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"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" - рыцарский фильм из детства

"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" - рыцарский фильм из детства (6 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:16
Сообщество : Кино
Метки: Баллада о доблестном рыцаре Айвенго   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Сегодня я расскажу о следующих приключения благородного разбойники из Шервудского леса но советских экранах...


Лично для меня "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" это особенный фильм. Это первый фильм, который я посмотрел в кинотеатре с классом. Фильм, в котором я впервые услышал песни Высоцкого. Ну и это фильм, благодаря которому я в свое время пришел в историческое фехтование. Так что вот так один-единственный фильм повлиял на мое жизнь на годы вперед ;).

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В основу сценария фильма лег роман Вальтера Скотта "Айвенго". Пожалуй, это один из самых известных произведений этого автора у советских читателей. И как на мое личное мнение, самый не нудный. Но это опять же вкусовщина ;).


Режиссером фильма стал Сергей Тарасов, который в 1975 году, снял "Стрелы Робин Гуда" с Борисом Хмельницким в главной роли. Ну, а адаптацией романа занялся сценарист Леонид Нехорошев.


Если вы не только смотрели фильм, но и читали роман, то скорее всего знаете интересный факт, вернее даже два интересных факта. Факт первый - в СССР "Айвенго" выпускался в двух вариантах - в стандартном, взрослом и в адаптированном для школьной аудитории.

Интересный факт номер два - в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго" была экранизирована только первая половина книги. Да, и первая половина была немного переделана. Из повествования исчез еврейский торговец Исаак и его дочь Ревекку, а лихого атамана лесных стрелков в фильме сразу же называют Робин Гуд, а никакой там не Локсли. И так далее. В принципе, из первоисточника убрали как много "разговоров ни о чем", так и весьма любопытный сцены, как примеру конный бой "стенка на стенку" на рыцарском турнире...


Съемки штурма замка проходили в Хотинской крепости (тогда территория УССР).


Собственно снова отмечу ошибку сайта "Кинопоиск":

Песня о лебедях в "Айвенго" не звучит, она была в прошлом фильме - "Стрелы Робин Гуда".


Роль леди Ровены исполнила Тамара Акулова, а озвучила Ольга Остроумова. Айвенго сыграл Петерис Гаудиньш (Латвийская ССР), а озвучил этого персонажа Борис Токарев.

Борис Хмельницкий снова сыграл Робин Гуда, хотя в этот раз он конечно же получил намного меньше экранного времени...


Основной советский киножурнал, "Советский экран" высоко оценил фильм, даже "прозвучало" мнение, что песни Высоцкого "звучат в тему". Что тут можно сказать - с очевидными фактами спорить трудно...

"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" вышла на экраны 23 мая 1983 года (а я как сейчас по мню, посмотрел его в сентябре того же года ;)) и его посмотрело более 28 400 000 зрителей.


А вы помните фильмы "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и "Стрелы Робин Гуда"? Смотрели их в детстве?


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Метки: Баллада о доблестном рыцаре Айвенго   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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21k
hebpat 2 часа назад
Самое прикольное что если прочитать английское айвенго написанное английскими буквами по русски, то получается - Иванко
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5k
disevenvis 10 минут назад
Смотрел в детстве несколько раз.
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−181
Чикибос 37 минут назад
Самая ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ Хотинская крепость, в 1621 году произошла битва при Хотине где УКРАИНСКИЕ козаки , СПАСЛИ Европу и Московию от Османской империи !!!!!!
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2k
Дмитр Стар Час назад
Ссылка youtu.be
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19k
shevanez Час назад
Один из любимых фильмов детства. Песни Высоцкого- это где-то за гранью всего. До сих пор слушаю, и мурашки по коже... Ну и наш Робин Гуд-лучший!!!
Ссылка www.youtube.com
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Сколько досок с помощью ножей превратились в мечи! Сколько ссадин и синяков было получено на турнирах!!!
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23k
Ваня 2 часа назад
в детстве бегал раз десять на него...
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