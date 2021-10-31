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Этот удивительный мир ветряных мельниц

Этот удивительный мир ветряных мельниц (30 фото)

Автор:
31 октября 2021 18:33
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   достопримечательности   мельница   мир   пригород   сельская местность   эстетика   
368
30
Ветряные мельницы существуют вместе с нами уже около 4 тысяч лет, и в разное время они служили человечеству не только как инструмент для обработки зерна — до изобретения парового двигателя на ветряном приводе умудрялись организовывать почти что угодно: от химических производств до водонасосных станций. Ну а сейчас, когда изобретены двигатели с куда большим КПД, мы можем просто полюбоваться этими замечательными сооружениями!
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Метки: город   достопримечательности   мельница   мир   пригород   сельская местность   эстетика   
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29k
Антон Час назад
Любители Forza Horizon 4 прекрасно знают мельницу на первом фото
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21k
pssst 37 минут назад
Вот эти штуки, кстати, не мельницы, а водокачки. Внизу - скважина.
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