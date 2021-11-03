Рогволд Суховерко — вы точно знаете этот голос

FISHKINET
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом на Хэллоуин Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом... 18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор 18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про деревянные члены из Химок Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про... Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у которого украли шайбу Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у... Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино... "Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть свастику с детской горки "Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть... "Любовь и голуби". Фильмы, которые мы любим "Любовь и голуби". Фильмы, которые мы любим Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова Интересные фотографии 1990-х Интересные фотографии 1990-х Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус ЯТБ-2 Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены... Елизавета Никищихина: яркий взлет, сокрушительное падение и нелепая смерть от яблока Елизавета Никищихина: яркий взлет, сокрушительное падение и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на...
Рогволд Суховерко — вы точно знаете этот голос

Рогволд Суховерко — вы точно знаете этот голос (5 фото + 5 видео)

Автор:
03 ноября 2021 05:50
Метки: Дубляж   Рогволд Суховерко   голос   
390
5
5

Рогволд Суховерко — возможно, далеко не все знают имя этого актёра. И его лицо не все вспомнят. Но вы точно знаете его голос, не сомневайтесь! Уникальный и неповторимый бас (правильно — «бас-профундо»), звучащий в кино, мультфильмах, в старых радиопостановках и даже в компьютерных играх!

30 октября Рогволду Васильевичу Суховерко исполнилось бы 80 лет.


Необычным у Суховерко был не только голос, но и имя. Его родители были образованными людьми и увлекались историей.


Варяг Рогволод был князем Полоцка. Часть историков полагают, что на самом деле его звали Рёнгвальд, а Рогволод — славянская адаптация имени. Другие историки предполагают, что варягом он не был, а имя образовано от слов «рог» и «волод». «Рогволод» — обладающий властью.


Когда князь Владимир захватил Полоцк, он убил Рогволода, а его дочь Рогнеду насильно взял в жёны, переименовав её в Гориславу.


Вот из этой части истории родители Суховерко и нашли имена для своих детей. Старшую дочь назвали Рогнедой, а сына — Рогволодом.


А почему он именно Рогволд, а не Рогволод? Очень банально — в чистопольском ЗАГСе при регистрации необычного имени ошиблись. Так стал младенец на всю жизнь Рогволдом.


В 1947 году семья Суховерко переехала из Чистополя в Ленинград. А в 1961 году Рогволд стал студентом Школы-студии МХАТ, по окончании которой был принят в знаменитый театр «Современник» и прослужил там полвека, сыграв более сорока ролей.


В кино Рогволд Суховерко снимался не так много, и роли были небольшие. Среди известных фильмов с его участием — «Гори, гори, моя звезда», «Достояние республики», «Здравствуйте, я ваша тётя», «Возвращение резидента»…


Но самые главные роли Рогволда Суховерко — за кадром! Его потрясающий голос нашёл применение в самых различных видах творчества. Начнём с мультфильмов.


Первые анимационные персонажи, озвученные Суховерко — Волк и Бык в кукольной «Бурёнке из Маслёнкино». 


После этого мультфильмы пошли один за другим — если предполагалось, что герой должен говорить басом, то чаще всего озвучивать его звали Рогволда Васильевича. Львы, слоны, псы, великаны, пираты… И чаще всего — всевозможные медведи. Самый популярный персонаж — Полкан из «Летучего корабля». А из зарубежной мультипликации — Гломгольд, главный антагонист Скруджа из «Утиных историй».


На радио Суховерко играл в аудиоспектаклях, вёл передачи, озвучивал книги. И, конечно, читал стихи — Рогволд Васильевич был большим любителем поэзии!


Первый фильм, дублированный Суховерко — «Мария, Мирабела», там он подарил свой голос Королю Часов. Но самый расцвет работы в дубляже зарубежных фильмов у Рогволда Васильевича случился уже в двадцать первом веке, когда он поучаствовал в целом ряде блокбастеров. «Гарри Поттер», «Матрица. Революция», «Техасская резня бензопилой», «Властелин колец»… Это был идеальный Гэндальф — жаль, в «Хоббите» Суховерко уже не смог принять участие… Знаменитые фразы «Ты не пройдёшь!», «Бегите, глупцы!» лучше всего звучат именно в его исполнении…


Голос Суховерко знаком даже геймерам. Он озвучивал Warcraft 3, Legasy of Kain: Soul Reaver 2, Корсары и многие другие.


Рогволд Суховерко прожил всю жизнь с одной женой, у них родилось двое детей, Антон и Александра, ставшие экономистами. Кстати, Антон Суховерко в юности снялся в двух фильмах, один из которых — легендарная «Гостья из будущего» (роль Коли Сулимы).


Последние годы жизни Рогволд Суховерко тяжело болел, и даже потерял свой неповторимый голос.

Но работать не перестал — играл в театре роли без слов. Написал книгу воспоминаний «Зигзаги».

4 апреля 2015 года он последний раз вышел на сцену. А через пять дней, 9 апреля, его не стало.


Светлая память!


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Дубляж   Рогволд Суховерко   голос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Ваня 2 минуты назад
аплодисменты актеру и светлая ему память...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Нереально захватывающий процесс озвучки мультфильмов Нереально захватывающий процесс озвучки мультфильмов Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Чьими голосами говорят герои зарубежных фильмов Чьими голосами говорят герои зарубежных фильмов Как научиться пародировать голоса людей и мультперсонажей Как научиться пародировать голоса людей и мультперсонажей Профессиональный актер дубляжа рассказал о своей профессии Профессиональный актер дубляжа рассказал о своей профессии
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1845190



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который отказался покидать территориальные воды СССР
3
80
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который...
Набирающие популярность
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
0
16
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
Налоги: их виды и функции
1
7
Налоги: их виды и функции
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#дтп#картинки#автомир#смешные#Москва#пандемия#дети
#фото#Россия#история#люди#новости#животные#фотографии#приколы#подборка#комментарии
#интересно#кино#автомобили#аварии#авто аварии#сарказм#прикол#сша#интересное#позитив
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться