Москва утонула в тумане. Радиационном, но не опасном

"В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности. Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.

"В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.

В тоже время многие москвичи начали жаловаться на ухудшение качества воздуха, в частности на дым и запах гари.

"Содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.