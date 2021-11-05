Советский и российский актер театра и кино Николай Прокопович

Конечно, запомнился Прокопович ролью майора абвера Вильгельми в трилогии про "Сатурн", где он образовал отличный актёрский дуэт с Михаилом Волковым, сыгравшего советского разведчика, своего среди чужих. Наиболее удачным фильмом этой трилогии стал "Бой после победы", где герой Прокоповича работает уже на спецслужбы Сша. Эпизод, когда герой Волкова в некотором порыве отчаяния признаётся Вильгельми, что всё это время работал на Советский Союз – киношедевр.



Также разного рода нацистов Прокопович сыграл в картинах "Назначаешься внучкой", "Щит и меч", "Фронт в тылу врага".



Исполнял Прокопович и иные отрицательные роли. В частности, сыграл бандитов в фильмах "Двойной обгон" и "Шествие Золотых зверей". Между появлением в СССР жанра боевика и крушением советского кинематографа, у нас успели снять целый ряд очень достойных фильмов этого жанра – как приключенческих, так и криминальных. Один из таковых – "Двойной обгон", где Прокопович очень органично смотрелся в роли главаря контрабандистов; и жаль, что роль эта была совсем небольшая.



Что касается положительных ролей в детективных картинах, то Прокопович сыграл полковника советской контрразведки в знаменитой тетралогии про Резидента. Но удачными эти роли, откровенно говоря, не получились. И дело здесь даже не в Прокоповиче. Это вечная проблема любого кинематографа – в шпионских и детективных картинах разведчики, оперативники, следователи получаются яркими, выразительными, гармоничными, а вот их кабинетные начальники выходят какими-то неживыми, карикатурными.