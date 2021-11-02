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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 5 постов • 1 подписчик подписаться
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11 часов заперты в самолете: пассажиры летевшие в Москву оказались в Нижнем Новгороде

11 часов заперты в самолете: пассажиры летевшие в Москву оказались в Нижнем Новгороде (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 ноября 2021 22:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Нижний Новгрод   пробка   прокуратура   самолеты   туман   
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В аэропорту Нижнего Новгорода застряли десятки рейсов, направленных туда из-за аномального тумана в Москве. Пассажиры жалуются, что их по 9-11 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе, и не дают ни еды, ни воды.

В Нижнем Новгороде образовалась пробка из самолетов, которые следовали в Москву. На запасной аэродром Стригино их перенаправили из-за густого тумана в столице. Пассажиры стали фактически заложниками сначала погодных, а затем организационных аномалий.

«С полуночи аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва просидели девять часов в закрытом самолете в аэропорту Нижнего Новгорода, куда был перенаправлен лайнер из-за густого тумана в столице. На борту воздушного судна закончились вода и еда, при этом россиян, среди которых пожилые люди и маленькие дети, не выпускали на свежий воздух. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Столько же времени провели в салоне лайнера пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва, Краснодар - Москва и многие другие. В одном из самолетов, задержанном более чем на 7 часов в аэропорту, стало плохо ребенку.

"На посадку огромные очереди, толкучка, жара. Люди начинают скандалить. Хорошо только, что все в масках", — поделилась одна из читателей телеграм-канала "Нижний № 1".

Аэропорт Нижнего Новгорода не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах и начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе аэропорта "Стригино" журналистам заявили, что все характеристики аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями.

Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, собщила пресс-служба ведомства.

Из-за многочисленных жалоб и вмешательства прессы, в ситуацию вынуждены были вмешаться региональные власти - в аэропорт выехали региональный министр транспорта и директор департамента развития туризма.

Росавиация заявила, что контролирует ситуацию в нижегородском аэропорту.

Благодаря общественному резонансу в аэропорту был создан оперативный штаб для работы с пассажирами. К решению проблемы подключились Роспотребнадзор и транспортная прокуратура. Губернатор области Никитин, по состоянию на 20.46 вечера заявил, что в аэропорту Нижнего Новгорода остаются еще около 1,5 тысячи человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, к девяти часам вечера в аэропорт Нижнего Новгорода для пассажиров несколько часов ожидающих вылета привезли пиццу, супы, соки и воду.

К 22.00 часам стало известно, что первые 18 рейсов уже покинули аэропорт Нижнего Новгорода. А Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что для пассажиров задержанных авиарейсов Горьковская железная дорога выделит дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Москву.

Напомним, 2 ноября Нижегородский аэропорт принял порядка 50 рейсов, включая перенаправленные из Москвы и рейсы своего расписания, сообщила пресс-служба "Стригино"

Туман в Москве стоит уже сутки и не сойдет до полуночи, предупреждает МЧС и советует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

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Метки: Москва   Нижний Новгрод   пробка   прокуратура   самолеты   туман   
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968
Алексей Попов 3 часа назад
Офуеть, даже в таких простых вопросах чинуши не смогли организоваться и обосрались, время д`эффективных манагеров...
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13k
alexis 7 минут назад
Их всех на карантин, на две недели.
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11k
gnyS i 43 минуты назад
Хорошо только, что все в масках", поделилась одна из читателей телеграм-канала "Нижний № 1" т.е. почти никто.
Ссылка coub.com
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10k
Alex 2 часа назад
А кто из чиновников возьмёт на себя ответственность выполнить закон о предоставлении бесплатных гостиницы и питания при задержке более 4 часов? Местные власти явно время начала ожидания вылета зафиксировали поздно, да и не просили помощи. Типа, всё в норме, справимся сами.
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3k
Слава Андреев 3 часа назад
Боюсь представить. Как будет дальше. Особенно если приспичит в лесу. Будут у лесника требовать бумагу и туалет ?)))))))))))
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42k
Элек Мек 3 часа назад
Локдаун,ресторации под запретом,терпите!
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20
Timur Shirchenko 3 часа назад
Что за хрень, это же внутренние авиарейсы, а не международные? Пассажиров не имели права удерживать, всё в своей стране, могли бы выпустить, чтобы доехать на автобусе, поезде, электричках или на попутках едем.рф.
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169
Александр Бутузов 3 часа назад
Туман вторые сутки, граница Московской и Владимирской области. Всё по инструкции.
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