"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" - рыцарский фильм из детства

Сегодня я расскажу о следующих приключения благородного разбойники из Шервудского леса но советских экранах...
Лично для меня "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" это особенный фильм. Это первый фильм, который я посмотрел в кинотеатре с классом. Фильм, в котором я впервые услышал песни Высоцкого. Ну и это фильм, благодаря которому я в свое время пришел в историческое фехтование. Так что вот так один-единственный фильм повлиял на мое жизнь на годы вперед ;).
В основу сценария фильма лег роман Вальтера Скотта "Айвенго". Пожалуй, это один из самых известных произведений этого автора у советских читателей. И как на мое личное мнение, самый не нудный. Но это опять же вкусовщина ;).
Режиссером фильма стал Сергей Тарасов, который в 1975 году, снял "Стрелы Робин Гуда" с Борисом Хмельницким в главной роли. Ну, а адаптацией романа занялся сценарист Леонид Нехорошев.
Если вы не только смотрели фильм, но и читали роман, то скорее всего знаете интересный факт, вернее даже два интересных факта. Факт первый - в СССР "Айвенго" выпускался в двух вариантах - в стандартном, взрослом и в адаптированном для школьной аудитории.
Интересный факт номер два - в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго" была экранизирована только первая половина книги. Да, и первая половина была немного переделана. Из повествования исчез еврейский торговец Исаак и его дочь Ревекку, а лихого атамана лесных стрелков в фильме сразу же называют Робин Гуд, а никакой там не Локсли. И так далее. В принципе, из первоисточника убрали как много "разговоров ни о чем", так и весьма любопытный сцены, как примеру конный бой "стенка на стенку" на рыцарском турнире...
Съемки штурма замка проходили в Хотинской крепости (тогда территория УССР).
Собственно снова отмечу ошибку сайта "Кинопоиск":
Песня о лебедях в "Айвенго" не звучит, она была в прошлом фильме - "Стрелы Робин Гуда".
Роль леди Ровены исполнила Тамара Акулова, а озвучила Ольга Остроумова. Айвенго сыграл Петерис Гаудиньш (Латвийская ССР), а озвучил этого персонажа Борис Токарев.
Борис Хмельницкий снова сыграл Робин Гуда, хотя в этот раз он конечно же получил намного меньше экранного времени...
Основной советский киножурнал, "Советский экран" высоко оценил фильм, даже "прозвучало" мнение, что песни Высоцкого "звучат в тему". Что тут можно сказать - с очевидными фактами спорить трудно...
"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" вышла на экраны 23 мая 1983 года (а я как сейчас по мню, посмотрел его в сентябре того же года ;)) и его посмотрело более 28 400 000 зрителей.
А вы помните фильмы "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и "Стрелы Робин Гуда"? Смотрели их в детстве?
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