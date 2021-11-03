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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Английский общественный деятель и активистка Флоренс Присцилла, леди Норман, CBE, получила этот скутер в подарок.
5.
Корейский ребенок сидит в тлеющих руинах дома, разрушенного пожаром. Сувон 3 февраля 1951 года, когда американские войска сожгли жилища, которые могли служить убежищем. Кувшины для воды - единственное, что осталось целым.
8.
11 апреля 1909 года. Около ста человек бросают жребий, чтобы поровну разделить 12 акров купленных песчаных дюн. Потом это место со временем станет городом Тель-Авив
10.
Первая успешная швартовка дирижабля USS Shenandoah была проведена 8 августа 1924 года
В июле 1924 года корабль снабжения USS Patoka был перестроен, на нем была установлена 38-метровая мачта, позволяющая швартовать дирижабли. Дополнительно были установлены баки для гелия, моторного топлива и специальная мастерская по ремонту деталей дирижабля. Также на борту появились места для экипажа дирижабля.
13.
С. Дали в момент раздачи автографов свом почитателям... Фотография сделана камерой с объективом рыбий глаз в далеком 1963 году
22.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на презентации своего сольного альбома Настоящий полковник в клубе Даллас, 1999 год
23.
Увайс Ахтаев (Вася Чечен), 1950–е 236 см, 190 кг, 58 размер ноги.
Чтобы выжить после депортации из Чечено–Ингушской АССР в Караганду 14–летнему Васе приходилось воровать еду и дрова. Юноша с четырьмя ворованными тяжелеными шпалами в руках был пойман милиционером, который решил отправить его в спортивную секцию вместо КПЗ.
Перепробовав вольную борьбу, толкание ядра, метание диска и молота, бокс и другие виды спорта, Вася подался в баскетбол. Хотя гиганту по понятным причинам и не хватало подвижности и атлетизма, он сделал советский баскетбол по-настоящему зрелищным — Вася был первым игроком в СССР, который мог положить мяч в корзину двумя руками сверху, и первым, кто стал делать пас через всю площадку. Из–за Ахтаева появилось правило, согласно которому игроку нападающей команды запрещалось задерживаться более трех секунд в зоне штрафного броска. Тренеры начали понимать, что баскетбол — спорт высоких людей. Этот гигант производил колоссальное впечатление. Экспансивный, общительный, он всегда был в окружении болельщиков, которых интересовало все – и сколько этот человек-гора пьет, и сколько ест, и какого размера носит обувь.
Алма–атинский "Буревестник", в котором играл Вася, собирал полные трибуны. Соперники не знали, как нейтрализовать "Гулливера". Однажды у него перед матчем украли форму и обувь, и ему пришлось выйти на матч в обычной майке, семейных трусах и ботинках без каблуков.
Перепробовав вольную борьбу, толкание ядра, метание диска и молота, бокс и другие виды спорта, Вася подался в баскетбол. Хотя гиганту по понятным причинам и не хватало подвижности и атлетизма, он сделал советский баскетбол по-настоящему зрелищным — Вася был первым игроком в СССР, который мог положить мяч в корзину двумя руками сверху, и первым, кто стал делать пас через всю площадку. Из–за Ахтаева появилось правило, согласно которому игроку нападающей команды запрещалось задерживаться более трех секунд в зоне штрафного броска. Тренеры начали понимать, что баскетбол — спорт высоких людей. Этот гигант производил колоссальное впечатление. Экспансивный, общительный, он всегда был в окружении болельщиков, которых интересовало все – и сколько этот человек-гора пьет, и сколько ест, и какого размера носит обувь.
Алма–атинский "Буревестник", в котором играл Вася, собирал полные трибуны. Соперники не знали, как нейтрализовать "Гулливера". Однажды у него перед матчем украли форму и обувь, и ему пришлось выйти на матч в обычной майке, семейных трусах и ботинках без каблуков.
25.
Голливудская «девчонка по соседству» (“Girl Next Door”) Сьюзен Питерс в 1943 году.
Её открыл Голливуд, когда ей было 18, в 24 в результате несчастного случая на охоте (была ранена в позвоночник) её парализовало, а в 31 год она умерла. За свой вклад в киноиндустрию США она удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Сыграла главную женскую роль в военном фильме «Песнь о России», выпущенном в 1944 году компанией Metro-Goldwyn-Mayer (советская пианистка Надя Степанова)
27.
Двое полицейских болтают с бездомным и пытаются помочь ему в Лондоне, Великобритания, 17 августа 1959 год
28.
Мария-Тереза де Филиппис, одна из немногих гонщиц Гран-при, сидит в особом Porsche F2, построенном в Модене для Жана Бехры. Она не смогла пройти квалификацию на ограниченную сетку. 10 мая 1959 года
29.
Вице-президент США Ричард М. Никсон грозит пальцем советскому лидеру Никите Хрущеву, который сжимает руки, как бы прося избавления, во время их экскурсия по американской выставке в парке «Сокольники» 24 июля
32.
Никита Хрущев, Мао Цзэдун и Лю Шаоци обсходят китайские войска в аэропорту Пекина, октябрь 1959 года. Советская делегация присутствовал на церемониях, посвященных 10-летию КНР
33.
Президент Эйзенхауэр и советский лидер Никита Хрущева на авиабазе Эндрюс вскоре после прибытия советского лидера
34.
Советская рота почетного караула идет из британского сектора в Западном Берлине через Бранденбургские ворота на восток - 1959 год
35.
Одри Хепберн на пресс-конференции после анонса для журналистов своего последнего фильма «История монахини» в Риме, 1959 год
36.
Новые технологии на кухне - немецкая домохозяйка со стиральной машиной и блендером - около 1958 год
38.
Ликующее население собирается на улицах Гаваны на грузовиках и пешком, пока Фидель Кастро и армия повстанцев направляются к городу.
44.
Эрих Кох, бывший гауляйтер Восточной Пруссии, на скамье подсудимых в суде в Варшаве, по приказу британцев, которые отказались от его экстрадиции, запрошенной Советским Союзом, 22 октября 1958 года
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