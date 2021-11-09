При задержании телефонного мошенника в Петербурге погиб боец СОБРа

Во время спецоперации подозреваемый на авто сбил и переехал бойца СОБРа.
Сегодня утром, 9 ноября, на Пулковском шоссе, 52 в Санкт-Петербурге проводилась спецоперация, в которой участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Один из подозреваемых, как сообщают в СМИ, дежурил около своего дома в автомобиле «Фиат Дукато». При попытке задержания он сбил сотрудника СОБРа, переехал его, отчего боец скончался на месте.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти!
В городе был введен план "Перехват", и менее чем через час подозреваемого задержали в районе Мурино. В настоящее время он находится в отделении МВД, его личность выясняется. 48-летнего погибшего подполковника полиции Евгения Захарова могут посмертно представить к награде.
По предварительным данным, в группу мошенников из четырех человек, одним из которых был подозреваемый, входили граждане России и Украины. Представляясь работниками МВД, они звонили на мобильные номера жертвам и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности их родственников.
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Теперь к психологу надо записываться .
но и полисмены- явно проявили непрофессионализм.
Жаль, что поимка телефонных п#дорасов так дорого обошлась правоохранителям, но похоже, что косяк с их стороны.
Подполковник?! Погиб при задержании?
Возможно я что то не допонимаю, но всего один вопрос;
А что, у нас на каждое задание по поимке кого-либо подполковники выезжают?
Почему не полковники? Или сразу генералы?
Не сходится...
Судя по возрасту (1973 г.р.) он уже дослужился до подполковника и с чего ему отсиживаться, если он был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования Гранит ? Не путайте горячее с холодным....
Земля пухом мужику
Пожизненное - волне достаточное наказание. На это и будут работать думаю.