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Младшим смотреть не возбраняется!
Просто фотографии детей страны советов.
Смотрим, вглядываемся ищем себя или свои любимые игры!
Приятных воспоминаний!
Просто фотографии детей страны советов.
Смотрим, вглядываемся ищем себя или свои любимые игры!
Приятных воспоминаний!
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Метки: СССР дети интересно страна фотографии
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47 лет
Сейчас таких чистых и уверенных взглядов у детей редко встретишь ..
Они мыслят сейчас ,не уволят ли их родителей с работы ,или сколько папа привезет с вахты и не заболеет ли там ..ЖКХ платить нужно , и кредиты с процентами ..Жуть !