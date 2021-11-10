Легендарная "группи" 70-х годов выпустит документальный фильм

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Группи. Так начиная с 60-х годов называли молодых девушек - поклонниц рок-музыкантов, готовых следовать за своими кумирами повсюду и исполнять любые их прихоти. Одной из самых известных группи 70-х была Биби Бьюэлл - и скоро она выпустит документальный фильм о своей "жизни в искусстве".
Биби Бьюэлл была неотъемлемой частью рок-н-ролльной сцены 1970-х годов. Она встречалась с такими музыкантами, как Мик Джаггер, Род Стюарт, Элвис Костелло, Дэвид Боуи и фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер. От Тайлера у нее дочь, известная актриса Лив Тайлер. В документальном фильме, несомненно, обо всем это будет рассказано подробно.
Биби Бьюэлл на обложке журнала Girl, 1980 г.
Съемки документального фильма о жизни Биби Бьюэлл начнутся в январе 2022 года в Нью-Йорке и Нэшвилле, где она проживает. Идея создания документального фильма возникла во время пандемии COVID-19. По словам самой Бьюэлл, она поняла, что сейчас самое время рассказать настоящую историю своей жизни, включая вещи, о которых она никогда раньше не говорила.
Фильм будет сниматься студией City Drive Studios Даниэля Катулло. Это та же компания, которая выпустила документальный фильм "The Square", получивший премию "Эмми". На данный момент у планируемого фильма еще нет даты выхода.
Фильм будет сниматься студией City Drive Studios Даниэля Катулло. Это та же компания, которая выпустила документальный фильм "The Square", получивший премию "Эмми". На данный момент у планируемого фильма еще нет даты выхода.
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Биби Бьюэлл,1981 г.
Для тех, кто впервые слышит имя Биби Бьюэлл и не знает, почему она заслуживает собственного документального фильма, небольшая биографическая справка.
Биби Бьюэлл родилась 14 июля 1953 года в Портсмуте, штат Вирджиния. С раннего возраста она знала, что ей уготованы великие дела. "Уже в пять лет я позировала для семейных фотографий, изображая стойку рок-музыканта. Я была одержима Миком Джаггером. Я часами стояла перед зеркалом и копировала его", - рассказывает Биби.
Когда девушке было 17 лет, ее пригласили работать в модельное агентство. Так она переехала в Нью-Йорк, стала фотомоделью и познакомилась с такими известными людьми, как Тодд Рандгрен и Энди Уорхол.
Биби Бьюэлл родилась 14 июля 1953 года в Портсмуте, штат Вирджиния. С раннего возраста она знала, что ей уготованы великие дела. "Уже в пять лет я позировала для семейных фотографий, изображая стойку рок-музыканта. Я была одержима Миком Джаггером. Я часами стояла перед зеркалом и копировала его", - рассказывает Биби.
Когда девушке было 17 лет, ее пригласили работать в модельное агентство. Так она переехала в Нью-Йорк, стала фотомоделью и познакомилась с такими известными людьми, как Тодд Рандгрен и Энди Уорхол.
Хью Хефнер и Биби Бьюэлл, 1999 г.
В ноябре 1974 года Биби Бьюэлл была названа Playboy "подружкой месяца". В интервью журналу Rolling Stone Бьюэлл вспомнила, как снимала свой разворот в особняке Playboy в Чикаго и играла в "Монополию" с Хью Хефнером. Во время этой игры пара заключила пари: если Биби победит Хефнера, то получит 10 000 долларов, а не стандартные 5 000 долларов, которые обычно получает "подружка месяца". В итоге она победила Хефа, но в процессе ей пришлось подписать соглашение о неразглашении, чтобы другие "подружки" Playboy не расстроились.
Модельное агентство Ford Models не слишком обрадовалось тому, что Биби позировала обнаженной, и уволило ее. Тем не менее, благодаря этой съемке Биби познакомилась со многими известными музыкантами. После того, как она снялась в Playboy, по ее собственным словам, "рок-звезды вышли за ней на охоту".
Модельное агентство Ford Models не слишком обрадовалось тому, что Биби позировала обнаженной, и уволило ее. Тем не менее, благодаря этой съемке Биби познакомилась со многими известными музыкантами. После того, как она снялась в Playboy, по ее собственным словам, "рок-звезды вышли за ней на охоту".
Тодд Рандгрен и Биби Бьюэлл на вечеринке в Нью-Йорке, 1976 г.
Обсуждая свое прошлое, Бебе предпочитает называть себя не группи, а музой. У нее были романтические отношения с некоторыми из самых популярных звезд 1970-х, включая Мика Джаггера, Рода Стюарта, Игги Попа, Джимми Пейджа, Элвиса Костелло, Дэвида Боуи и, конечно же, Стивена Тайлера. Фактически, композиции "Можем ли мы по-прежнему быть друзьями?" Тодда Рандгрена и "Я хочу тебя" Элвиса Костелло были написаны о Биби.
С 1972 по 1978 год у Биби Бьюэлл был роман с музыкантом Тоддом Рандгреном. Пара была очень популярна в рок-тусовке, и ее часто сравнивали с другими известными романтическими парами, включая Энджи и Дэвида Боуи.
С 1972 по 1978 год у Биби Бьюэлл был роман с музыкантом Тоддом Рандгреном. Пара была очень популярна в рок-тусовке, и ее часто сравнивали с другими известными романтическими парами, включая Энджи и Дэвида Боуи.
Стиви Никс, Род Стюарт и Биби Бьюэлл в ресторане Regine’s, Нью-Йорк, 1977 г.
В 1976 году у Бьюэлла был короткий роман с певцом Стивеном Тайлером, который привел к незапланированной беременности. Эта интрижка произошла, когда Тодд Рандгрен и Биби сделали перерыв в отношениях. Тем не менее, пара вскоре помирилась, и 1 июля 1977 года Биби родила дочь - Лив. Несмотря на то, что Рандгрен и Бьюэлл навсегда расстались в 1978 году, Лив в детстве была уверена, что Тодд Рандгрен - ее родной отец.
Бьюэлл решила сохранить в секрете имя настоящего отца Лив из-за того, что в то время у Стивена Тайлера были проблемы с наркотиками. Биби и Тодд договорились, что отцом Лив будет Рандгрен, и если это когда-нибудь станет проблемой, они сообщат правду, когда девочке исполнится 18 лет. Лив в конце концов узнала, кто ее настоящий отец и даже сменила фамилию на Тайлер.
Бьюэлл решила сохранить в секрете имя настоящего отца Лив из-за того, что в то время у Стивена Тайлера были проблемы с наркотиками. Биби и Тодд договорились, что отцом Лив будет Рандгрен, и если это когда-нибудь станет проблемой, они сообщат правду, когда девочке исполнится 18 лет. Лив в конце концов узнала, кто ее настоящий отец и даже сменила фамилию на Тайлер.
Лив Тайлер, Стивен Тайлер и Биби Бьюэлл
Несмотря на то, что Биби Бьюэлл начинала как модель и "муза", она также является успешным музыкантом. В 1981 году Бьюэлл выпустила свой дебютный альбом Covers Girl, и на двух треках в качестве ее группы играли музыканты Cars.Биби также руководила карьерой дочери в качестве международной модели и актрисы.
Кейт Хадсон в роли Пенни Лейн ("Почти знаменит", 2000 г.)
Интересный факт: Биби Бьюэлл была прототипом героини по имени Пенни Лейн в фильме "Почти знаменит" (2000), которую сыграла Кейт Хадсон.
Узнав немного больше о ее жизни, можно быть уверенным в одном - документальный фильм о Биби Бьюэлл не даст заскучать и расскажет много интересного о самом знаковом десятилетии в истории рок-н-ролла!
Узнав немного больше о ее жизни, можно быть уверенным в одном - документальный фильм о Биби Бьюэлл не даст заскучать и расскажет много интересного о самом знаковом десятилетии в истории рок-н-ролла!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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