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При задержании телефонного мошенника в Петербурге погиб боец СОБРа

При задержании телефонного мошенника в Петербурге погиб боец СОБРа (1 фото)

Автор:
09 ноября 2021 11:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   видео   мошенничество   план перехват   полиция   санкт-петербург   собр   
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Во время спецоперации подозреваемый на авто сбил и переехал бойца СОБРа.

Сегодня утром, 9 ноября, на Пулковском шоссе, 52 в Санкт-Петербурге проводилась спецоперация, в которой участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Один из подозреваемых, как сообщают в СМИ, дежурил около своего дома в автомобиле «Фиат Дукато». При попытке задержания он сбил сотрудника СОБРа, переехал его, отчего боец скончался на месте.

Осторожно! Видео содержит сцены смерти!

В городе был введен план "Перехват", и менее чем через час подозреваемого задержали в районе Мурино. В настоящее время он находится в отделении МВД, его личность выясняется. 48-летнего погибшего подполковника полиции Евгения Захарова могут посмертно представить к награде.



По предварительным данным, в группу мошенников из четырех человек, одним из которых был подозреваемый, входили граждане России и Украины. Представляясь работниками МВД, они звонили на мобильные номера жертвам и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности их родственников.

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Метки: авто   видео   мошенничество   план перехват   полиция   санкт-петербург   собр   
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67  комментариев
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3k
Ivan 7 часов назад
Статью себе парень очень лихо сменил. С пятеры до пж.
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523
Голосмордора 43 минуты назад
Швабры уже под этого дебила заточены и ждут.Я думаю, что он откиснет при загадочных обстоятельствах с черенком от швабры в жопе.
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3k
Alexbux1 2 часа назад
Не пугай слабого, паника непредсказуема...
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513
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
почти полтинник подполу... Не в его возрасте из под колёс выпрыгивать.
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709
Карл Такойто 3 часа назад
По идее бойцы СОБРа это подготовленные профессионалы. Сбил во время задержания,это же не значит что боец стоял и смски читал и не заметил как подозреваемый резко дал по газам и сбил его. Скорее всего боец сам преградил путь автомобилю при задержании,полагая что телефонные мошенники явно не будут давить представителя правоохранительных органов увеличивая себе такими действиями срок до небес,а они как оказалось стали давить. Это конечно мои домыслы но я считаю что маловероятно чтобы бойца при задержании сбили случайно если сам он не преграждал путь.
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230
Дмитрий Петрович Карл Такойто 2 часа назад
У них сначала рефлексы, потом мысли. Иначе не выжить.
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1k
анатолий горленко 4 часа назад
Ну теперь есть повод звонить родственникам чувака и его К.
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4k
Виктор 5 часов назад
Автор, очень жуткие кадры ....
Теперь к психологу надо записываться .
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1k
Алксандр Шевченко 5 часов назад
Прибить может не прибьют, будет показательный суд скорее всего. Но то что 7 кругов ада он пройдёт это точно. В общем глупо всё один жизнь потерял, другой тоже в принципе жизнь потерял, лёгкие деньги до добра не доводят .
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1k
Павел 5 часов назад
Мда. Теперь вместо наказания будет страшная кара.
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133
ivan 6 часов назад
Телефонные мошенники- падаль, их нужно придавливать на месте.
но и полисмены- явно проявили непрофессионализм.
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0
Руслан 6 часов назад
Очень жаль! Соболезнования семье. Необходимо поддержать адов, помочь поднять троих детей. Это долг нашего города!
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5k
Ya 6 часов назад
Телефонный мошенник больше не жилец, подохнет в колонии.
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12k
Великий Кормчий 7 часов назад
Дичь.
Подполковник?! Погиб при задержании?
Возможно я что то не допонимаю, но всего один вопрос;
А что, у нас на каждое задание по поимке кого-либо подполковники выезжают?
Почему не полковники? Или сразу генералы?
Не сходится...
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10k
El Niño 7 часов назад
Гниль и падаль этот телефонный мошенник. Сам от них, паскуд, не пострадал, но многочисленные пенсионеры - даже очень. Нашлась на тебя управа, сукин сын.
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4k
tamin 7 часов назад
Ну теперь присядет так, что не выйдет долго. Думаю дадут пожизненное или лет 30. Вот спрашивается, там у него ярд зелени лежал, что на то он пошёл???
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18k
sanchesS80 7 часов назад
Если докажут умысел, то минимум лет 18-20 словит строгого. А вообще за сотрудника правохранительных органов при исполнении и до пожизненного статья предусматривает.
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151
Brawl Dd 7 часов назад
Вроде в стране все не для народа, так почему этих уебков мошенников не казнить на месте?
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36k
Alex 7 часов назад
Мразь... Пусть теперь сгниет в тюряге
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2k
Sergius SPb 7 часов назад
СОБРовец видимо играл в терминатора встав у капота машины пытаясь затормозить авто.
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2k
andrey morozov 7 часов назад
Вот дебил, вместо короткого срока теперь в чёрный дельфин уедет навсегда
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199
Tovbot 7 часов назад
Теперь сядет надолго… бойца жаль, надо же так… готовиться к серьёзным операциям, а погибнуть нелепо под колёсами авто идиота мошенника. Световая память.
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239
ОВКР КРТП Tovbot 7 часов назад
Световая память, стесняюсь спросить, это какое-то световое шоу на похоронах? Это же кощунство.
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199
Tovbot ОВКР КРТП 3 часа назад
Светлая разумеется, видимо ошибся при наборе, и телефон поправил не на то что нужно.
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239
ОВКР КРТП Tovbot 3 часа назад
Да я так и понял, не обижайся.
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