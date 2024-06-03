Тюремный хостел Оттавы

Неизвестность места захоронения Уилана на территории Оттавской тюрьмы способствует появлению слухов о духах, призраках и прочих кошмарах. Но если истории о них муссируются для привлечения интереса и выдуманы, то факт жестокого содержания узников вполне себе реальный.

Количество заключённых втрое превышало допустимые нормы. Мужчин содержали вместе с женщинами и даже детьми, а арестованные за пьянство и хулиганство нередко делили камеру с убийцами или душевнобольными.