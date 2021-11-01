Власти Москвы планируют полностью отказаться от мигрантов на стройках

Свежо предание, а верится с трудом.
Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв, занимающийся вопросами градостроительной политики,
выступил с революционным предложением: по его словам, мигранты на стройках не нужны, и уже в скором времени столичные власти совместно с застройщиками подготовят план мероприятий, который позволит отказаться от иностранной рабочей силы.
Сподвигла власти на такие кардинальные изменения отнюдь не бесконтрольная миграция или уровень преступности среди выходцев из Центральной Азии, а дефицит трудовых ресурсов. И дело не только в пандемии коронавируса, но и активной застройке столицы по программе реновации. По словам Бочкарёва, так массово в Москве ещё не никогда не строили, и ни рабочих, ни инженеров попросту не хватает. Вице-мэр оценивает недостаток трудовых ресурсов в 40% - из 120 тысяч мигрантов в столице осталось около 40 тысяч человек.
Бочкарёв уверен, что без механизации труда и квалифицированных рабочих программа реновации провалится:
«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25-30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем».
Заммэра отметил, что национальный состав строителей в последнее время сильно изменился. Если раньше большинство из них были таджиками, то сейчас на стройках трудятся в основном выходцы из Узбекистана и Киргизии. Но при этом на стройплощадках становится всё больше местных жителей:
«Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов».
«Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли - в среднем 150 тыс., у финского рабочего - 240 тыс., в Великобритании - 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», - заявил Бочкарёв.
Проблема еще и в том, что многие мигранты отказываются работать за прежнюю зарплату. Если раньше они зарабатывали около 30 тысяч рублей (и были довольны), а затем стали получать 50-60 тысяч, то сейчас «многие уже и за 80 тысяч не хотят работать», - отметил Бочкарёв.
Пользоваться трудом иностранцев становится невыгодно. За 80-100 тысяч и выше на стройку готовы пойти и местные жители, которые не вывезут заработанное за границу, поэтому следует воспользоваться опытом европейских стран
Бочкарёв заметил, что во многих европейских странах для строительства не завозят дешёвую рабсилу, а справляются собственными силами.
«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше — механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», - заявил заммэра.
Андрей Бочкарёв добавил, что эксперимент с уменьшением численности рабочих уже идёт. На некоторых объектах подрядчик справляется со 170 рабочими, хотя плановая численность строителей там составляет 450 человек.
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Хотелось бы верить...
https://zen.yandex.ru/media/moscowstories/gostinica-kosmos-my-ne-otstupali-vnov-vykovyrivali-cement-iz-palasa-i-zapihivali-v-dyrku-na-potolke-614b56c29d06800331e64bd3https://zen.yandex.ru/media/moscowstories/gostinica-kosmos-my-ne-otstupali-vnov-vykovyrivali-cement-iz-palasa-i-zapihivali-v-dyrku-na-potolke-614b56c29d06800331e64bd3
Растянут программу замещения мигрантов на стройках на 20 лет, а там и трава не расти.