Советский и российский актер театра и кино Николай Прокопович

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6
4 ноября – день рождения замечательного советского актёра Николая Прокоповича (1925-2005).
Прокопович был участником Великой Отечественной войне, имел фронтовое ранение и боевые награды. Однако в кино чаще всего и на достаточно высоком уровне играл нацистов.
Прокопович был участником Великой Отечественной войне, имел фронтовое ранение и боевые награды. Однако в кино чаще всего и на достаточно высоком уровне играл нацистов.
Благодаря некоторому внешнему сходству с Гиммлером Прокопович неоднократно исполнял на экране роль этого персонажа: в одной из главных шедевров советского и мирового кинематографа – "17 мгновений весны"; в прекрасном фильме, посвящённом Герою Советского Союза, генералу Карбышеву – "Родины солдат"; в третьем фильме трилогии про легендарного партизана Сидора Ковпака – "Карпаты, Карпаты".
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Когда мальчику было четыре года, родители переехали в Москву, где он и пошел в школу. В 1941 году был еще школьником, а в 1943, ушел на фронт, - ему не исполнилось и восемнадцати.
Воевать учился уже на фронте, и, несмотря на молодость, стал командиром отделения, получив звание старшего сержанта. Оставалось всего несколько дней до победы, когда его тяжело ранили, и он попал в госпиталь под Берлином. Домой вернулся с наградами. Награждён шестью медалями и орденом «Отечественной войны» II степени.
Еще в школе увлекался творчеством, принимал участие в небольших постановках во Дворце пионеров. Поэтому в 1945 решил осуществить свою мечту – стать актером, поступив в Школу-студию МХАТ. С 1950-го года работал в Москве в драмтеатре им. Пушкина, с 1986-го года в театре Моссовета.
Его знали по прекрасным театральным работам, ценили за блистательное перевоплощение, за талант наделять своих героев индивидуальностью. И в кино его тоже за это ценили. Сниматься в кинофильмах Николай Константинович начал в 1956 году, в его фильмографии 69 киноработ.
Воевать учился уже на фронте, и, несмотря на молодость, стал командиром отделения, получив звание старшего сержанта. Оставалось всего несколько дней до победы, когда его тяжело ранили, и он попал в госпиталь под Берлином. Домой вернулся с наградами. Награждён шестью медалями и орденом «Отечественной войны» II степени.
Еще в школе увлекался творчеством, принимал участие в небольших постановках во Дворце пионеров. Поэтому в 1945 решил осуществить свою мечту – стать актером, поступив в Школу-студию МХАТ. С 1950-го года работал в Москве в драмтеатре им. Пушкина, с 1986-го года в театре Моссовета.
Его знали по прекрасным театральным работам, ценили за блистательное перевоплощение, за талант наделять своих героев индивидуальностью. И в кино его тоже за это ценили. Сниматься в кинофильмах Николай Константинович начал в 1956 году, в его фильмографии 69 киноработ.
Конечно, запомнился Прокопович ролью майора абвера Вильгельми в трилогии про "Сатурн", где он образовал отличный актёрский дуэт с Михаилом Волковым, сыгравшего советского разведчика, своего среди чужих. Наиболее удачным фильмом этой трилогии стал "Бой после победы", где герой Прокоповича работает уже на спецслужбы Сша. Эпизод, когда герой Волкова в некотором порыве отчаяния признаётся Вильгельми, что всё это время работал на Советский Союз – киношедевр.
Также разного рода нацистов Прокопович сыграл в картинах "Назначаешься внучкой", "Щит и меч", "Фронт в тылу врага".
Исполнял Прокопович и иные отрицательные роли. В частности, сыграл бандитов в фильмах "Двойной обгон" и "Шествие Золотых зверей". Между появлением в СССР жанра боевика и крушением советского кинематографа, у нас успели снять целый ряд очень достойных фильмов этого жанра – как приключенческих, так и криминальных. Один из таковых – "Двойной обгон", где Прокопович очень органично смотрелся в роли главаря контрабандистов; и жаль, что роль эта была совсем небольшая.
Что касается положительных ролей в детективных картинах, то Прокопович сыграл полковника советской контрразведки в знаменитой тетралогии про Резидента. Но удачными эти роли, откровенно говоря, не получились. И дело здесь даже не в Прокоповиче. Это вечная проблема любого кинематографа – в шпионских и детективных картинах разведчики, оперативники, следователи получаются яркими, выразительными, гармоничными, а вот их кабинетные начальники выходят какими-то неживыми, карикатурными.
Также разного рода нацистов Прокопович сыграл в картинах "Назначаешься внучкой", "Щит и меч", "Фронт в тылу врага".
Исполнял Прокопович и иные отрицательные роли. В частности, сыграл бандитов в фильмах "Двойной обгон" и "Шествие Золотых зверей". Между появлением в СССР жанра боевика и крушением советского кинематографа, у нас успели снять целый ряд очень достойных фильмов этого жанра – как приключенческих, так и криминальных. Один из таковых – "Двойной обгон", где Прокопович очень органично смотрелся в роли главаря контрабандистов; и жаль, что роль эта была совсем небольшая.
Что касается положительных ролей в детективных картинах, то Прокопович сыграл полковника советской контрразведки в знаменитой тетралогии про Резидента. Но удачными эти роли, откровенно говоря, не получились. И дело здесь даже не в Прокоповиче. Это вечная проблема любого кинематографа – в шпионских и детективных картинах разведчики, оперативники, следователи получаются яркими, выразительными, гармоничными, а вот их кабинетные начальники выходят какими-то неживыми, карикатурными.
При всём при этом Прокопович не был сугубо драматическим актёром: в 1972-м блистательный режиссёр Виллен Азаров, у которого Прокопович снимался в фильмах про "Сатурн", раскрыл Николая Константиновича в комедийном образе: в одной из лучших советских комедий "Неисправимый лгун" Прокопович прекрасно сыграл в дуэте с Георгием Вициным.
Очень странно, что роль заведующего парикмахерской Мымрикова, начальника Тютюрина (фамилия героя Вицина) так осталась для Прокоповича единственной комедийной. Не понимаю, почему режиссёры ни до, ни тем более после "Неисправимого лгуна" не использовали Прокоповича в комедийном амплуа!
Очень странно, что роль заведующего парикмахерской Мымрикова, начальника Тютюрина (фамилия героя Вицина) так осталась для Прокоповича единственной комедийной. Не понимаю, почему режиссёры ни до, ни тем более после "Неисправимого лгуна" не использовали Прокоповича в комедийном амплуа!
Николаю Константиновичу было 79 лет, когда он последний раз снялся в кино. Это была картина 2004 года «Тайный знак-3. Формула счастья».
Это был талантливый, многогранный актер театра и кино, прекрасный рассказчик и общительный человек, ветеран Великой Отечественной войны.
Это был талантливый, многогранный актер театра и кино, прекрасный рассказчик и общительный человек, ветеран Великой Отечественной войны.
Фильмография Николая Прокоповича:
1956 - Они были первыми - эпизод (нет в титрах)
1957 - Семья Ульяновых - Ермаков
1958 - Матрос с "Кометы" - Николай Константинович, тренер по прыжкам в воду
1961 - Подводная лодка (короткометражный) - старпом
1962 - Жертвы (короткометражный) - Кюн
1963 - Человек, который сомневается - Корытин
1963 - Слуша-ай!.. - ротмистр
1963 - Это случилось в милиции - редактор газеты (нет в титрах)
1963 - Выстрел в тумане - представитель издательства "Космос"
1964 - Письма к живым - работник НКВД
1964 - Метель - Шмит
1967 - Путь в "Сатурн" - майор Вильгельми, начальник школы "Сатурн"
1967 - Конец "Сатурна" - майор Вильгельми, начальник школы "Сатурн"
1968 - Щит и меч (Schild und Schwert) - Шульц, директор гаража
1968 - Ошибка резидента - Владимир Гаврилович Марков, замруководителя советской разведки
1968 - Братья Карамазовы - Муссялович
1970 - Судьба резидента - Марков Владимир Гаврилович, полковник КГБ
1971 - Поднятая целина (фильм-спектакль) - дед Щукарь
1971 - Кочующий фронт - Турчанинов
1971 - Батька - Иван Каменков
1972 - Обломов (фильм-спектакль) - Мухояров
1972 - Бой после победы - Герберт Вильгельми
1973 - Семнадцать мгновений весны - Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС
1973 - Неисправимый лгун - Василий Васильевич Мымриков, директор салона-парикмахерской
1973 - Двое в пути - Чижевский, фотограф
1974 - Рассказы о Кешке и его друзьях - отец Женьки
1975 - Родины солдат - Генрих Гиммлер
1975 - Назначаешься внучкой - Штольц, немецкий комендант
1976, 1978 - Время выбрало нас - Оберг
1976 - Трудный день - понедельник (короткометражный)
1976 - Моё дело - Трегубович, начальник заводской железнодорожной станции
1976 - Дума о Ковпаке - Гиммлер
1976 - Дикий Гаврила
1978 - Шествие золотых зверей - Пётр Захарович Усик, рыбак-пьяница
1980 - Долгие дни, короткие недели... - Овчинников, конструктор
1981 - Фронт в тылу врага (Fronta v týlu nepřítele) - Форст, генерал-лейтенант авиации
1981 - Крепыш - эпизод
1982 - Профессия - следователь - Комиссаров, эксперт-криминалист
1982 - День рождения - Гостюхин
1982 - Год активного солнца
1982 - Возвращение резидента - Владимир Гаврилович Марков
1982 - Берегите мужчин! - фирмач
1983 - Фитиль (короткометражный)
1984 - Призываюсь весной (фильм-спектакль) - Корнев
1984 - Михайло Ломоносов - Георг-Вольфганг Крафт
1984 - Двойной обгон - Мизин, главарь мафии контрабандистов
1985 - Танцплощадка - Михал Михалыч Зуев
1985 - Тайна земли (короткометражный)
1985 - Сеанс гипнотизёра (фильм-спектакль) - Иван Григорьевич Карев
1985 - Законный брак - Путейцев, полковник, начальник ансамбля
1985 - Город невест - Сюмаков, заместитель директора
1985 - Город над головой - Ювалов
1986 - Я сделал всё, что мог - Герлах, комендант
1986 - Певучая Россия
1986 - Конец операции "Резидент" - Владимир Гаврилович Марков
1989 - А это случилось в Виши (фильм-спектакль) - профессор
1991 - Телохранитель - политический деятель
1991 - Затерянный в Сибири (Lost In Siberia) - генерал НКВД
1993 - Золото партии - политический деятель
1996 - Милый друг давно забытых лет... - знакомый Анны Ильиничны
1999 - Фома Опискин (фильм-спектакль) - Ежевикин
2003 - Чёрная метка (Heydər Əliyev)
2004 - Тайный знак-3. Формула счастья - Каштанов
1956 - Они были первыми - эпизод (нет в титрах)
1957 - Семья Ульяновых - Ермаков
1958 - Матрос с "Кометы" - Николай Константинович, тренер по прыжкам в воду
1961 - Подводная лодка (короткометражный) - старпом
1962 - Жертвы (короткометражный) - Кюн
1963 - Человек, который сомневается - Корытин
1963 - Слуша-ай!.. - ротмистр
1963 - Это случилось в милиции - редактор газеты (нет в титрах)
1963 - Выстрел в тумане - представитель издательства "Космос"
1964 - Письма к живым - работник НКВД
1964 - Метель - Шмит
1967 - Путь в "Сатурн" - майор Вильгельми, начальник школы "Сатурн"
1967 - Конец "Сатурна" - майор Вильгельми, начальник школы "Сатурн"
1968 - Щит и меч (Schild und Schwert) - Шульц, директор гаража
1968 - Ошибка резидента - Владимир Гаврилович Марков, замруководителя советской разведки
1968 - Братья Карамазовы - Муссялович
1970 - Судьба резидента - Марков Владимир Гаврилович, полковник КГБ
1971 - Поднятая целина (фильм-спектакль) - дед Щукарь
1971 - Кочующий фронт - Турчанинов
1971 - Батька - Иван Каменков
1972 - Обломов (фильм-спектакль) - Мухояров
1972 - Бой после победы - Герберт Вильгельми
1973 - Семнадцать мгновений весны - Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС
1973 - Неисправимый лгун - Василий Васильевич Мымриков, директор салона-парикмахерской
1973 - Двое в пути - Чижевский, фотограф
1974 - Рассказы о Кешке и его друзьях - отец Женьки
1975 - Родины солдат - Генрих Гиммлер
1975 - Назначаешься внучкой - Штольц, немецкий комендант
1976, 1978 - Время выбрало нас - Оберг
1976 - Трудный день - понедельник (короткометражный)
1976 - Моё дело - Трегубович, начальник заводской железнодорожной станции
1976 - Дума о Ковпаке - Гиммлер
1976 - Дикий Гаврила
1978 - Шествие золотых зверей - Пётр Захарович Усик, рыбак-пьяница
1980 - Долгие дни, короткие недели... - Овчинников, конструктор
1981 - Фронт в тылу врага (Fronta v týlu nepřítele) - Форст, генерал-лейтенант авиации
1981 - Крепыш - эпизод
1982 - Профессия - следователь - Комиссаров, эксперт-криминалист
1982 - День рождения - Гостюхин
1982 - Год активного солнца
1982 - Возвращение резидента - Владимир Гаврилович Марков
1982 - Берегите мужчин! - фирмач
1983 - Фитиль (короткометражный)
1984 - Призываюсь весной (фильм-спектакль) - Корнев
1984 - Михайло Ломоносов - Георг-Вольфганг Крафт
1984 - Двойной обгон - Мизин, главарь мафии контрабандистов
1985 - Танцплощадка - Михал Михалыч Зуев
1985 - Тайна земли (короткометражный)
1985 - Сеанс гипнотизёра (фильм-спектакль) - Иван Григорьевич Карев
1985 - Законный брак - Путейцев, полковник, начальник ансамбля
1985 - Город невест - Сюмаков, заместитель директора
1985 - Город над головой - Ювалов
1986 - Я сделал всё, что мог - Герлах, комендант
1986 - Певучая Россия
1986 - Конец операции "Резидент" - Владимир Гаврилович Марков
1989 - А это случилось в Виши (фильм-спектакль) - профессор
1991 - Телохранитель - политический деятель
1991 - Затерянный в Сибири (Lost In Siberia) - генерал НКВД
1993 - Золото партии - политический деятель
1996 - Милый друг давно забытых лет... - знакомый Анны Ильиничны
1999 - Фома Опискин (фильм-спектакль) - Ежевикин
2003 - Чёрная метка (Heydər Əliyev)
2004 - Тайный знак-3. Формула счастья - Каштанов
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Метки: Николай Прокопович СССР актёр кино
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