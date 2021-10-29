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Провинциальная эстетика

Провинциальная эстетика (30 фото)

Автор:
29 октября 2021 23:40
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Россия   атмосферно   город   замкадом   красиво   провинция   уютно   эстетика   
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Для кого-то — привет из детства, напоминание о бабушке или просто ностальгические воспоминания. А для кого-то — до сих пор просто часть повседневности. Впрочем, давайте просто погрузимся в российскую провинцию, пусть для каждого из нас она имеет самые разные ассоциации:

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Метки: Россия   атмосферно   город   замкадом   красиво   провинция   уютно   эстетика   
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Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Катался я на этой канатке. Прям над городом висит. Вид - абалденный с неё открывается.
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