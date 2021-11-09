При задержании телефонного мошенника в Петербурге погиб боец СОБРа

Сегодня утром, 9 ноября, на Пулковском шоссе, 52 в Санкт-Петербурге проводилась спецоперация, в которой участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Один из подозреваемых, как сообщают в СМИ, дежурил около своего дома в автомобиле «Фиат Дукато». При попытке задержания он сбил сотрудника СОБРа, переехал его, отчего боец скончался на месте.

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