Рогволд Суховерко — вы точно знаете этот голос

Рогволд Суховерко — возможно, далеко не все знают имя этого актёра. И его лицо не все вспомнят. Но вы точно знаете его голос, не сомневайтесь! Уникальный и неповторимый бас (правильно — «бас-профундо»), звучащий в кино, мультфильмах, в старых радиопостановках и даже в компьютерных играх!
30 октября Рогволду Васильевичу Суховерко исполнилось бы 80 лет.
Необычным у Суховерко был не только голос, но и имя. Его родители были образованными людьми и увлекались историей.
Варяг Рогволод был князем Полоцка. Часть историков полагают, что на самом деле его звали Рёнгвальд, а Рогволод — славянская адаптация имени. Другие историки предполагают, что варягом он не был, а имя образовано от слов «рог» и «волод». «Рогволод» — обладающий властью.
Когда князь Владимир захватил Полоцк, он убил Рогволода, а его дочь Рогнеду насильно взял в жёны, переименовав её в Гориславу.
Вот из этой части истории родители Суховерко и нашли имена для своих детей. Старшую дочь назвали Рогнедой, а сына — Рогволодом.
А почему он именно Рогволд, а не Рогволод? Очень банально — в чистопольском ЗАГСе при регистрации необычного имени ошиблись. Так стал младенец на всю жизнь Рогволдом.
В 1947 году семья Суховерко переехала из Чистополя в Ленинград. А в 1961 году Рогволд стал студентом Школы-студии МХАТ, по окончании которой был принят в знаменитый театр «Современник» и прослужил там полвека, сыграв более сорока ролей.
В кино Рогволд Суховерко снимался не так много, и роли были небольшие. Среди известных фильмов с его участием — «Гори, гори, моя звезда», «Достояние республики», «Здравствуйте, я ваша тётя», «Возвращение резидента»…
Но самые главные роли Рогволда Суховерко — за кадром! Его потрясающий голос нашёл применение в самых различных видах творчества. Начнём с мультфильмов.
Первые анимационные персонажи, озвученные Суховерко — Волк и Бык в кукольной «Бурёнке из Маслёнкино».
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После этого мультфильмы пошли один за другим — если предполагалось, что герой должен говорить басом, то чаще всего озвучивать его звали Рогволда Васильевича. Львы, слоны, псы, великаны, пираты… И чаще всего — всевозможные медведи. Самый популярный персонаж — Полкан из «Летучего корабля». А из зарубежной мультипликации — Гломгольд, главный антагонист Скруджа из «Утиных историй».
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На радио Суховерко играл в аудиоспектаклях, вёл передачи, озвучивал книги. И, конечно, читал стихи — Рогволд Васильевич был большим любителем поэзии!
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Первый фильм, дублированный Суховерко — «Мария, Мирабела», там он подарил свой голос Королю Часов. Но самый расцвет работы в дубляже зарубежных фильмов у Рогволда Васильевича случился уже в двадцать первом веке, когда он поучаствовал в целом ряде блокбастеров. «Гарри Поттер», «Матрица. Революция», «Техасская резня бензопилой», «Властелин колец»… Это был идеальный Гэндальф — жаль, в «Хоббите» Суховерко уже не смог принять участие… Знаменитые фразы «Ты не пройдёшь!», «Бегите, глупцы!» лучше всего звучат именно в его исполнении…
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Голос Суховерко знаком даже геймерам. Он озвучивал Warcraft 3, Legasy of Kain: Soul Reaver 2, Корсары и многие другие.
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Рогволд Суховерко прожил всю жизнь с одной женой, у них родилось двое детей, Антон и Александра, ставшие экономистами. Кстати, Антон Суховерко в юности снялся в двух фильмах, один из которых — легендарная «Гостья из будущего» (роль Коли Сулимы).
Последние годы жизни Рогволд Суховерко тяжело болел, и даже потерял свой неповторимый голос.
Но работать не перестал — играл в театре роли без слов. Написал книгу воспоминаний «Зигзаги».
4 апреля 2015 года он последний раз вышел на сцену. А через пять дней, 9 апреля, его не стало.
Светлая память!
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