11 часов заперты в самолете: пассажиры летевшие в Москву оказались в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде образовалась пробка из самолетов, которые следовали в Москву. На запасной аэродром Стригино их перенаправили из-за густого тумана в столице. Пассажиры стали фактически заложниками сначала погодных, а затем организационных аномалий.

«С полуночи аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва просидели девять часов в закрытом самолете в аэропорту Нижнего Новгорода, куда был перенаправлен лайнер из-за густого тумана в столице. На борту воздушного судна закончились вода и еда, при этом россиян, среди которых пожилые люди и маленькие дети, не выпускали на свежий воздух. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Столько же времени провели в салоне лайнера пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва, Краснодар - Москва и многие другие. В одном из самолетов, задержанном более чем на 7 часов в аэропорту, стало плохо ребенку.

"На посадку огромные очереди, толкучка, жара. Люди начинают скандалить. Хорошо только, что все в масках", — поделилась одна из читателей телеграм-канала "Нижний № 1".