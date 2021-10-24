Счастливые советские дети. Посвящается "детям от 50 годочков"

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Младшим смотреть не возбраняется!
Просто фотографии детей страны советов.
Смотрим, вглядываемся ищем себя или свои любимые игры!
Приятных воспоминаний!
Просто фотографии детей страны советов.
Смотрим, вглядываемся ищем себя или свои любимые игры!
Приятных воспоминаний!
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Метки: СССР дети интересно страна фотографии
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Мальчик Павлик -49 лет.
Мальчик Русик, 47 годиков.
вот подрастешь, женишься, появятся у тебя свои дети, и ты постараешься воспитывать их так, чтобы они не сидели дома у компьютера, чтобы у них были друзья и чтобы они были счастливыми!)
У кого то это ясли / сад / дворец пионеров / летом в пионерский лагерь, а у кого то что зимой, что летом грязь / деревня и неотапливаемая школа со сральником во дворе.
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Если говорить в сравнении ,то вот сейчас мой семилетний сын живёт в разы разнообразнее и веселей,чем я в свои семь лет
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С уважением мальчик 60+
Мальчик Артём 37 лет...
На чуть-чуть, на полчаса.
В старый дом войти, согреться
И послушать голоса.
Голоса, что не звучали
В моей жизни много лет.
Голоса без нот печали…
Где найти такой билет?
Где найти билет до детства,
Где купить любой ценой?
Я отдам любые средства,
Я хочу туда, домой.
Мальчик Андрюша 52 годика
Про взрослых не буду спрашивать, вы тогда были еще маленьким..