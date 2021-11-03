Рогволд Суховерко — вы точно знаете этот голос

Необычным у Суховерко был не только голос, но и имя. Его родители были образованными людьми и увлекались историей.

Варяг Рогволод был князем Полоцка. Часть историков полагают, что на самом деле его звали Рёнгвальд, а Рогволод — славянская адаптация имени. Другие историки предполагают, что варягом он не был, а имя образовано от слов «рог» и «волод». «Рогволод» — обладающий властью.

Когда князь Владимир захватил Полоцк, он убил Рогволода, а его дочь Рогнеду насильно взял в жёны, переименовав её в Гориславу.

Вот из этой части истории родители Суховерко и нашли имена для своих детей. Старшую дочь назвали Рогнедой, а сына — Рогволодом.

А почему он именно Рогволд, а не Рогволод? Очень банально — в чистопольском ЗАГСе при регистрации необычного имени ошиблись. Так стал младенец на всю жизнь Рогволдом.