Чем буддистам не угодил чеснок и почему евреи боятся малины

На гастрономической карте мира есть не только национальные блюда, являющиеся визитной карточкой, но и блюда и продукты, которые в странах не найти вовсе или с большим трудом.
Тому могут быть разные причины, будь то традиции, запреты, связанные с так называемыми религиозными особенностями или же противопоказания, установленные на законодательном уровне.
Представляю вам список самых необычных запретов, о которых вы могли не знать. Чтобы не быть банальным, в этом списке не будет таких очевидных продуктов питания, как говядина в Индии, свинина в арабских странах или же блюда, содержащие наркотические и другие противозаконные вещества.
Nesquik в немилости у Британии
Известная продукция компании Nestle с изображением кролика из-за своего рекламного лозунга попала под запрет на размещение своих роликов в интернете и на телевидении. Да и на прилавках британских магазинов хлопья Nesquik можно не найти.
Ritter Sport
Аналогичная история обстоит и с продукцией компанией Ritter Sport в Германии, при том, что компания сама является немецкой, ей запрещено продавать на территории страны новую линейку из-за того, что шоколада как такового в ней нет, а состоит она на 100% из какао-бобов. Таким образом, компании не только запрещено продавать новый ассортимент своей продукции из-за того, что в нем нет сахара, но еще и можно получить штраф.
Skittles нельзя найти в Норвегии и Австралии
Эти страны считают, что красители, которые содержатся в этих драже, могут навредить организму человека, поэтому в Норвегии и Австралии дети не знают, что такое скитлзтрянка.
M&M’s не встретить в Швеции
В стране не разрешена продажа и реклама продукции этой марки, так как ее логотип похож на торговый знак местной кондитерской фабрики, известной с 1960 г.
Безобидное желе – особо опасный продукт в США, Австралии и Канаде
В этих странах вряд ли вы сможете найти это лакомство, так как местные власти считают, что маленькие дети могут подавиться желе.
Если вы любите Фанту, то в Японии и странах ЕС вы ее не встретите
Причиной того является запрет на продажу газировки с цитрусовыми вкусами, так как там содержится краситель BVO, который может вызывать потерю памяти, усталость и
Жвачка в Сингапуре
В стране крайне суровые наказания, за мусор, если вы выкинете жвачку в неположенном месте, то получите штраф в 500 долларов. К слову, достать жевательную резинку можно только в аптеках по рецепту врача. Такие меры связаны с тем, что жвачки часто были причинами задержки поездов, из-за того, что двери не могли нормально закрыться. Тогда власти пошли на радикальные меры. Кто-то скажет, что жестоко, но с другой стороны в Сингапуре очень чисто.
Ежевика, малина и другие ягоды
Многие из вас, наверное, слышали о том, что в малине могут быть жучки или другие насекомые, в Израиле эта история получила такое большое распространение, что местные жители избегают от употребления таких ягод, как ежевика, малина, шелковица и некоторые другие, так как поедание насекомых считается не кошерным.
Япония и Евросоюз против картошки быстрого приготовления
И дело здесь не в том, что они не любят картошку, причиной данного запрета является тот факт, что в этот полуфабрикат добавляется бутилгидроксианизол, который признан в Японии и многих странах ЕС вредным.
Чеснок
Это растение запрещено во дворце королевской семьи Британии. Там считается плохим тоном запах, который истощает чеснок, а вместе с ним и лук, поэтому в королевском меню вы не встретите этих продуктов.
В отличие от Англии, в Китае и вовсе запрещен чеснок, так как буддисты считают, что это растение возбуждает плотскую страсть, а также является токсичным продуктом для организма.
Маргарин
Продукт, который фигурирует в добром большинстве рецептов выпечки хозяюшек нашей страны, оказывается под строжайшим запретом в Канаде и Дании. В этих государствах запрещена продажа продуктов, содержащих трансжиры из-за возможного вреда организму человека.
Стейки со слабой прожаркой
Если вы когда-нибудь окажетесь в Новой Зеландии, то можете не рассчитывать, что вам в ресторане подадут стейки с кровью. Все потому, что слабо прожаренное мясо может навредить посетителям, поэтому в ресторанах решили отказаться от данного способа приготовления этого блюда.
Коктейльная вишня
Red Dye 40, краситель, который содержится в коктейльной вишне, запрещен в ряде стран, в том числе во Франции, Дании, Бельгии и Швейцарии. Если вы любите Май Тай 3 или Русский лонг айленд, то в этих странах его вам приготовят без вишенки.
Стевия
Казалось бы, какой вред может принести натуральный сахарозаменитель. А вот, оказывается, что чрезмерное употребление продуктов, содержащих стевию, может привести к мужскому бесплодию или даже стать причиной рака. Поэтому во многих странах Евросоюза и Великобритании стевия под запретом.
Кетчуп во Франции
Если вы хотите довести итальянца до припадка, то добавьте в пасту кетчуп, но в отличие от Франции, вы получите только недобрые взгляды, а вот в начальных школах пятой республики запрещено использовать кетчуп, потому что «это маскирует вкус еды».
Таким образом, французы заботятся о том, чтобы у их детей с раннего возраста был изысканный вкус.
Миндаль под запретом в Калифорнии
Если быть точным, то миндаль нельзя продавать сырым. Это связано с тем, что ученые выяснили, что сырой миндаль может быть причиной сальмонеллы
Ну и бонусом, в космосе запрещены специи. Приправить блюда вы не сможете, а вот частички специй могут нарушить работу техники.
Источник:
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а шоколад не из какао бобов делают ?
В США и Канаде продаются самые различные варианты желе и мармелада.
Какая бредовая фраза.
Автор, а шоколад по твоему из чего делают?
"Япония и Евросоюз против картошки быстрого приготовления"
А может литва в не ЕС? Да нет .... Проверил есть в онлайн магазе и фанта, и пюре