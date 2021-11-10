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Легендарная "группи" 70-х годов выпустит документальный фильм

Легендарная "группи" 70-х годов выпустит документальный фильм (8 фото)

Автор:
10 ноября 2021 13:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 70-е   Ynews   группи   документальный фильм   поклонницы   рок-музыкант   таланты и поклонники   шоу бизнес   
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Группи. Так начиная с 60-х годов называли молодых девушек - поклонниц рок-музыкантов, готовых следовать за своими кумирами повсюду и исполнять любые их прихоти. Одной из самых известных группи 70-х была Биби Бьюэлл - и скоро она выпустит документальный фильм о своей "жизни в искусстве".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 70-е   Ynews   группи   документальный фильм   поклонницы   рок-музыкант   таланты и поклонники   шоу бизнес   
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57k
pynh 3 часа назад
киношка от шлюхи? однако
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30k
Растрелли В.В. Час назад
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zloykoyot 2 часа назад
"...она выпустит документальный фильм о своей "жизни в искусстве"." То есть 90% времени на экране будут раздвинутые ноги?
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Группенсекс
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