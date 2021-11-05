Первый дважды Герой Советского Союза посмертно в Великую Отечественную. Почему он провел только 4 дня на войне?

В Канаде Супруны примкнули к коммунистической ячейке: сначала это сделал отец в 1917-м, а затем и повзрослевшие дети. Степан рос бойким юношей, часто дрался и даже как-то раз украл пистолет у настоящих бандитов. В семье шутили, что Степан мог бы вырасти гангстером, если бы Супруны не вернулись в Советский Союз в 1925 году. На Родине молодого человека охватила летная романтика. Поэтому по призыву в армию Степан попросил направить его в авиацию.

Горел при испытаниях.

В 1931-м году Супрун окончил смоленскую авиационную школу летчиков. Уже там отмечали высокий профессионализм Степана и предрекали ему большую карьеру. Так и случилось. В 26 лет его приняли в НИИ ВВС летчиком-испытателем. Супрун брался за любую машину, рвался поучаствовать в любых исследованиях.

Однажды Супрун испытывал новый кислородный прибор и в небе потерял сознание. Летчик чудом поднял машину, очнувшись у самой земли. Другой опасный случай произошел с Супруном, когда он изучал проблему возгорания советских самолетов. Степан понял, что дело в резком перевороте в воздухе, когда топливо текло на раскаленный двигатель. Испытал он это на себе: горящую машину удалось потушить в рискованном пике.