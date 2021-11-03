Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?

FISHKINET
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом на Хэллоуин Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом... 18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор 18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор 11 часов заперты в самолете: пассажиры летевшие в Москву оказались в Нижнем Новгороде 11 часов заперты в самолете: пассажиры летевшие в Москву оказались... Интересные фотографии 1990-х Интересные фотографии 1990-х Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у которого украли шайбу Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у... Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино... "Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть свастику с детской горки "Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Любовь и голуби". Фильмы, которые мы любим "Любовь и голуби". Фильмы, которые мы любим Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности Будущая большая звезда брейк-данса Будущая большая звезда брейк-данса Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с Украиной" В США опозорились, показав фото российских танков "у границы с... Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус ЯТБ-2 Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены...
Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно?

Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно? (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 05:16
Метки: детдом   органы опеки   фото   
962
2

14-летнюю школьницу в подмосковном Сергиевом Посаде органы опеки изъяли из благополучной семьи и поместили в детский дом из-за селфи, которое девочка-подросток сделала в ванной. И находилась в детском доме неделю. Только благодаря вмешательству общественности и резонансу девочка была возвращена матери. А поводом стали фото, которые девочка послала своему однокласснику в личной переписке.

Вот как рассказывает об этом мать девочки:

"Она на каникулах сделала в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила мальчику, а он всё выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классному руководителю".


Классный руководитель сочла, что фото очень откровенные и вызвала органы опеки в школу. А они забрали ребенка и отправили в местный приют.


"Меня в детдом в итоге пустили, но сколько нервов пришлось потратить, чтобы дали увидеться с дочерью. Как только стало понятно, что об истории станет известно, мне позвонили из комитета по делам несовершеннолетних и спросили, когда я поеду за дочерью. Я сказала, что прямо сейчас, не хочу, чтоб ребёнок там ни дня оставался".


Мать считает, что социальные службы не имели права удерживать девочку и виновные должны понести наказание за случившееся. Инцидент заинтересовал прокуратуру Московской области. По данному факту будет проведена проверка, сообщается на официальном сайте ведомства.


«Сегодня учительница приехала ко мне домой, чтобы проверить, дома девочка или нет. Без постановления, незаконно. Потом только позвонила, сообщила, что заходила. Почему заранее мне не позвонила, чтобы предупредить? У меня рабочий день, я в поликлинике. Дочь на каникулах, она дома, но могла ведь в это время и родственников навещать», — рассказывает Вера.


Семья благополучная. Девочка на учете не состояла. Замечаний по поведению к ней небыло. Мама работает в местной поликлинике.


Теперь в этой истории будут разбираться в прокуратуре. И думаю, что после столь громкого резонанса "прилетит" и слишком ретивой классной, и сотрудникам опеки, которые поспешили отправить девочку в приют. Головой совершенно не думают. Прошлись катком по девочке, её матери и психике девчонки.


Девчонку искренне жаль. Однако, какое предательство. Она верила другу, а тот её предал. Пацан малолетним мерзавцем жизнь начинает. Нет понятий о совести, чести, что можно делать и что нельзя. Предал и оскорбил свою подругу.


И вопросы к опеке: почему мать не поставили в известность, что собираются забрать ребенка?! На каком основании забрали?! Надеюсь, что эти вопросы сотрудникам опеки теперь будут задавать в прокуратуре.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: детдом   органы опеки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Евгений 2 часа назад
У нас чуть не случилась подобная ситуация. "Хорошо" что у племянницы нашли небольшие проблемы с сердцем. А так был уже готов "покупатель" на неё. Как говорится: Это бизнес - ничего личного!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
methos2 Полчаса назад
У меня встречный вопрос - а однокласснику прилетело за развращение малолетних и публикации материалов порочащих честь и достоинство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 44 минуты назад
В данной ситуации больший идиот это одноклассник, ну а девочка пусть теперь думает про свой круг общения. А про фото, ну я хз, на пляже девочки в купальниках фотографируются и что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−23
973
Алексей Попов Час назад
"Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей?" - потому что это (.идарасы) чинуши, которым по определению мозгов не положено. Вот если бы "посадки" им прилетели бы - тогда б может и поувольнялись бы те которые "сидят на должности", ведь чтобы работать с действительно неблагополучными семьями - надо ж работать... (а тырить когда?)...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Juli199 2 часа назад
Пороть нельзя сейчас.. а так хоть какая-то мера воздействия. В детдома сдавать. И если мамашка не в состоянии объяснить дочуче, что в 14 лет надо об учебе думать, а не фото в "пляжном стиле" делать, в детдоме объяснят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) В Пермском крае сняли на видео пьяную мать, которая еле держалась на ногах В Пермском крае сняли на видео пьяную мать, которая еле держалась на ногах Как сейчас выглядят Торгсин и особняк Маргариты из романа Булгакова Как сейчас выглядят Торгсин и особняк Маргариты из романа Булгакова Почему Черчилль был вынужден путешествовать в личном саркофаге Почему Черчилль был вынужден путешествовать в личном саркофаге Многодетная семья прячется от органов опеки, спасая своих детей Многодетная семья прячется от органов опеки, спасая своих детей Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17&nbsp;смешных фото Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1845050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
1
190
Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
Набирающие популярность
Что такое привычки и как они появляются?
0
2
Что такое привычки и как они появляются?
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
0
40
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомобили#картинки#аварии#авто аварии#смешные#дети#сша#подборка
#фото#история#Ynews#люди#новости#приколы#фотографии#животные#пандемия#интересное
#интересно#кино#Россия#дтп#автомир#сарказм#Москва#комментарии#прикол#фильм
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться