Как это было: визит Сандры в СССР в 1989 году

По словам Сандры, ей было очень жаль русских людей — в тот период в стране царила не самая комфортная обстановка... И всё же певица сумела увидеть положительные моменты:

«Я чувствовала любовь публики, мне очень хотелось сделать людей на моём концерте более счастливыми... Я не могу вам этого объяснить, но российские фанаты очень особенные для меня! Они невероятно открыты, любвеобильны и когда я на сцене, я вижу в их глазах любовь и преданность! Так, как любят меня в России — меня не любят нигде!»

Однако самое интересное заключается в том, что Советский Союз не приносил Сандре дохода:

«Я не получала с продажи пластинок в СССР ни копейки. Боюсь, все тиражи были пиратскими...» — рассказала певица.

«Добро пожаловать в холодную Россию!»