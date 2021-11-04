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Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест

Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест (1 фото + 2 видео)

Автор:
04 ноября 2021 18:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогер   верующие   видео   крест   оскорбление   пощечина   шутка   
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Ни дня без оскорбленных чувств верующих.

Православные активисты оскорбились роликом известного ростовского автоблогера Vasyarnd, в котором тот в шутку выбросил хлам из машины распятие, пришли к нему в автосервис, влепили пощечину и заставили извиняться и сожалеть о содеянном святотатстве.


"Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы. Наш Бог милостив, и поэтому ты сейчас стоишь и улыбаешься", - говорит православный "ревнитель" за кадром.

Как рассказал блогер, видео из-за которого к нему пришли верующие за "покаянием", он опубликовал полтора месяца назад. Вася (так называют блогера-механика подписчики) заявил, что произошедшее с ним - не постановка, конфликт уже исчерпан, но на всякий случай он приобрёл газовый баллончик. В ТикТоке, где у Vasyarnd около 1,9 млн подписчиков, ролик с оскорбительно падающим на пол православным крестом мужчина уже удалил.

В полицию Вася не обращался, но вполне возможно, что это сделают его подписчики, которые считают, что блогер стал жертвой религиозных фанатиков.

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Метки: блогер   верующие   видео   крест   оскорбление   пощечина   шутка   
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Если есть чувства верующих, должны же, по логике, быть и чувства у не верующих? По чему чувства первых превалируют над чувствами вторых?
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5k
Ruk 3 минуты назад
чем дальше, тем страньше...
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695
zenon 6 минут назад
Скоро запылают костры и появится инквизиция. Будет дополнительная защита власти. Чем больше защиты - тем лучее!
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1k
Oleg Biggpike 17 минут назад
мракобесие расцветает
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46
Voletsky Nemereux 18 минут назад
Тупые дегенераты, вас бог попросил или приказал ?! Думаю нет, ибо бог всемогущий, по сути это те же шайтаны только с другого лагеря
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6k
mH 24 минуты назад
Это тот самый случай когда не знаешь за кого "болеть", если, конечно, вся эта история правда.
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6k
corell 24 минуты назад
Подписчики дизлайкнули блогера? Не захотели поддержать канал донатом? Ну, бывает, чо.
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37k
Бабай Полчаса назад
Это на зеркале у него висело?
Страшно представить, каких размеров у него традиционный триптих...
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1k
Михалыч Полчаса назад
хотя.... я меняю своё мнение. посмотрел я ролик этого "дегрота". ребята, да я даже без этой ситуации с крестом втащил. ведь этот "ростовский блогер" это же обезьяна, каких ещё поискать.
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Христос со своим крестом за бензин заплатил? Расскажите мне про православные нормативы по ссаживанию безбилетников (ну чтоб адептов безбилетника не обидеть).
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1k
Михалыч Полчаса назад
таких "православных" надо кадилом поперёк оскала херачить.
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12k
ss 36 минут назад
В своё время, позвал бы я своих кентов, взяли бы мы дрыны и так бы этих правлславных πидоров отправаславили!... А потом бы крест с гимнастом запихнули поглубже. Они бы потом с пол года срали где попало...
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7k
Serjio 45 минут назад
Это не православные это бандитствующие радикалы которым просто нужен повод, любой. И они даже не фанатики, те бы просто убили.
И да, они позорят православие, не имея с ним ничего общего.
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29k
MatveiVainrub 49 минут назад
Черти за крест предъявили ?! И куда скатился этот дурдом ?!
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288
Вжик 53 минуты назад
А на сколько ПГМ заразнее Covid-а?
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64
@photoaQyn 55 минут назад
это то что, я как-то разговаривал давно с одним израильским торговцем текстилем 60+ он был в командировке в Швейцарии а там по закону ну в каждом номере должен быть крест и Библия, а этому самому польскому еврею Хотя не очень религиозный, от слова совсем нельзя находиться в комнате где есть кРест ну он и снял . так Вот его судили депортировали и ему пожизненно запрещён въезд в Швейцарию. Вот вам и демократия
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64
@photoaQyn ss Полчаса назад
За что купил. с другой стороны по-моему опыту, небольшому в Швейцарии прислуга очень надменная, простой продавец В киоске изображает из себя английского Лорда,А уж в гостиницах особенно небольших одни понты. могли и не согласиться
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46
Voletsky Nemereux Андрей 9 минут назад
Ты там жил ?;) Это в стиле в Москве живут миллиардеры
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4
Tupen 55 минут назад
Кто такие "верующие"? Это какое-то законом определённое сообщество?
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1k
Денис Ануфриев 58 минут назад
мракобесы
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2k
Sergius SPb 59 минут назад
Чушня какая-то.
Кто-то где-то снял хрен знает какой ролик,кто-то там чего посмотрел и оскорбился.
Очень интересный и содержательный ролик, как я занимаюсь уборкой в машине...
Бред со всех сторон. Больше похоже на дурную раскрутку канала.
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983
Ольга Час назад
Иисусики православные явно перегнули со своими разборками.
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342
Albe Час назад
Где тут православие? петушня какаято... Нарушить кучу заповедей, и строить из себя религиозных. Больше всех бесят такие лицемеры.
Чувства верующего человека нельзя оскорбить, ибо он живет по библии и не оскорбится.
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