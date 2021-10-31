Этот удивительный мир ветряных мельниц

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Ветряные мельницы существуют вместе с нами уже около 4 тысяч лет, и в разное время они служили человечеству не только как инструмент для обработки зерна — до изобретения парового двигателя на ветряном приводе умудрялись организовывать почти что угодно: от химических производств до водонасосных станций. Ну а сейчас, когда изобретены двигатели с куда большим КПД, мы можем просто полюбоваться этими замечательными сооружениями!
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Авторский пост
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