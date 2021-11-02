11 часов заперты в самолете: пассажиры летевшие в Москву оказались в Нижнем Новгороде

В аэропорту Нижнего Новгорода застряли десятки рейсов, направленных туда из-за аномального тумана в Москве. Пассажиры жалуются, что их по 9-11 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе, и не дают ни еды, ни воды.
В Нижнем Новгороде образовалась пробка из самолетов, которые следовали в Москву. На запасной аэродром Стригино их перенаправили из-за густого тумана в столице. Пассажиры стали фактически заложниками сначала погодных, а затем организационных аномалий.
«С полуночи аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву», — сказали в пресс-службе аэропорта.
Пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва просидели девять часов в закрытом самолете в аэропорту Нижнего Новгорода, куда был перенаправлен лайнер из-за густого тумана в столице. На борту воздушного судна закончились вода и еда, при этом россиян, среди которых пожилые люди и маленькие дети, не выпускали на свежий воздух. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Столько же времени провели в салоне лайнера пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва, Краснодар - Москва и многие другие. В одном из самолетов, задержанном более чем на 7 часов в аэропорту, стало плохо ребенку.
"На посадку огромные очереди, толкучка, жара. Люди начинают скандалить. Хорошо только, что все в масках", — поделилась одна из читателей телеграм-канала "Нижний № 1".
Аэропорт Нижнего Новгорода не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах и начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе аэропорта "Стригино" журналистам заявили, что все характеристики аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями.
Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, собщила пресс-служба ведомства.
Из-за многочисленных жалоб и вмешательства прессы, в ситуацию вынуждены были вмешаться региональные власти - в аэропорт выехали региональный министр транспорта и директор департамента развития туризма.
Росавиация заявила, что контролирует ситуацию в нижегородском аэропорту.
Благодаря общественному резонансу в аэропорту был создан оперативный штаб для работы с пассажирами. К решению проблемы подключились Роспотребнадзор и транспортная прокуратура. Губернатор области Никитин, по состоянию на 20.46 вечера заявил, что в аэропорту Нижнего Новгорода остаются еще около 1,5 тысячи человек.
Как передает корреспондент РИА Новости, к девяти часам вечера в аэропорт Нижнего Новгорода для пассажиров несколько часов ожидающих вылета привезли пиццу, супы, соки и воду.
К 22.00 часам стало известно, что первые 18 рейсов уже покинули аэропорт Нижнего Новгорода. А Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что для пассажиров задержанных авиарейсов Горьковская железная дорога выделит дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Москву.
Напомним, 2 ноября Нижегородский аэропорт принял порядка 50 рейсов, включая перенаправленные из Москвы и рейсы своего расписания, сообщила пресс-служба "Стригино"
Туман в Москве стоит уже сутки и не сойдет до полуночи, предупреждает МЧС и советует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.
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