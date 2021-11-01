Чем буддистам не угодил чеснок и почему евреи боятся малины

Тому могут быть разные причины, будь то традиции, запреты, связанные с так называемыми религиозными особенностями или же противопоказания, установленные на законодательном уровне.

Представляю вам список самых необычных запретов, о которых вы могли не знать. Чтобы не быть банальным, в этом списке не будет таких очевидных продуктов питания, как говядина в Индии, свинина в арабских странах или же блюда, содержащие наркотические и другие противозаконные вещества.

Nesquik в немилости у Британии