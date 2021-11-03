23.

Чтобы выжить после депортации из Чечено–Ингушской АССР в Караганду 14–летнему Васе приходилось воровать еду и дрова. Юноша с четырьмя ворованными тяжелеными шпалами в руках был пойман милиционером, который решил отправить его в спортивную секцию вместо КПЗ.

Перепробовав вольную борьбу, толкание ядра, метание диска и молота, бокс и другие виды спорта, Вася подался в баскетбол. Хотя гиганту по понятным причинам и не хватало подвижности и атлетизма, он сделал советский баскетбол по-настоящему зрелищным — Вася был первым игроком в СССР, который мог положить мяч в корзину двумя руками сверху, и первым, кто стал делать пас через всю площадку. Из–за Ахтаева появилось правило, согласно которому игроку нападающей команды запрещалось задерживаться более трех секунд в зоне штрафного броска. Тренеры начали понимать, что баскетбол — спорт высоких людей. Этот гигант производил колоссальное впечатление. Экспансивный, общительный, он всегда был в окружении болельщиков, которых интересовало все – и сколько этот человек-гора пьет, и сколько ест, и какого размера носит обувь.

Алма–атинский "Буревестник", в котором играл Вася, собирал полные трибуны. Соперники не знали, как нейтрализовать "Гулливера". Однажды у него перед матчем украли форму и обувь, и ему пришлось выйти на матч в обычной майке, семейных трусах и ботинках без каблуков.