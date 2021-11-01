Власти Москвы планируют полностью отказаться от мигрантов на стройках

Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв, занимающийся вопросами градостроительной политики,

выступил с революционным предложением: по его словам, мигранты на стройках не нужны, и уже в скором времени столичные власти совместно с застройщиками подготовят план мероприятий, который позволит отказаться от иностранной рабочей силы.





Сподвигла власти на такие кардинальные изменения отнюдь не бесконтрольная миграция или уровень преступности среди выходцев из Центральной Азии, а дефицит трудовых ресурсов. И дело не только в пандемии коронавируса, но и активной застройке столицы по программе реновации. По словам Бочкарёва, так массово в Москве ещё не никогда не строили, и ни рабочих, ни инженеров попросту не хватает. Вице-мэр оценивает недостаток трудовых ресурсов в 40% - из 120 тысяч мигрантов в столице осталось около 40 тысяч человек.