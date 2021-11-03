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Счастливые советские дети. Посвящается "детям от 50 годочков"

Счастливые советские дети. Посвящается "детям от 50 годочков" (33 фото)

Автор:
03 ноября 2021 21:18
Метки: СССР   дети   интересно   страна   фотографии   
460
33
Младшим смотреть не возбраняется!
Просто фотографии детей страны советов.
Смотрим, вглядываемся ищем себя или свои любимые игры!
Приятных воспоминаний!
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Метки: СССР   дети   интересно   страна   фотографии   
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1k
Sandmännchen (DDR) 8 часов назад
Хочу туда, домой, где самые красивые мама и папа, где на улице с закадычными друзьями столько всего интересного, впереди таинственное и бесконечное будущее с исполнением всех желаний. Мальчик Сашка (57 года рождения).
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2k
kca-opa 24 минуты назад
Чой-то 50+ мне 48+ всё это было, добрые соседки говорили что я до 20 лет не доживу, постоянно что-то жёг и взрывал, баллончик из углекислого газа от сифона, забитый порохом, закрученный шурупом на куске сухого горючего это жесть, РГД-5 отдыхает по зрительным эффектам, спешу заметить, никто за все шалости не пострадал никак, самое большое повреждение получил я, когда ракета из селитрованной бумаги и фольги в руке раскрылась, получил ожёг 2-й степени, зато научился самовнушению, боль представил себе как приятное ощущение, правда, сам был очень удивлён, что так можно
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20k
Ego sum qui sum 4 часа назад
да уж, технологии не всегда во благо
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7k
Mauritanien 5 часов назад
Буквально вчера был в городе Лахденпохья, Карелия. Дети после школы все во дворе до 10 часов вечера на площадке, и крики родителей из окна. Как в прошлое вернулся. Так что не все думаю потеряно.
47 лет
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19k
Alf 7 часов назад
Помню чтобы не пропадали целый день на улице в летние каникулы нас, (детей рабочих родителей) частенько отправляли в пионерский лагерь. Путёвка от их работы. На сезон, два. Родители то работали, а мы были днём сами по себе и на улице, чего только не творили. А сейчас дети просто не знают, что такое игры на улице, с самого утра и до позднего вечера. Когда мама кричала детям, что пора домой, - это была настоящая катастрофа. (Мальчик Алик, 1960 года рождения).
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114
Mixan 7 часов назад
Я рад,что испытал настоящее детство беззаботное в Великой стране всех времен и народов СССР ! Сейчас миром правят жулики и ростовщики ..И нет будущего у большинства детей ..Может опять они что то исправят в нашей многострадальной стране .? Мы старые уже бессильны (обмнаули нас как последних лохов )
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114
Mixan 7 часов назад
Да уж ,от каждой фотографии ,таким теплом и энергетикой веет Уверенность в будущем и планы любого направления ..
Сейчас таких чистых и уверенных взглядов у детей редко встретишь ..
Они мыслят сейчас ,не уволят ли их родителей с работы ,или сколько папа привезет с вахты и не заболеет ли там ..ЖКХ платить нужно , и кредиты с процентами ..Жуть !
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