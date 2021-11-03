"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" - рыцарский фильм из детства

В основу сценария фильма лег роман Вальтера Скотта "Айвенго". Пожалуй, это один из самых известных произведений этого автора у советских читателей. И как на мое личное мнение, самый не нудный. Но это опять же вкусовщина ;).

Режиссером фильма стал Сергей Тарасов, который в 1975 году, снял "Стрелы Робин Гуда" с Борисом Хмельницким в главной роли. Ну, а адаптацией романа занялся сценарист Леонид Нехорошев.

Если вы не только смотрели фильм, но и читали роман, то скорее всего знаете интересный факт, вернее даже два интересных факта. Факт первый - в СССР "Айвенго" выпускался в двух вариантах - в стандартном, взрослом и в адаптированном для школьной аудитории.