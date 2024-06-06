30 любопытных снимков с просторов интернета

В Сети можно найти уйму классных картинок для любого настроения. На душе кошки скребут? Ищем фотки очаровательных котят и щенков. Хочется есть? Любуемся на красиво поданную еду со всего мира. Нужен отдых от работы? К нашим услугам весь арсенал самых забавных и трогательных снимков, какие только можно представить.
2. «Мама-медведица потеряла своего детеныша, и ей дали взамен плюшевую игрушку, чтобы она почувствовала себя лучше»
6. «Иногда полиция использует кроликов — за счет своего нюха они способны быстро отыскать места, где что-то гниет и разлагается»
7. «Кто-то нарядился Снупи, чтобы порадовать собак в приюте. Эти щенки бигля были спасены из медицинского испытательного центра»
9. «В пустыне Тар кочевники так гордятся своими верблюдами, что вырезают на их мехе замысловатые узоры»
12. «Радужные облака — это дифракционное явление, вызванное маленькими капельками воды или небольшими кристаллами льда, индивидуально рассеивающими свет»
14. «Эта фотография была сделана как раз в тот момент, когда ударила молния. Получились день и ночь одновременно»
15. «Дерево согнулось аркой над дорогой и от ствола вверх пошли ветки, которые похожи на отдельные деревья»
19. «Студия Ghibli разработала этот футляр для DVD — кажется, что персонажи смотрят на свое отражение в воде»
22. «Австралийские крокодилы в Квинсленде могут сутками лежать в грязи в сухой сезон, чтобы замаскироваться и поймать добычу»
25. «Пьяные птицы на тротуаре в Польше после того, как наелись ферментированных ягод рябины»
28. «Прекрасная демонстрация того, как оса использует поверхностное натяжение воды и насколько велика каждая область, которая держит каждую ногу»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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