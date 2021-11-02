Москва утонула в тумане. Радиационном, но не опасном

Научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд назвал причину необычного тумана, окутавшего столицу вечером 1 ноября и так и не рассеявшегося почти сутки спустя.
"В Москве наблюдается так называемый радиационный туман, который, однако, не имеет отношения к радиоактивности. Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации", рассказал специалист в беседе с РБК.
"В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс", — добавил синоптик.
В тоже время многие москвичи начали жаловаться на ухудшение качества воздуха, в частности на дым и запах гари.
"Содержание оксидов углерода в воздухе в Москве превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание" по состоянию на 12 часов дня в московских аэропортах задержано и отменено более 200 рейсов. В Москве и Подмосковье объявили "желтый уровень опасности".
Изначально синоптики прогнозировали, что туман сохранится примерно до 14:00, но позже сместили время на 21.00. Видимость на дорогах составляет 200-700 метров. Водителей просят быть внимательными и осторожными.
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Череповец улыбается и передает привет !
ЗЫ
В Череповце прожил 5 лет(2000-2005 гг) не было никаких выбросов, мясокомбинат только пованивал, когда просрочку утилизировал..