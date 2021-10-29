Провинциальная эстетика

Для кого-то — привет из детства, напоминание о бабушке или просто ностальгические воспоминания. А для кого-то — до сих пор просто часть повседневности. Впрочем, давайте просто погрузимся в российскую провинцию, пусть для каждого из нас она имеет самые разные ассоциации: