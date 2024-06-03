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Тюремный хостел Оттавы

Тюремный хостел Оттавы

Автор:
03 июня 2024 13:42
Сообщество : Факты
Метки: Канада   Оттавская тюрьма   заведение   интересно   история   онтарио   оттава   факт   функционал   хостел   
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Хостелы давно уже стали удобным и дешёвым по сравнению с обычными отелями и гостиницами способом пожить в нужном месте и сэкономить средства. Считается, что это преимущественно молодёжные варианты, но их выбирают люди разного возраста, пола и социального положения.

А в этом местечке не каждый рискнёт провести время. Ведь этот недорогой хостел когда-то был тюрьмой, которая прославилась своей бесчеловечной политикой.

Сегодня в этом здании находится хостел, которым до 2023 года управляла организация Hostelling International. Когда-то в Тюремном хостеле Оттавы содержались настоящие узники, а не посетители, ищущие дешёвое место для ночлега. После того как в 1972 году тюрьма закрылась, компания Hostelling International заметила в пустующем здании потенциал, которым грех было не воспользоваться, купила его, переоборудовала и открыла хостел. Верхний этаж, который когда-то использовался как камера смертников, был восстановлен до первоначального состояния, чтобы посетители могли осмотреть его и проникнуться мрачной атмосферой прошлого.

Учитывая уникальную историю здания, неудивительно, что ходят слухи о том, что в хостеле обитают привидения. Говорят, что духи заключённых, которых когда-то держали в здании против их воли, бродят по ночам, хлопая дверьми, появляясь в изножье кроватей гостей, и тихонько завывают в коридорах и общих комнатах.

До закрытия тюрьмы она была главным блоком камер в Оттаве на протяжении более чем 100 лет. Первое здание построили в 1862 году рядом со зданием суда этого района.

Возможно, самым известным событием в истории тюрьмы является повешение Патрика Дж. Уилана 11 февраля 1869 года.

Уилан был обвинён в убийстве Томаса Д'Арси Макги и оказался настолько презираемым персонажем, что около 5 000 человек собрались посмотреть на его повешение как на представление. Судья пообещал, что Уилан будет похоронен на семейном участке в Монреале. Но власти так опасались беспорядков, что тело убийцы было захоронено в тайном месте на территории тюрьмы.

Неизвестность места захоронения Уилана на территории Оттавской тюрьмы способствует появлению слухов о духах, призраках и прочих кошмарах. Но если истории о них муссируются для привлечения интереса и выдуманы, то факт жестокого содержания узников вполне себе реальный.  

Количество заключённых втрое превышало допустимые нормы. Мужчин содержали вместе с женщинами и даже детьми, а арестованные за пьянство и хулиганство нередко делили камеру с убийцами или душевнобольными.

Последняя официально зафиксированная казнь в тюрьме состоялась 27 марта 1946 года. На виселицу отправился Эжен Лармент, убивший детектива полиции Оттавы. Хотя здание  перестало использоваться в качестве тюрьмы ещё в 1972 году, вполне себе настоящие виселицы оставили для антуража. И они полностью сохранили свою функциональность, создавая мрачную, но очень аутентичную картину мира для жильцов хостела.

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Метки: Канада   Оттавская тюрьма   заведение   интересно   история   онтарио   оттава   факт   функционал   хостел   
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