СССР 1958 года в фотографиях Джона Шульца

1.

С каждым годом историческая ценность кадров, на которых запечатлена повседневная жизнь СССР образца 1958 года, будет только расти — ведь воспоминания имеют свойство стираться, семейные фотоархивы — желтеть, стареть и приходить в негодность, а эти качественные снимки по-прежнему выглядят так, будто их проявили только вчера!



Но качество — дело второе, а на первый план в снимках такого рода всегда выходит сюжет — и здесь Шульца ни в коей мере нельзя обвинить в тривиальности или непрофессионализме.

Его объектив успевает запечатлеть теннисный поединок между девушками и богатое (судя по всему, производственное) застолье в столичном ресторане, пляжных отдыхающих в неприметных купальниках и авиапарад в Тушино, антураж московского музея и прилавки магазинов с телевизорами, продающимися по весьма «кусачим» ценам, трамвайные прогулки по московским улочкам и много что еще. Подборка получилась яркой, символичной, и во всех отношениях талантливой.