Легендарная "группи" 70-х годов выпустит документальный фильм

В 1976 году у Бьюэлла был короткий роман с певцом Стивеном Тайлером, который привел к незапланированной беременности. Эта интрижка произошла, когда Тодд Рандгрен и Биби сделали перерыв в отношениях. Тем не менее, пара вскоре помирилась, и 1 июля 1977 года Биби родила дочь - Лив. Несмотря на то, что Рандгрен и Бьюэлл навсегда расстались в 1978 году, Лив в детстве была уверена, что Тодд Рандгрен - ее родной отец.



Бьюэлл решила сохранить в секрете имя настоящего отца Лив из-за того, что в то время у Стивена Тайлера были проблемы с наркотиками. Биби и Тодд договорились, что отцом Лив будет Рандгрен, и если это когда-нибудь станет проблемой, они сообщат правду, когда девочке исполнится 18 лет. Лив в конце концов узнала, кто ее настоящий отец и даже сменила фамилию на Тайлер.