Неприступная морская крепость –русский форт Боярд на Каспии. Необитаем и очень опасен

Это здание при первом взгляде на него вызывает вопрос "что это такое?". При более пристальном рассмотрении вопросов становится еще больше. Так что это за средневековая крепость, одиноко торчащая из воды недалеко от города Каспийска в Дагестане?
Каспийцы его так и называют – "наш форт Боярд". Он возвышается над водой недалеко от городского пляжа. Кажется, что с берега добраться до него можно вплавь. Но расстояние обманчиво, по прямой до крепости целых 2,7 км. Здание стоит давно заброшенным и постепенно ветшает. Его прочно облюбовали стаи чаек и бакланов и лишь иногда их покой нарушают туристы-экстремалы, приплывающие сюда ради острых ощущений.
Секретный цех
На самом деле это сооружение, своими очертаниями действительно напоминающие средневековый форт, всего лишь один из цехов завода "Дагдизель", расположенного в Каспийске. Завод со дня его основания в 1932 году выпускал дизеля для подлодок и торпеды для них же. Как раз именно из-за производства торпед и возникла необходимость в постройке такого экзотического сооружения.
В советское время эта "крепость" называлась "цех №8" и занимался он исключительно пристрелкой торпед. Торпеды производились в береговых цехах завода, а потом транспортировались в восьмой цех. Здесь они запускались в море с целью оценки их заводских характеристик. Потом торпеду извлекали из воды, разбирали, сушили, вновь собирали и отдавали обратно на берег для постановки их на подлодки.
Сооружать этот цех начали в 1934 году прямо на берегу. Выкопали огромный котлован, а в нем, на бревенчатом настиле построили железобетонное основание будущего цеха высотой 6 метров. Потом котлован соединили с морем, и отбуксировали это основание на место будущего строительства. Там уже была подготовлена "подушка" из камней тоже высотой 6 метров. Прямо над ней основание притопили, опустив на этот каменный фундамент. В своей верхней части он находился над водой. И строительство продолжилось уже над поверхностью моря.
Цех заработал в 1937 году. Его общая площадь более 5000 кв. км, высота 42 метра, а толщина стен 1,5 метра. В этом здании было все необходимое как для работы, так и для отдыха. Электропитание осуществлялось по подводному кабелю, на случай аварии в цеху находились мощные дизель-генераторы. Внутри, помимо производственных помещений, имелись: комнаты отдыха, общежитие, столовая, библиотека и даже свой кинотеатр. Пол был выложен настоящим паркетом.
Пристрелкой торпед этот цех бесперебойно занимался 20 лет, до 1958 года. Потом их испытывали время от времени, а в 1966 работа в цеху полностью прекратилась. Еще 10 лет он стоял под охраной, пока в 1976 году люди окончательно не покинули его.
От казино до погранзаставы
С тех пор прошло целых 44 года, а цех продолжает стоять, вызывая своим видом вопросы у туристов. За это время внутренняя "начинка" здания основательно сгнила, а произошедший там пожар еще больше усугубил ситуацию. Вот почему находится там крайне опасно, есть большая вероятность сорваться вниз.
В истории этого "форта" был случай, когда его хотел купить один бизнесмен для обустройства там развлекательного комплекса с казино, бассейнами и ресторанами. Но пограничники наложили "вето" – их база хорошо просматривается с башни цеха.
Хотели его использовать и сами пограничники для организации там своего наблюдательного пункта. Водолазы, обследовавшие фундамент здания, дали заключение о его стопроцентной пригодности. А вот комиссия, обследовавшая наружную часть – о стопроцентной непригодности.
Взорвать эту цитадель не получится. Как говорят специалисты, чтобы полностью уничтожить здание, взрыв должен быть такой силы, что взрывной волной сметет весь Каспийск. Да и жители Каспийска против, за почти полвека этот монументальный цех стал символом города и даже увековечен на его гербе.
Источник:
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2. Можно было в пост и герб города вставить.