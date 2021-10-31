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Как это было: визит Сандры в СССР в 1989 году

Как это было: визит Сандры в СССР в 1989 году (9 фото + 3 видео)

Автор:
31 октября 2021 19:00
Метки: интересно   исполнители   музыка   
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Это произошло в сентябре 1989 года: на протяжении нескольких дней в Москве проходили гастроли Сандры — восхитительной дивы, известной по группе Arabesque... К слову: её громкие хиты долгое время не смолкали на российских дискотеках! В целом, пять её концертов в «Олимпийском» посетило более 150 000 поклонников! Билеты разлетелись мгновенно (что совершенно неудивительно...)

Об этом легендарном визите зарубежной звезды в Россию мы сегодня и поговорим...


Сандра обогнала Дитера Болена

Наверное все мы видели ролики, на которых запечатлены легенда Modern Talking Дитер Болен и его группы Blue System во время их визита в Советский Союз: залы просто забиты людьми до отказа, публика пребывает в трепете и восторге... Кажется — все сошли с ума! Однако журналисты «Ровесника» готовы с этим поспорить: если верить заметке журнала, никакого аншлага на самом деле не было... Чего не скажешь о гастролях Сандры.

Прибыв в Кремль на шестиметровом лимузине, певица первым делом купила... экскурсионную карту. По словам Сандры, она хотела лучше ориентироваться в столице. Стоит отметить, что Сандре очень понравилась Москва, особенно её достопримечательности — знаменитый во всём мире мавзолей, Коронационная церковь и, особенно, Собор Василия Блаженного... Фанаты быстро узнали в стильной девушке легендарную певицу, чьи песни раздаются чуть ли не из каждого «утюга»! Сандра была очень приветлива и мила со своими поклонниками и, по воспоминаниям очевидцев, с радостью соглашалась позировать для фото.

Что касается концертов, то прошли они «на ура»! Правда, как ни странно, сама певица прокомментировала их довольно скромно:

«Это было превосходно...»


Евродиско не существует?

Пожалуй — самым странным и по сей день любопытным из всего, что Сандра сказала российским корреспондентам, стало следующее:

– «Что вы думаете о тенденции евродиско?»

– «Евродиско не существует! Но пока дискотеки пользуются популярностью у людей, я буду делать для них музыку...»

Стоит отметить, что больше всего в этом визите Сандру восхитила... русская кухня! Да, концерты имели огромный успех, и прогулка по столице была очень интересной! Но еда... еда сыграла для певицы самую главную роль:

«Борщ был прекрасен!»

Но не обошлось для зарубежных гостей и без «приключений»! После концерта певица и её группа отправились в ресторан под названием «Узбекистан». Наслаждаясь традиционной живой музыкой гости впервые пробовали русскую кухню: борщ, икру, свиной шашлык и баранину с настоящими русскими грибами... После трапезы они отправились в отель, но вскоре у Сандры заболел живот. Остальным музыкантам также пришлось «несладко». Что уж тут поделаешь — не привыкли зарубежные звёзды к русским яствам!


«Я ужасно боялась сказать что-то не так...»

Спустя годы Сандра дала интервью, в котором поделилась впечатлениями от России:

«Я каждый день созванивалась с мужем, и каждый наш разговор начинался со щелчка! Мои разговоры прослушивались, поэтому я ужасно боялась сказать что-то не так...»

По словам Сандры, ей было очень жаль русских людей — в тот период в стране царила не самая комфортная обстановка... И всё же певица сумела увидеть положительные моменты:

«Я чувствовала любовь публики, мне очень хотелось сделать людей на моём концерте более счастливыми... Я не могу вам этого объяснить, но российские фанаты очень особенные для меня! Они невероятно открыты, любвеобильны и когда я на сцене, я вижу в их глазах любовь и преданность! Так, как любят меня в России — меня не любят нигде!»

Однако самое интересное заключается в том, что Советский Союз не приносил Сандре дохода:

«Я не получала с продажи пластинок в СССР ни копейки. Боюсь, все тиражи были пиратскими...» — рассказала певица.


«Добро пожаловать в холодную Россию!»

Ну и наверное самым «экстравагантным» воспоминанием Сандры после визита в Россию стал холодный гостиничный номер, в котором, по словам певицы, невозможно было жить:

«Это был огромный 6-комнатный люкс с высоченными потолками, но внутри было зверски холодно... Однажды я пошла в душ, но вода была ледяная. Вскоре я заболела...»

Сандра также рассказала, как уборщица номера — очень милая и добрая женщина по словам певицы — принесла звезде из дома мини-обогреватель!

«Я была так счастлива! Я хотела подарить этой женщине свои вещи... Но она не взяла ничего!»


Напоследок...

Не зря говорят — «первый блин всегда комом». Поездка настолько шокировала певицу, что на 17 лет Сандра, казалось, с удовольствием забыла о нашей стране... Но спустя много лет всё же отважилась ещё раз навестить Россию. На этот раз звезда была приятно поражена...

«Спустя столько лет Россия меня приятно удивила! Я чувствую настоящее счастье внутри меня, когда приезжаю сюда...»


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Метки: интересно   исполнители   музыка   
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16  комментариев
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10k
Majul 3 часа назад
Одна из самых любимых певиц того времени. И умница и красавица!
Автору спасибо за пост!
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2k
Nitroglicerin 24 минуты назад
Вообще странно. Родители немцы у неё, а похожа на цыганку)Почему-то только сейчас об этом задумался. PS.слушаю с удовольствием
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12k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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12k
Вася Полчаса назад
ох уж эти её ямочки на щеках
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12k
Вася 41 минуту назад
я ваще фанат, рисовал в школе в начале 90х
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286
Вжик Вася 57 секунд назад
Да Вы батенька этот, как его...
...художник.
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2k
Аркадий 55 минут назад
Вся моя комната, была обвешена ее плакатами!
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0
Виктор Н Аркадий 53 минуты назад
И меня плакат висел
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Эльза Вайнц 2 часа назад
У папы с мамой до сих пор жива такая пластинка. Сандру они обожают.
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5k
Ruk 3 часа назад
пару лет назад был на концерте, свободных мест не было
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822
Nikoha Salym 3 часа назад
Умничка! Всегда её обожал!

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