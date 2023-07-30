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Обстановка на границе Польши и Белоруссии

Обстановка на границе Польши и Белоруссии

Автор:
30 июля 2023 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Белоруссия   Видео   Польша   граница   забор   мигранты   
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Хваленый польский пятиметровый забор за 160 миллионов евро нелегальные мигранты режут простыми ножовками и при этом снимают задорные видео.

С помощью обычных ножовок мигранты с лёгкостью попали в Польшу, а оттуда уехали в Германию

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Метки: Белоруссия   Видео   Польша   граница   забор   мигранты   
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26  комментариев
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3k
· · 2 часа назад
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5k
Ал Ри Минуту назад
Откуда на батькиной земле столько любителей арабской вязи?!

И почему они бегут в Дойчланд?
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5k
Евгений Д 16 минут назад
Вообще заборы на границе это только вред животным, полностью бесполезная вещь и отмывание денег при этой бесполезной стройке.
При современном оружии это просто фигня.
А вот животные страдают и реально не могут мигрировать.
Мигрируют только человеческие животные
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
Белорусы могли бы и болгарками подсобить.
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80
Николай 36 минут назад
Взаимовыгода: мигранты идут в светлое будущее в Европе, а батька продает им алюминиевые лестницы со второго видео. Потом собирает у забора и снова продает. )
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14k
Александр 43 минуты назад
Пилой? Серьёзно? А что не напильником, спрятанным в батоне хлеба?
З.Ы. Если серьёзно, то подобный забор за 15 секунд "раздвигается" при помощи куска паракорда валяющейся под ногами палки. Петля их верёвки на соседние стойки и 4-5 оборотов палкой. Это же не тавровые цельнометы, а алюминиевое "хрен-пойми-что"...
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703
Павел 58 минут назад
У меня одного возникла мысль: А неплохой забор. В хозяйстве пригодится. Был бы местным прям дежурил бы там с ножовками. Все сходится: абизянам надо в ЕС, а мне нравится забор.
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34k
Korolev 2 часа назад
Музыка задорная, видео ужасное...
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12k
harlamov 2 часа назад
Это те 100 вагнеров, о которых вчера польский премьер говорил?
Диверсанты наши хорошо замаскировались)
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860
Андрей 2 часа назад
Оградку после распила надо было в чермет польский сдать. Типа проникновение с особым цинизмом....
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1k
elenrill 2 часа назад
что эти вагнера себе позволяют?!
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11k
Telar Gouroi 2 часа назад
Идиоты. Ну нашли вы способ, нах. это на всеобщее обозрение выкладывать
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172
Александр Шевченко 2 часа назад
Помощь Евросоюзу мигрантами, по соседски.
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73k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Это из Польши бегут в Белоруссию или наоборот?
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