Этот удивительный мир ветряных мельниц

Ветряные мельницы существуют вместе с нами уже около 4 тысяч лет, и в разное время они служили человечеству не только как инструмент для обработки зерна — до изобретения парового двигателя на ветряном приводе умудрялись организовывать почти что угодно: от химических производств до водонасосных станций. Ну а сейчас, когда изобретены двигатели с куда большим КПД, мы можем просто полюбоваться этими замечательными сооружениями!

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