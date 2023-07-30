Обстановка на границе Польши и Белоруссии

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Хваленый польский пятиметровый забор за 160 миллионов евро нелегальные мигранты режут простыми ножовками и при этом снимают задорные видео.
С помощью обычных ножовок мигранты с лёгкостью попали в Польшу, а оттуда уехали в Германию
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И почему они бегут в Дойчланд?
При современном оружии это просто фигня.
А вот животные страдают и реально не могут мигрировать.
Мигрируют только человеческие животные
З.Ы. Если серьёзно, то подобный забор за 15 секунд "раздвигается" при помощи куска паракорда валяющейся под ногами палки. Петля их верёвки на соседние стойки и 4-5 оборотов палкой. Это же не тавровые цельнометы, а алюминиевое "хрен-пойми-что"...
И этот забор запросто сожмет
Диверсанты наши хорошо замаскировались)
Мне действительно интересно. Надеялась на внятный ответ. Думала кто-то знает.
Но не думала, что простой вопрос вызовет такую неадекватную реакцию.