Православные активисты заставили автоблогера извиняться за выброшенный из машины крест

Ни дня без оскорбленных чувств верующих.
Православные активисты оскорбились роликом известного ростовского автоблогера Vasyarnd, в котором тот в шутку выбросил
хлам из машины распятие, пришли к нему в автосервис, влепили пощечину и заставили извиняться и сожалеть о содеянном святотатстве.
"Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы. Наш Бог милостив, и поэтому ты сейчас стоишь и улыбаешься", - говорит православный "ревнитель" за кадром.
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Как рассказал блогер, видео из-за которого к нему пришли верующие за "покаянием", он опубликовал полтора месяца назад. Вася (так называют блогера-механика подписчики) заявил, что произошедшее с ним - не постановка, конфликт уже исчерпан, но на всякий случай он приобрёл газовый баллончик. В ТикТоке, где у Vasyarnd около 1,9 млн подписчиков, ролик с оскорбительно падающим на пол православным крестом мужчина уже удалил.
А вот и оскорбивший верующих ролик:
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В полицию Вася не обращался, но вполне возможно, что это сделают его подписчики, которые считают, что блогер стал жертвой религиозных фанатиков.
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И да, они позорят православие, не имея с ним ничего общего.
Кто-то где-то снял хрен знает какой ролик,кто-то там чего посмотрел и оскорбился.
Очень интересный и содержательный ролик, как я занимаюсь уборкой в машине...
Бред со всех сторон. Больше похоже на дурную раскрутку канала.
Чувства верующего человека нельзя оскорбить, ибо он живет по библии и не оскорбится.