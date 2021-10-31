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СССР 1958 года в фотографиях Джона Шульца

СССР 1958 года в фотографиях Джона Шульца (81 фото)

Автор:
31 октября 2021 21:52
Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
377
81
На закате 50-х зарубежный фотограф Джон Шульц, в рамках своего европейского путешествия, прибыл в Советский союз. В те годы иностранных туристов в нашей стране встретить можно было нечасто, а профессиональные фотографы из-за бугра и вовсе были редкостью. Именно поэтому снимки, сделанные Шульцем с помощью качественной фототехники, представляют сегодня особый интерес.
Жаль что нет подписей к фото, чем богаты как говорится.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
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С.В. 2 часа назад
Мне жаль тех счастливых людей того поколения которые дожили до нашей ублюдочной современности.
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372
Сергей Миненко 48 минут назад
Фото 1-24,18-38....Найдите разницу)))
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