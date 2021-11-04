10 случаев, когда создатели фильмов тратили большие деньги на нелепейшие спецэффекты

Актёр уже снимался в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» (2018), когда выяснилось, что «Лига справедливости» требует некоторого досъёма. Но персонаж Кавилла в «Миссии» носил довольно густые усы, уничтожать которые ради роли всегда чисто выбритого Супермена было неудачной идеей.

По словам режиссёра Кристофера Маккуорри, накладные усы крупным планом, снятые 75-миллиметровом объективом, никогда не будут выглядеть ничем, кроме как накладными усами. А ждать, пока актёр отрастит новые усы, было очень уж дорого из-за простаивания без дела съёмочной бригады. Это могло обойтись в 3 миллиона долларов!

В итоге было решено, что усы Кавилла проще замазать с помощью CGI, однако это стало абсолютной катастрофой. Над фильмом и усами актёра смеялся весь интернет и немного посмеивается до сих пор.

«Зодиак» (2007) — искусственные волосы на руках Джейка Джилленхола