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Москва утонула в тумане. Радиационном, но не опасном

Москва утонула в тумане. Радиационном, но не опасном (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 12:49
Сообщество : Картинка дня
Метки: Москва   вильфанд   погода   синоптики   туман   
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Научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд назвал причину необычного тумана, окутавшего столицу вечером 1 ноября и так и не рассеявшегося почти сутки спустя.

"В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности. Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.

"В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.

В тоже время многие москвичи начали жаловаться на ухудшение качества воздуха, в частности на дым и запах гари.

"Содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.


Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание" по состоянию на 12 часов дня в московских аэропортах задержано и отменено более 200 рейсов. В Москве и Подмосковье объявили "желтый уровень опасности".

Изначально синоптики прогнозировали, что туман сохранится примерно до 14:00, но позже сместили время на 21.00. Видимость на дорогах составляет 200-700 метров. Водителей просят быть внимательными и осторожными.

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Метки: Москва   вильфанд   погода   синоптики   туман   
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15  комментариев
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24k
Владимир 2 часа назад
А, это туман. Я с утра уже просто слышал откровение что это злой и коварный Путин распылил новую вакцину с чипом 5-джи естественно, что бы уж точно всех контролировать.
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3k
Слава Андреев 8 минут назад
Не знаю, как там в Москве дышится. Я в области, на даче. Очень хорошо дышится. Туман не рассеялся. И на улице супер.
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13k
alexis 21 минуту назад
Стивен Кинг предупреждал.

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10k
Alex Час назад
Радиационный безопасный туман, пахнущий гарью из-за сжигания мусора? А мусорные свалки можно сжигать?
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331
MerryGoRound 2 часа назад
Почему туман с какого то фига назван "радиционным" при том что он имеет все признаки обычного тумана, так нормально и не было объяснено. Да и походит больше на задымление а не туман, из за сжигания мусора неподалеку от города. При чем здесь туман опять, не ясно. Видимо, что бы паника в городе не образовалась из за хреновой экологии.
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18k
sanchesS80 2 часа назад
Обычный день для Петербурга.
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63k
Нанук Паналык 2 часа назад
Челябинцы презрительно улыбаются прикрывая рот салфеткой.
Череповец улыбается и передает привет !
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