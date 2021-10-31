Как это было: визит Сандры в СССР в 1989 году

Это произошло в сентябре 1989 года: на протяжении нескольких дней в Москве проходили гастроли Сандры — восхитительной дивы, известной по группе Arabesque... К слову: её громкие хиты долгое время не смолкали на российских дискотеках! В целом, пять её концертов в «Олимпийском» посетило более 150 000 поклонников! Билеты разлетелись мгновенно (что совершенно неудивительно...)
Об этом легендарном визите зарубежной звезды в Россию мы сегодня и поговорим...
Сандра обогнала Дитера Болена
Наверное все мы видели ролики, на которых запечатлены легенда Modern Talking Дитер Болен и его группы Blue System во время их визита в Советский Союз: залы просто забиты людьми до отказа, публика пребывает в трепете и восторге... Кажется — все сошли с ума! Однако журналисты «Ровесника» готовы с этим поспорить: если верить заметке журнала, никакого аншлага на самом деле не было... Чего не скажешь о гастролях Сандры.
Прибыв в Кремль на шестиметровом лимузине, певица первым делом купила... экскурсионную карту. По словам Сандры, она хотела лучше ориентироваться в столице. Стоит отметить, что Сандре очень понравилась Москва, особенно её достопримечательности — знаменитый во всём мире мавзолей, Коронационная церковь и, особенно, Собор Василия Блаженного... Фанаты быстро узнали в стильной девушке легендарную певицу, чьи песни раздаются чуть ли не из каждого «утюга»! Сандра была очень приветлива и мила со своими поклонниками и, по воспоминаниям очевидцев, с радостью соглашалась позировать для фото.
Что касается концертов, то прошли они «на ура»! Правда, как ни странно, сама певица прокомментировала их довольно скромно:
«Это было превосходно...»
Евродиско не существует?
Пожалуй — самым странным и по сей день любопытным из всего, что Сандра сказала российским корреспондентам, стало следующее:
– «Что вы думаете о тенденции евродиско?»
– «Евродиско не существует! Но пока дискотеки пользуются популярностью у людей, я буду делать для них музыку...»
Стоит отметить, что больше всего в этом визите Сандру восхитила... русская кухня! Да, концерты имели огромный успех, и прогулка по столице была очень интересной! Но еда... еда сыграла для певицы самую главную роль:
«Борщ был прекрасен!»
Но не обошлось для зарубежных гостей и без «приключений»! После концерта певица и её группа отправились в ресторан под названием «Узбекистан». Наслаждаясь традиционной живой музыкой гости впервые пробовали русскую кухню: борщ, икру, свиной шашлык и баранину с настоящими русскими грибами... После трапезы они отправились в отель, но вскоре у Сандры заболел живот. Остальным музыкантам также пришлось «несладко». Что уж тут поделаешь — не привыкли зарубежные звёзды к русским яствам!
«Я ужасно боялась сказать что-то не так...»
Спустя годы Сандра дала интервью, в котором поделилась впечатлениями от России:
«Я каждый день созванивалась с мужем, и каждый наш разговор начинался со щелчка! Мои разговоры прослушивались, поэтому я ужасно боялась сказать что-то не так...»
По словам Сандры, ей было очень жаль русских людей — в тот период в стране царила не самая комфортная обстановка... И всё же певица сумела увидеть положительные моменты:
«Я чувствовала любовь публики, мне очень хотелось сделать людей на моём концерте более счастливыми... Я не могу вам этого объяснить, но российские фанаты очень особенные для меня! Они невероятно открыты, любвеобильны и когда я на сцене, я вижу в их глазах любовь и преданность! Так, как любят меня в России — меня не любят нигде!»
Однако самое интересное заключается в том, что Советский Союз не приносил Сандре дохода:
«Я не получала с продажи пластинок в СССР ни копейки. Боюсь, все тиражи были пиратскими...» — рассказала певица.
«Добро пожаловать в холодную Россию!»
Ну и наверное самым «экстравагантным» воспоминанием Сандры после визита в Россию стал холодный гостиничный номер, в котором, по словам певицы, невозможно было жить:
«Это был огромный 6-комнатный люкс с высоченными потолками, но внутри было зверски холодно... Однажды я пошла в душ, но вода была ледяная. Вскоре я заболела...»
Сандра также рассказала, как уборщица номера — очень милая и добрая женщина по словам певицы — принесла звезде из дома мини-обогреватель!
«Я была так счастлива! Я хотела подарить этой женщине свои вещи... Но она не взяла ничего!»
Напоследок...
Не зря говорят — «первый блин всегда комом». Поездка настолько шокировала певицу, что на 17 лет Сандра, казалось, с удовольствием забыла о нашей стране... Но спустя много лет всё же отважилась ещё раз навестить Россию. На этот раз звезда была приятно поражена...
«Спустя столько лет Россия меня приятно удивила! Я чувствую настоящее счастье внутри меня, когда приезжаю сюда...»
Источник:
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