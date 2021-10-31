СССР 1958 года в фотографиях Джона Шульца

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На закате 50-х зарубежный фотограф Джон Шульц, в рамках своего европейского путешествия, прибыл в Советский союз. В те годы иностранных туристов в нашей стране встретить можно было нечасто, а профессиональные фотографы из-за бугра и вовсе были редкостью. Именно поэтому снимки, сделанные Шульцем с помощью качественной фототехники, представляют сегодня особый интерес.
Жаль что нет подписей к фото, чем богаты как говорится.
Приятного просмотра!
Жаль что нет подписей к фото, чем богаты как говорится.
Приятного просмотра!
1.
С каждым годом историческая ценность кадров, на которых запечатлена повседневная жизнь СССР образца 1958 года, будет только расти — ведь воспоминания имеют свойство стираться, семейные фотоархивы — желтеть, стареть и приходить в негодность, а эти качественные снимки по-прежнему выглядят так, будто их проявили только вчера!
Но качество — дело второе, а на первый план в снимках такого рода всегда выходит сюжет — и здесь Шульца ни в коей мере нельзя обвинить в тривиальности или непрофессионализме.
Его объектив успевает запечатлеть теннисный поединок между девушками и богатое (судя по всему, производственное) застолье в столичном ресторане, пляжных отдыхающих в неприметных купальниках и авиапарад в Тушино, антураж московского музея и прилавки магазинов с телевизорами, продающимися по весьма «кусачим» ценам, трамвайные прогулки по московским улочкам и много что еще. Подборка получилась яркой, символичной, и во всех отношениях талантливой.
Но качество — дело второе, а на первый план в снимках такого рода всегда выходит сюжет — и здесь Шульца ни в коей мере нельзя обвинить в тривиальности или непрофессионализме.
Его объектив успевает запечатлеть теннисный поединок между девушками и богатое (судя по всему, производственное) застолье в столичном ресторане, пляжных отдыхающих в неприметных купальниках и авиапарад в Тушино, антураж московского музея и прилавки магазинов с телевизорами, продающимися по весьма «кусачим» ценам, трамвайные прогулки по московским улочкам и много что еще. Подборка получилась яркой, символичной, и во всех отношениях талантливой.
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Метки: СССР Фотографии. история люди страна
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