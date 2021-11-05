Первый дважды Герой Советского Союза посмертно в Великую Отечественную. Почему он провел только 4 дня на войне?

Советский летчик-испытатель Степан Супрун еще до войны стал признанным мастером: летал с Чкаловым, защищал китайское небо, а немецкий авиаконструктор Хейнкель накрыл в его честь банкет. На фронте же летчик-истребитель провел всего 4 дня, за которые успел поднять боевой дух товарищей до небес и погибнуть при невыясненных обстоятельствах.
Несостоявшийся гангстер.
Своей ранней биографией Степан Павлович Супрун разительно отличался от коллег по аэродрому. Он родился в 1907 году в Харьковской губернии. Семья жила скромно, и в поисках лучшей доли отец уехал на заработки в Канаду - довольно частая история для начала XX века. Но только Степану исполнилось 6 лет, как отец решил перевезти всю семью за океан.
В Канаде Супруны примкнули к коммунистической ячейке: сначала это сделал отец в 1917-м, а затем и повзрослевшие дети. Степан рос бойким юношей, часто дрался и даже как-то раз украл пистолет у настоящих бандитов. В семье шутили, что Степан мог бы вырасти гангстером, если бы Супруны не вернулись в Советский Союз в 1925 году. На Родине молодого человека охватила летная романтика. Поэтому по призыву в армию Степан попросил направить его в авиацию.
Горел при испытаниях.
В 1931-м году Супрун окончил смоленскую авиационную школу летчиков. Уже там отмечали высокий профессионализм Степана и предрекали ему большую карьеру. Так и случилось. В 26 лет его приняли в НИИ ВВС летчиком-испытателем. Супрун брался за любую машину, рвался поучаствовать в любых исследованиях.
Однажды Супрун испытывал новый кислородный прибор и в небе потерял сознание. Летчик чудом поднял машину, очнувшись у самой земли. Другой опасный случай произошел с Супруном, когда он изучал проблему возгорания советских самолетов. Степан понял, что дело в резком перевороте в воздухе, когда топливо текло на раскаленный двигатель. Испытал он это на себе: горящую машину удалось потушить в рискованном пике.
Больше всего летчик-испытатель отработал на И-16. За штурвалом "ишачка" на первомайских парадах Супрун описывал такие фигуры, что заставлял восхищаться и простых пролетариев, и вождей страны. Симпатии кремлевских руководителей в свое время выручили аса. В 1937-м Супруна исключили из партии по делу Гамарника. Высшее руководство остановило репрессивную машину, и летчика восстановили уже через пару дней.
Летчик неоднократно писал рапорты об отправке в Испанию. Всё тщетно - руководство берегло "сталинского сокола". К тому же, 15 декабря 1938 года погиб товарищ Супруна легендарный Валерий Чкалов. Они вместе занимались испытанием новых крыльев страны. Одна экспериментальная машина чуть не погубила двух мастеров пилотажа. На И-180 разбился Валерий Павлович, а Степан Павлович перевернулся на истребителе при приземлении, отделавшись травмами.
Сбивал японцев и удивлял немцев.
Другой наш знаменитый летчик Владимир Коккинаки говорил о Супруне: "Он не испытатель, а боевик". До 1939 года Степана Павловича не выпускали за пределы советских аэродромов. Но тем летом ему поручили секретное задание: защитить временную китайскую столицу Чунцин от безнаказанных японских бомбежек.
Для этой миссии пришлось хитрить. Супрун постоянно менял места стоянки советских истребителей, из-за чего японцы не настигли ни одну нашу машину на земле. Однажды командир рванул на автомобиле по неосвещенной взлетной полосе, чтобы фарами указать товарищу место посадки. Им удалось покинуть аэродром за считанные минуты до начала японской бомбежки. При небольших потерях группа Супруна уничтожила 34 японских машины в воздухе и еще 20 на земле. Степан Павлович лично сбил 6 самолетов. За эту экзотическую командировку ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Еще в 1940 году Супрун оказался в логове будущего врага. Тогда в рамках советско-германского сотрудничества наши авиационные специалисты поехали в гости к немецким коллегам. Там Степан Павлович познакомился с истребителем He-100. До войны он считался одной из главных "ласточек" люфтваффе, на котором были биты немецкий и мировой рекорды скорости. Немцы высокомерно смотрели на советского пилота, но все же пустили за штурвал.
Степан Супрун горел в самолете и поднимал И-16 над головой Сталина, разве он мог не справиться с немецкой машиной? За полчаса в небе он показал высший пилотаж по-советски, заходя в невообразимые маневры. Немцы были ошарашены мастерством советского летчика. Присутствовавший на выступлении "отец" He-100 Эрнст Хейнкель и сам был удивлен, на что способна его машина. После увиденного авиаконструктор устроил для Степана банкет в его честь.
4 дня войны.
В первые дни Великой Отечественной Степан Супрун занимался формированием эскадрилий из летчиков-испытателей. Спешно сформированный 401-й полк под его командованием прибыл на фронт в конце июня 1941 года. 1 июля Супрун для максимально быстрой атаки поднял в воздух истребители, чтобы разбить немецкую переправу через Березину. Сам комполка отличился сбитым немецким самолетом. Всего он успел провести 15 боевых вылетов.
За последующие два дня авиаполк подполковника Супруна сбил 8 самолетов в небе и уничтожил 17 на земле, разбил две немецких переправы, склады с техникой и вооружением. Последним на фронте стало для Степана Павловича 4 июля 1941 года. До сих пор остается невыясненным, при каких точно обстоятельствах погиб летчик-истребитель. Немецкая пропаганда тут же раструбила, что Герой СССР попал в плен. Советское расследование опровергло фашистский вброс.
В послевоенное время в Витебской области опрашивали свидетелей гибели советского летчика. Удалось составить примерную картину трагедии. Степан Супрун в облаках преследовал немецкий бомбардировщик и не заметил сопровождавших его истребителей. Одного "мессера" ему удалось превратить в груду металлолома, а остальные вели непрерывный огонь по машине советского командира.
Раненному Супруну удалось посадить свою горевшую машину. Но почти сразу же после посадки МиГ Степана Павловича взорвался. 22 июля 1941 года летчик был представлен к званию Героя Советского Союза. Он стал первым дважды Героем посмертно в годы Великой Отечественной. Своей семьи у Степана Павловича не осталось. С девушкой Евгенией, которая работала переводчиком в берлинском посольстве СССР, они познакомились во время одной из командировок Супруна. Летом 1941 года они должны были сыграть свадьбу.
Источник:
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У этой истории есть продолжение. Говорят, что после полета ему вдруг вручили орден "Железный крест". Супрун был очень удивлен такой награде. А оказалось, что в момент его выкрутасов в небе, на аэродроме в другом месте был А. Гитлер. И восхитившись полетом самолета, приказал вручить орден летчику управляющему этим истребителем. Что и было тут же, беспрекословно, сделано. Позже Супрун из ордена сделал подкову или подковы себе на сапоги.
Правда или нет, не знаю, за что купил, за столько и продаю... )))