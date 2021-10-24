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Счастливые советские дети. Посвящается "детям от 50 годочков"

Счастливые советские дети. Посвящается "детям от 50 годочков" (35 фото)

Автор:
24 октября 2021 21:11
Метки: СССР   дети   интересно   страна   фотографии   
371
35
Младшим смотреть не возбраняется!
Просто фотографии детей страны советов.
Смотрим, вглядываемся ищем себя или свои любимые игры!
Приятных воспоминаний!
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Метки: СССР   дети   интересно   страна   фотографии   
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1k
Lana Krasnovska 2 часа назад
Время было действительно прекрасное. Тут речь не о детстве, как таковом, а о системе с реально заполненным-насыщенным детством. Бесконечные библиотеки, игры во дворе, походы, пионерские дела, всевозможные кружки и секции... Очень сильное морально-нравственное воспитание в СМИ и прежде всего посредством ТВ, газет и журналов. Самое адекватное развитие детей и подростков.
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12k
ss 5 минут назад
Да чего там искать-то, если мы на каждой фотографии?!
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8k
Павел 16 минут назад
Санки ,кусок линолеума, зима, горка,
Мальчик Павлик -49 лет.
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16k
Пумба Полчаса назад
Весело было!
Мальчик Русик, 47 годиков.
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
дети и сегодня у нормальных родителей веселые и счастливые на своих фотографиях
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 40 минут назад
Детство и в те годы было разное.
У кого то это ясли / сад / дворец пионеров / летом в пионерский лагерь, а у кого то что зимой, что летом грязь / деревня и неотапливаемая школа со сральником во дворе.
==
Если говорить в сравнении ,то вот сейчас мой семилетний сын живёт в разы разнообразнее и веселей,чем я в свои семь лет
==
С уважением мальчик 60+
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8k
Rus77 54 минуты назад
Моё детство это: когда особо и не нужен вообще никакой телефон, на 3 месяца летом в деревне у бабушки, за 120 км от Москвы, он один на всю деревню из 100 домов у председателя, в основном для экстренных служб. Людям было чем заняться вместо болтовни, мы за чем куда только не ходили, и за малиной, и за орехами, и за грибами, и на рыбалку, и на речку, и на водохранилище, ездили сами на всём уже с 12 лет, в шрамах но гордые!) Список можно продолжать ещё очень долго, про зимние игры и горки, виды и про спорт в целом...
Мальчик Артём 37 лет...
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3k
PLT LDR Час назад
Помню как делали самокаты из подшипников (хотя произносили с буквой "Б", подшиБник). Их постоянно тырили с заводов и разных предприятий. Так вот, до сих пор помню, как с горы съезжали толпой. На одном самокате сидело трое... пара самокатов столкнулось, и в куче-мале одному случайно два зуба выбили...
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Я хочу вернуться в детство:
На чуть-чуть, на полчаса.
В старый дом войти, согреться
И послушать голоса.
Голоса, что не звучали
В моей жизни много лет.
Голоса без нот печали…
Где найти такой билет?
Где найти билет до детства,
Где купить любой ценой?
Я отдам любые средства,
Я хочу туда, домой.
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3k
a_komolow 2 часа назад
Хорошее было время! Беззаботное!
Мальчик Андрюша 52 годика
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