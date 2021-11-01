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Власти Москвы планируют полностью отказаться от мигрантов на стройках

Власти Москвы планируют полностью отказаться от мигрантов на стройках (6 фото)

Автор:
01 ноября 2021 11:10
Сообщество : Строитель
Метки: Андрей Бочкарёв   Москва   заммэра   отказ от мигрантов   реновация   строительство   
1644
6

Свежо предание, а верится с трудом.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв, занимающийся вопросами градостроительной политики,
выступил с революционным предложением: по его словам, мигранты на стройках не нужны, и уже в скором времени столичные власти совместно с застройщиками подготовят план мероприятий, который позволит отказаться от иностранной рабочей силы.


Сподвигла власти на такие кардинальные изменения отнюдь не бесконтрольная миграция или уровень преступности среди выходцев из Центральной Азии, а дефицит трудовых ресурсов. И дело не только в пандемии коронавируса, но и активной застройке столицы по программе реновации. По словам Бочкарёва, так массово в Москве ещё не никогда не строили, и ни рабочих, ни инженеров попросту не хватает. Вице-мэр оценивает недостаток трудовых ресурсов в 40% - из 120 тысяч мигрантов в столице осталось около 40 тысяч человек.

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Бочкарёв уверен, что без механизации труда и квалифицированных рабочих программа реновации провалится:


«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25-30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем».

Заммэра отметил, что национальный состав строителей в последнее время сильно изменился. Если раньше большинство из них были таджиками, то сейчас на стройках трудятся в основном выходцы из Узбекистана и Киргизии. Но при этом на стройплощадках становится всё больше местных жителей:


«Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов».

«Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли - в среднем 150 тыс., у финского рабочего - 240 тыс., в Великобритании - 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», - заявил Бочкарёв.


Проблема еще и в том, что многие мигранты отказываются работать за прежнюю зарплату. Если раньше они зарабатывали около 30 тысяч рублей (и были довольны), а затем стали получать 50-60 тысяч, то сейчас «многие уже и за 80 тысяч не хотят работать», - отметил Бочкарёв.

Бочкарёв заметил, что во многих европейских странах для строительства не завозят дешёвую рабсилу, а справляются собственными силами.


«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше — механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», - заявил заммэра.

Андрей Бочкарёв добавил, что эксперимент с уменьшением численности рабочих уже идёт. На некоторых объектах подрядчик справляется со 170 рабочими, хотя плановая численность строителей там составляет 450 человек.

Источник:

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Метки: Андрей Бочкарёв   Москва   заммэра   отказ от мигрантов   реновация   строительство   
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774
Alex 2 часа назад
Наконец то, хоть до кого-то из них стало доходить, что местное население на рабочих местах это выгоднее для всех, и для работодателя и для, населения)
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Сцука,все в Питер переползут....
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−12
Oleksandr Aleshchenko 12 минут назад
Ну да,в Финляндии или Англии нет иностранцев на стройке.Пусть побывает на стройках и увидит кто там работает.Там Вавилон языковый творится.
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1k
Андрей Манахов Полчаса назад
Поздно метаться. У нас практически не осталось инженеров, еще более тягостная ситуация с проектными организациями. Студента без опыта не поставишь на более менее ответственную работу, а чтобы ему вырасти нужно минимум 10-15 лет. Да и не идут они сейчас в этот ужас. Работа нервная, ответственная, зарплаты небольшие, работа нестабильна. Мы без иностранного участия не способны построить ни одного более менее сложно современного объекта. Если уж в строительстве полная жопа, то что происходит в более высокотехнологичных отраслях? Не сторонник привлечения мигрантов, но сейчас без них стройкомплекс Москвы рухнет. Поэтому все эти собянинские инсинуации выглядят глупо.
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8k
Barachek_Obachek 43 минуты назад
От 80 т уже морду воротят. Да за эти деньги от рабочих с регионов отбоя не будет
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505
Аристарх Севидов 47 минут назад
Гражданство налево и направо будут раздавать что-ли?
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29k
Антон 48 минут назад
Оплата растёт, поэтому и не выгодно привозить становится.
Только сказки всё это.
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765
Миша 51 минуту назад
Ты хоть в 5 раз больше заплати этим пастухам залётным, всё равно из этого стада профессиональные строители не получатся. Почему в том же СССР полным ходом развивались ПТУ, выпускники которых каждые 3 года все стройки пополняли, а сегодня острая нехватка. Жрать надо меньше в три горла - зарплаты не стыдные рабочим платить, жильё льготное строить. Всё безвозмездно норовите получить, то есть - даром. Скупой платит дважды, глупый трижды.
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1k
azuver 58 минут назад
Сомнения меня одолевают.
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40k
dima423 59 минут назад
я купил апартаменты в новостройке, щас они заканчивают стройку уже, в выходные ездил на объект, смотрел как там дела, общался с менеджером... он как раз говорил что проблемы есть с рабочими...а если еще и откажутся совсем от гастеров, я не знаю как все объекты что щас начали строить достраивать будут)))
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275
Владимир Г. Час назад
Неужели мАсквичи свою златоглавую сами строить будут?

Хотелось бы верить...
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
1980 год. Как оснащали светильниками гостиницу "Космос" наши электрики и французы.
https://zen.yandex.ru/media/moscowstories/gostinica-kosmos-my-ne-otstupali-vnov-vykovyrivali-cement-iz-palasa-i-zapihivali-v-dyrku-na-potolke-614b56c29d06800331e64bd3https://zen.yandex.ru/media/moscowstories/gostinica-kosmos-my-ne-otstupali-vnov-vykovyrivali-cement-iz-palasa-i-zapihivali-v-dyrku-na-potolke-614b56c29d06800331e64bd3
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517
Вадим Курбатов 2 часа назад
Главное, чтобы не закончилось тем, что косорылым упростят процесс получения гражданства и тогда да, уже не мигранты будут строить.
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
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56k
parallax 2 часа назад
На волне возмущений народа беспределом мигрантов, решили успокоить народ.
Растянут программу замещения мигрантов на стройках на 20 лет, а там и трава не расти.
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12k
Artem 2 часа назад
Да кто же им поверит? Пусть делом покажут
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26
Имя Пользователя 2 часа назад
У нас столько планируют и обещают, что мозоль уже на том месте мозга, которое отвечает за веру. Планируют, планируют, планируют.....
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276
Максим Максимов 2 часа назад
а что по этому поводу скажет "бункерный дед" и Ген.прокуратура? Они же уже амнистировали 300 000 черн0ж0пых, которым дорожка в Россию была заказана?
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10k
Александр 2 часа назад
Как всё красиво рассказано. А где и кого учить будут?
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477
BHU1004 2 часа назад
Панорама, не?
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36k
Alex 2 часа назад
Пиз**ж, не верю. Буржуям выгодно азиатов брать, значит ничего не изменится. К тому же Главный сказал, что нам нужно больше черных.
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