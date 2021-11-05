Неприступная морская крепость –русский форт Боярд на Каспии. Необитаем и очень опасен

Сооружать этот цех начали в 1934 году прямо на берегу. Выкопали огромный котлован, а в нем, на бревенчатом настиле построили железобетонное основание будущего цеха высотой 6 метров. Потом котлован соединили с морем, и отбуксировали это основание на место будущего строительства. Там уже была подготовлена "подушка" из камней тоже высотой 6 метров. Прямо над ней основание притопили, опустив на этот каменный фундамент. В своей верхней части он находился над водой. И строительство продолжилось уже над поверхностью моря.

Цех заработал в 1937 году. Его общая площадь более 5000 кв. км, высота 42 метра, а толщина стен 1,5 метра. В этом здании было все необходимое как для работы, так и для отдыха. Электропитание осуществлялось по подводному кабелю, на случай аварии в цеху находились мощные дизель-генераторы. Внутри, помимо производственных помещений, имелись: комнаты отдыха, общежитие, столовая, библиотека и даже свой кинотеатр. Пол был выложен настоящим паркетом.

Пристрелкой торпед этот цех бесперебойно занимался 20 лет, до 1958 года. Потом их испытывали время от времени, а в 1966 работа в цеху полностью прекратилась. Еще 10 лет он стоял под охраной, пока в 1976 году люди окончательно не покинули его.

От казино до погранзаставы

С тех пор прошло целых 44 года, а цех продолжает стоять, вызывая своим видом вопросы у туристов. За это время внутренняя "начинка" здания основательно сгнила, а произошедший там пожар еще больше усугубил ситуацию. Вот почему находится там крайне опасно, есть большая вероятность сорваться вниз.