Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?

Вот как рассказывает об этом мать девочки:

"Она на каникулах сделала в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила мальчику, а он всё выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классному руководителю".

Классный руководитель сочла, что фото очень откровенные и вызвала органы опеки в школу. А они забрали ребенка и отправили в местный приют.

"Меня в детдом в итоге пустили, но сколько нервов пришлось потратить, чтобы дали увидеться с дочерью. Как только стало понятно, что об истории станет известно, мне позвонили из комитета по делам несовершеннолетних и спросили, когда я поеду за дочерью. Я сказала, что прямо сейчас, не хочу, чтоб ребёнок там ни дня оставался".

Мать считает, что социальные службы не имели права удерживать девочку и виновные должны понести наказание за случившееся. Инцидент заинтересовал прокуратуру Московской области. По данному факту будет проведена проверка, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сегодня учительница приехала ко мне домой, чтобы проверить, дома девочка или нет. Без постановления, незаконно. Потом только позвонила, сообщила, что заходила. Почему заранее мне не позвонила, чтобы предупредить? У меня рабочий день, я в поликлинике. Дочь на каникулах, она дома, но могла ведь в это время и родственников навещать», — рассказывает Вера.

Семья благополучная. Девочка на учете не состояла. Замечаний по поведению к ней небыло. Мама работает в местной поликлинике.

Теперь в этой истории будут разбираться в прокуратуре. И думаю, что после столь громкого резонанса "прилетит" и слишком ретивой классной, и сотрудникам опеки, которые поспешили отправить девочку в приют. Головой совершенно не думают. Прошлись катком по девочке, её матери и психике девчонки.

Девчонку искренне жаль. Однако, какое предательство. Она верила другу, а тот её предал. Пацан малолетним мерзавцем жизнь начинает. Нет понятий о совести, чести, что можно делать и что нельзя. Предал и оскорбил свою подругу.

И вопросы к опеке: почему мать не поставили в известность, что собираются забрать ребенка?! На каком основании забрали?! Надеюсь, что эти вопросы сотрудникам опеки теперь будут задавать в прокуратуре.