмки одного фильма состоят из огромного количества статей расходов, которые обязательно нужно учесть и при этом уложиться в заранее определённый бюджет.
Однако его можно по неосторожности растратить на множество мелких пустяков или вложиться во что-то максимально нелепое. Например, на дорогостоящие спецэффекты, без которых точно можно было обойтись.
«Лига справедливости» (2017) — удаление усов Генри Кавилла
Актёр уже снимался в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» (2018), когда выяснилось, что «Лига справедливости» требует некоторого досъёма. Но персонаж Кавилла в «Миссии» носил довольно густые усы, уничтожать которые ради роли всегда чисто выбритого Супермена было неудачной идеей.
По словам режиссёра Кристофера Маккуорри, накладные усы крупным планом, снятые 75-миллиметровом объективом, никогда не будут выглядеть ничем, кроме как накладными усами. А ждать, пока актёр отрастит новые усы, было очень уж дорого из-за простаивания без дела съёмочной бригады. Это могло обойтись в 3 миллиона долларов!
В итоге было решено, что усы Кавилла проще замазать с помощью CGI, однако это стало абсолютной катастрофой. Над фильмом и усами актёра смеялся весь интернет и немного посмеивается до сих пор.
«Зодиак» (2007) — искусственные волосы на руках Джейка Джилленхола
Режиссёр фильма Дэвид Финчер уже во время постпроизводства решил добавить волосы на руки актёра на крупных планах. По словам Финчера, руки Джилленхола казались ему «слишком безволосыми и красивыми». Очевидно, что такая графическая процедура в 2007 году не могла быть особо дешёвой.
«История рыцаря» (2001) — добавление на общий план средневекового Лондона современного колеса обозрения
Фильм умышленно был под завязку набит анахронизмами — на фоне звучит рок-музыка, герои исполняют современные танцы, а доспехи рыцарей относятся к современным спортивным брендам. В этой же стилистике был воссоздан общий план якобы средневекового Лондона, где среди старинных зданий можно разглядеть колесо обозрения Лондонский Глаз, в реальности открытый в 1999 году.
Так вот на эту маленькую деталь, которую на кадре выше можно разглядеть в правом верхнем углу, создатели фильма потратили полмиллиона долларов! Такая сумма за пасхалку, добавленную ради прикола. Да уж, спецэффекты в начале 21 века были очень дорогим удовольствием.
«Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (2011) — искусственный ребёнок
Вместо того, чтобы найти настоящего ребёнка, что для съёмок фильмов делают тут и там, это вроде как не проблема, создатели «Сумерек» решили нарисовать ребёнка на компьютере. Мало того, что на это было угрохано очень много денег, так и само дитя вышло прямо-таки кринжовым.
«Комната» (2003) — виды Сан-Франциско, добавленные на задний фон с помощью хромакея
В «культово-плохом» фильме актёра, режиссёра, сценариста и продюсера Томми Вайсо несколько сцен были сняты якобы на крыше дома, хотя на самом деле в студии. Город на задний план был добавлен с помощью зелёного экрана, на фоне которого снималась сцена.
Странность в том, что у Вайсо был доступ к крыше с подобным видом, где можно было снять все эти сцены, но выбор был почему-то сделан в пользу студии и лишних расходов. Причина так и не была озвучена.
«Блэйд 3: Троица» (2004) — открытые глаза Уэсли Снайпса
Случай из серии «усы Генри Кавилла». Исполнитель главной роли фильма Уэсли Снайпс как мог изводил режиссёра фильма Дэвида Гойера, не соглашаясь выполнять его указания, что доходило до совершенного абсурда.
В одной из сцен Блэйд лежал мёртвым, но вдруг (внимание, спойлеры) оживал и начинал очередную драку. Во время крупного плана лежащий на столе актёр должен был резко открыть глаза, демонстрируя то, что он жив. Но Снайпс отказался это делать. И режиссёр так и не достучался до актёра, а потом плюнул и съёмки закончили и так.
Дэвид Гойер решил «открыть» глаза Блэйду уже в монтажной, просто нарисовав их. То, как неестественно это получилось, можно видеть даже на стоп-кадре. А ведь глаза ещё и двигались. Ну а стоимость подобного наложения в 2004 году была весьма внушительной.
«Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998) — нарисованная маска
По причине того, что по ходу съёмок фильма был изменён дизайн маски Майкла Майерса, некоторые, уже отснятые сцены, были переделаны искусственно. К примеру, в моменте, когда один из персонажей сталкивается лицом к лицу с маньяком, нарисованность маски особенно бросается в глаза.
Видимо, пересъёмки сцен с новой маской были невозможны, поэтому создателям пришлось прибегнуть к услугам специалистов по спецэффектам. Те наверняка очень удивились.
«Социальная сеть» (2010) — пар изо рта героев
Во время сцены, где Марк Цукерберг и Эдуардо Саверин разговаривают на улице посреди вечеринки, сильно видно, что их холодное дыхание было наложено в цифровом виде. Причём температура в этой сцене никак не влияет на сюжет или персонажей, это лишь внимание режиссёра Дэвида Финчера к деталям — этот человек может поручить не только волосы на руках пририсовывать!
Кстати, в этом же фильме имело место и действительно крутое применение технологий: актёр Арми
«Зелёный фонарь» (2011) — маска главного героя
Казалось бы, подобная маска на лице актёра — простейший реквизит, который совершенно не нужно рисовать поверх на компьютере. И здесь не было дилеммы с уже снятыми сценами как в «Хэллоуине». Маску ведь можно было изобразить с помощью грима, что куда дешевле!
Но создатели решили добавить в фильм ещё больше графики, за что и поплатились — «Зелёный фонарь» был разгромлен и считается одним из примеров того, как не надо использовать CGI в кино. Кроме того по сборам фильм с 200-миллионным бюджетом также провалился.
«Джон Уик» (2014) — нарисованная собачья какашка
Вот она — высшая ступень нелепых трат денег во время съёмок фильмов! Причём её суть максимально иронична. В этом кадре из фильма можно заметить следы жизнедеятельности собачки главного героя. Так вот они были нарисованы на компьютере! И это стоило 5000$.
Почему было не использовать бутафорские фекалии или подождать, пока щеночек из фильма сам со всем не справится? Как шутили в интернете, стоимость какашки наверняка оплатил Киану Ривз, ведь он такой хороший парень!
Источник:
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